7 tips in het omgaan met interne securitydreigingen

Interne dreiging is een groot beveiligingsprobleem

Jarenlang was de belangrijkste opdracht om mensen buiten je infrastructuur te houden, maar statistiek bewijst dat er meer risico's bestaan binnen de organisatie dan dat er van buiten komt. Tegenwoordig wordt daar meer aandacht aan besteed en zijn er veel mogelijkheden om de risico's te beperken en foute handelingen snel op te sporen. Niettemin komen 58 procent van de datalekken nog door interne incidenten, of via de organisatie van een partner. Een 55 procent van alle aanvallen komen van een insider, zo laat ons het IBM Cyber Security Intelligence Index 2015 zien. In de komende pagina's laten we zien welke stappen je kan ondernemen om de risico's in te perken.