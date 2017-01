Hoe jouw auto kwetsbaar is voor hackers

Het Internet of Things heeft een compleet nieuwe markt gecreëerd in de auto-industrie met internetdiensten voor auto's die nieuwe omzet genereren en de industrie veranderen. De omzet zal groeien van 13,6 miljard dollar naar 42 miljard dollar in 2022.

Voertuigen bevatten steeds meer persoonlijke informatie zoals persoonlijke contacten, verzekeringsgegevens, financiële informatie en zelfs het adres van de eigenaar - wat de kans op inbraak, diefstal en andere schade vergroot. Voertuigen zijn een verlengstuk geworden van je eigen online bestaan en de technologie biedt substantiële voordelen.

Met de komst van geavanceerde technologie is ook de autodiefstal in zijn aard veranderd. De grootste vijand van de hedendaagse autobezitter is een slim netwerk van criminelen die een technologische voorsprong heeft genomen. Het Amerikaanse bureau LoJack, dat software en diensten aanbiedt waarmee auto's kunnen worden teruggevonden, heeft op een rijtje gezet hoe deze moderne dieven hun voordeel doen met technologie in voertuigen.

Klonen van auto's: is een geavanceerde vorm van autodiefstal, waarin technisch onderlegde dieven een namaak voertuigidentificatienummer (VIN) creëren voor een gestolen voertuig, waardoor het zich onopgemerkt kan verplaatsen. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt om dure luxe auto's het land uit te krijgen en die in het buitenland te verkopen. Hackers kunnen dan de gestolen VIN's gebruiken om eigendomsbewijzen te veranderen, of om valse nieuwe documenten aan te maken om de ware identiteit van de wagen te verbergen.

Je auto is gegijzeld: Een groeiende en steeds lucratiever wordende criminele bezigheid is het gebruik van ransomware, waarbij malware data versleuteld en een slachtoffer dwingt om losgeld te betalen. Met de komst van de connected auto en met voertuigen die gebruikt kunnen worden als WiFi-hotspot, krijgen we nu te maken met autoransomware. In de naaste toekomst kunnen criminelen makkelijk digitaal inbreken in een auto, de motor en remmen afkoppelen en bitcoins vragen in ruil voor het terugbrengen van de auto in de functionele staat.

Scanners als smart keys: Dieven gebruiken in toenemende mate scanners of apparaten die het elektronische systeem van de auto voor de gek houden. Ze kunnen daardoor de deuren ontgrendelen en zelfs de motor starten, zonder de sleutel te bezitten. Dat kan doordat de scanners als ze binnen de radius van een elektronische sleutel zijn, deze kunnen compromitteren.

Georganiseerde bendes: Dieven zijn steeds beter georganiseerd en onderdeel van een bende die in meerdere landen actief is. Daarbij wordt voornamelijk gemikt op duurdere auto's die uit elkaar worden gehaald voor de onderdelen, of in andere landen via andere leden van de bende verkocht. Deze dievenbendes hebben vaak complexe operaties, met het verkrijgen en kopiëren van smart keys en het gebruiken van gestolen financiële gegevens en valse identiteiten om zo illegaal financiering te verkrijgen voor voertuigen.

Hacken: Het van afstand hacken van auto's haalde de media vorig jaar met vooral de beruchte overname van een Jeep Cherokee in de VS, dat op video was vastgelegd. Het geeft aan dat dieven de draadloze verbinding met voertuigen zien als de zwakste schakel. Features in de meest moderne auto's, zoals restaurantgidsen en ingebouwde GPS, staan continu in verbinding met een telecom-netwerk. Daardoor zijn moderne voertuigen kwetsbaar voor aanvallen, tot aan een complete overname van de besturing aan toe.

Identiteitsdiefstal: Moderne auto's bevatten meer dan ooit (persoonlijke) informatie, waardoor identiteitsdiefstal een serieuze bedreiging is geworden. Dieven hebben het niet alleen op je auto gemunt maar tevens op de data, wat kan worden herleid naar financiële gegevens, locatie-info, burgerservicenummers en rijbewijzen. Met die informatie kan tevens een aanval worden geopend op jouw online accounts.