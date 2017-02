Safer Internet Day: vijf tips voor veilig internet

Het is inmiddels geen verrassing meer dat met de digitalisering ook veel security risico's komen kijken. Ondanks dat we zowel op privé als zakelijk vlak enorm profiteren van al het moois dat het internet te bieden heeft, liggen er cybercriminelen op de loer. Om het internet veiliger te maken en meer bewustwording te creëren, vindt ieder jaar de Safer Internet Day plaats. Deze dag, 7 februari, is het weer zo ver. Maar hoe zorg je ervoor dat je dit jaar echt safe wordt? Vijf experts geven tips voor veilig internet in 2017.

Weten werknemers wel wat veilig internet is?

Teun Vink, Security Officer bij BIT: "Als IT-afdeling kun je niet alles in de hand houden, vooral niet wat internet betreft. Voor gebruik van veilig internet zijn er vele verschillende maatregelen, maar één die aan de basis ligt, is je werknemer. Onlangs is uit onderzoek van BIT gebleken dat bijna de helft van de Nederlanders niet weet hoe zij veilig moet internetten. Dit zijn ook jouw werknemers en gebrek aan kennis en bewustzijn rondom het internet gaat daarmee ook de werkvloer op.

Daarnaast gaan werknemers er vanuit dat de IT-afdeling het allemaal wel onder controle heeft, wat niet per definitie de werkelijkheid is. De IT-afdeling denkt zelf vaak ook alles goed geregeld te hebben, maar cybercriminelen weten hier een weg langs te vinden. Daarom is het nu aan de IT-afdeling om de volgende stap te zetten en haar rol te pakken. Informeer werknemers over de meest recente cybercrime-trends. Wat is bijvoorbeeld de laatste tijd de meest voorkomende phishing mail? Door werknemers bewust te maken van de gevaren en mogelijke consequenties van internetgebruik, kunnen zij gerichter en veiliger aan de slag. Dwing daarnaast af dat updates tijdig geautomatiseerd uitgevoerd worden en zorg dat wachtwoorden niet overal rondslingeren. Draag hiervoor passwordgenerators en -managers aan. Een proactieve rol van IT en de bewustwording van de werknemers is een begin om cybercriminelen te weren."

Ook data van Whatsapp kan gehackt worden

Jeroen Veraart, Security Business Consultant bij Motiv: "Safer Internet Day is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Dat is maar goed ook, want tegenwoordig worden we bijna dagelijks geconfronteerd met de gevaren van internet. Natuurlijk heeft internet met alle verwante diensten en technologieën veel positiefs gebracht, maar er is helaas ook een keerzijde. Cybercriminaliteit is aan de orde van de dag. Het bewustzijn hiervan groeit gestaag. We zien steeds vaker voorlichtingscampagnes en programma's als Opgelicht besteden meer en meer aandacht aan dit onderwerp.

Toch moeten we een bepaalde doelgroep niet uit het oog verliezen. Hierbij doel ik voornamelijk op de jonge generatie. Het feit dat kinderen van deze tijd binnen enkele jaren volwassen gebruikers worden, geeft de urgentie al aan. Ik zie dat er vaak een mate van laksheid onder hen heerst: het maakt toch niet uit als ik een foto van mijn identiteitsbewijs op WhatsApp zet? Kinderen hebben geen idee van de waarde van data voor criminelen en dat data op WhatsApp óók te hacken valt.

Een maatschappelijk probleem waar we 'iets' mee moeten. De verantwoordelijkheid om kinderen hiervan bewust te maken ligt zowel bij de overheid, het onderwijs als bij de ouders. Dat laatste kan een mooie eerste stap zijn. Mijn advies is dan ook: bemoei je met het internetgedrag van (jouw) kinderen, wees betrokken en oprecht geïnteresseerd in hun reis door internet. Zo maken we, buiten alle laatste securitytechnologieën om, het internet stukje bij beetje veiliger."

Beveiliging het gehele netwerk

Gaby Kroet, Regional Sales Director, Aerohive: "Veilig internetten begint bij het beveiligen van het gehele netwerk. Er zijn een groot aantal tips te geven over veilig internetgebruik. Echter zijn deze tips nutteloos wanneer het netwerk onvoldoende beschermd is. Om de veiligheid te kunnen waarborgen zijn er een aantal zaken die een organisatie kan introduceren zodat cybercriminelen buiten de deur blijven. Door inzicht te hebben in het aantal gebruikers op een netwerk, en nog belangrijker, wie de gebruikers zijn, is de eerste stap gezet.

