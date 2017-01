10 cybersecuritytrends in 2017 (deel 2)

Binnen de nieuwe digitale wereld is het zoeken naar de juiste balans tussen risico en innovatie. De toenemende mobiliteit en hoeveelheid data binnen organisaties brengen namelijk voortdurend nieuwe kwetsbaarheden met zich mee. Daarom schreef ik eerder al over de tien cybersecuritytrends, ter voorbereiding op een veilig 2017. Dit keer deel twee.

Trend 6: identiteit maakt een comeback

Moderne werkplekken geven een nieuwe draai aan hoe gebruikers, hun apparaten en data in elkaar grijpen. Nu onze werkplekken veranderen, wordt identiteit steeds belangrijker. Millennials stuwen deze trend voort. Zij hebben geheel andere verwachtingen van hoe en waar zij toegang krijgen tot hun data.

Gebruikers zijn echter nog steeds de zwakste schakel in de securityketen. Ik denk dat identiteit kan helpen bij het oplossen van uitdagingen op het gebied mobiliteit. Maar niet op de traditionele manier. Omvangrijke identity engines, waarvan implementatie jaren duurt, worden vervangen door lichtgewicht, flexibele identiteitstechnologieën die gebruikmaken van geraffineerde machine learning, application control, encryptie, forensics, dlp, etc.

Verder zal identiteit geo-location en geo-sensing gaan omvatten en gebruikmaken van bestaande technologieën zoals GPRS. Dit soort technologieën bevinden zich al op de apparaten van de gebruikers. Geavanceerde benaderingen van identiteit zullen echter op zichzelf moeten staan, om zo toegang te krijgen tot gebruikersinformatie die wordt gegenereerd door verschillende apparaten en voornamelijk in de cloud wordt opgeslagen.

Trend 7: multi-factor authentication krijgt een nieuw gezicht

Ik voorzie het komende jaar een flinke vooruitgang op het gebied van multi-factor authentication. Zo denk ik dat eenmalige wachtwoorden voor simpele banktransacties binnenkort niet meer bestaan. Ik voorspel een opkomst van zeer dynamische mogelijkheden voor het bevestigen van identiteiten, zoals geavanceerde technologieën in de vorm van biometrics en naar gedrag. Fraudebescherming zal ook de verzameling en analyse van metadata gaan omvatten. Zo worden je locatie en het soort informatie waar je toegang tot wilt meegenomen in deze analyse, evenals de vraag of het apparaat dat je gebruikt eerder is gebruikt voor gelijksoortige transacties.

Trend 8: intelligence helpt voorspellen

Vandaag de dag doen organisaties er niet goed aan om een 'best-effort'-aanpak te hanteren als het op cybersecurity aankomt. Cybercrime doet goede zaken. De afgelopen jaren hebben cybercriminelen hun onrechtmatig verkregen verdiensten geïnvesteerd in de ontwikkeling van meer geraffineerde mogelijkheden, gebruikmakend van geavanceerde technologieën en zeer bekwame mensen. Ondanks deze continue innovatie in de cybersecurity-industrie blijven de oplossingen reactief van aard. Ik denk dat cybersecurity meer voorspellend moet worden, in plaats van slechts proactief. Dankzij geavanceerde machine learning- en artificial intelligence-technologieën kunnen wij vandaag de dag bedreigingen identificeren nog voordat ze werkelijk plaatsvinden. Vervolgens schakelen we de bedreigingen uit of plaatsen we ze in 'wormholes' of 'honey pots' zodat we hun gedrag kunnen bestuderen.

