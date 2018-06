Cybersecurity: de achilleshiel van digitale transformatie

Mobiliteit van medewerkers, cloudification en Industry 4.0 zijn slechts enkele voorbeelden van huidige trends die digitalisering stimuleren. Als gevolg van dergelijke ontwikkelingen wordt het internet in rap tempo het nieuwe bedrijfsnetwerk en moet ook de IT-beveiliging worden aangepast om aan nieuwe vereisten te voldoen. Automatisering kan bijvoorbeeld een groot deel van de gaten in de beveiliging terugdringen, maar daar moet het netwerk wel op zijn ingesteld. Verder zijn flexibiliteit en het terugdringen van de kosten in de regel belangrijke drijfveren voor organisaties die hun bedrijfsprocessen (verder) willen digitaliseren. De transformatie van IT aan je voorbij laten gaan is immers geen optie: achterblijven betekent inleveren van competitiviteit. En dus moeten zaken als gegevensverstrekking, netwerkarchitectuur en IT-beveiliging aan een kritische blik worden onderworpen.

Nog maar een paar jaar geleden vond alle communicatie plaats binnen het fysieke bedrijfsnetwerk. Applicaties werden centraal en on-premises opgeslagen en data stond op meerdere servers in het netwerk. Qua beveiliging werd vooral gelet op de randen van het netwerk, en alle vestigingen werden via een MPLS-netwerk verbonden met het hoofdkantoor. Dit concept voldeed toen werknemers en data binnen de grenzen van het netwerk bleven, en toen IoT nog niet aan de orde was.

Weg van het klassieke bedrijfsnetwerk

In het tijdperk van de cloud hebben applicaties echter het hoofdkantoor verlaten. De werkomgeving van medewerkers verschuift van een gecentraliseerd model naar steeds flexibeler structuren. Niet alleen draaien applicaties als Office 365 in de cloud, ook data wordt er opgeslagen. Onze nieuwe manier van werken vereist dat mobiele apparaten ook buiten het bedrijfsnetwerk toegang kunnen krijgen tot data en applicaties.

Hiermee bewegen we weg van het klassieke bedrijfsnetwerk en zijn nieuwe structuren vereist die gebruikers snelle en veilige toegang tot data en applicaties bieden, zowel binnen het netwerk als in de cloud. Met andere woorden: het internet is verworden tot het nieuwe bedrijfsnetwerk. Dit heeft onder meer tot gevolg dat traditionele beveiliging niet meer voldoende is om data en applicaties te beschermen tegen gevaren van buitenaf. Bedrijven moeten zich dus afvragen hoe ze veilige toegang kunnen garanderen voor werknemers en externe partijen met verschillende apparaten vanaf verschillende locaties. Dat vraagt om een nieuwe aanpak van de beveiligingsinfrastructuur.

WAN voor hogere veiligheid in het cloud-tijdperk

In dit tijdperk kunnen zaken als cloudification, WAN-infrastructuren en security niet meer los van elkaar worden gezien. Een goed voorbeeld hiervan zijn de uitkomsten van een onderzoek van TechValidate onder meer dan 200 IT-beslissers. Zij werden gevraagd naar de uitdagingen en kansen van Enterprise Office 365-implementaties. Veel organisaties ontdekken na de overstap dat medewerkers niet altijd kunnen profiteren van de verwachte productiviteitsvoordelen. Dat is vaak het geval wanneer niet naar alle relevante elementen van het netwerk is gekeken, bijvoorbeeld wanneer toegang tot de Cloud Application Suite via een traditioneel 'Hub & Spoke'-netwerk plaatsvindt en verkeer via een gecentraliseerde beveiligingsgateway het internet op komt. Dit leidt tot verminderde netwerkprestaties. Wil je als organisatie profiteren van de voordelen van een dergelijke migratie, dan is het dus van belang het bredere netwerk- en security-plaatje in acht te nemen.

Automatisering van IT-beveiliging via de cloud

Ook bij het verplaatsen van applicaties naar de cloud moet rekening worden gehouden met de onderliggende netwerkinfrastructuur. Internetverkeer in iedere tak van het netwerk moet op de juiste manier worden beveiligd. Handmatig beheer van beveiligingsupdates is in de praktijk echter tijdrovend en foutgevoelig. Moderne cyberaanvallen worden echter steeds intelligenter en gerichter. Om je daartegen te bewapenen, is een hoge mate van integratie en automatisering in de beveiligingsstrategie belangrijk. Daarin moeten bijvoorbeeld web security, URL-filtering, sandboxing-technologie├źn en een next generation firewall met elkaar worden gecombineerd, zodat malware tijdig en effectief gedetecteerd en geblokkeerd kan worden.

De cloud wordt inmiddels door veel organisaties omarmd voor een veelheid aan bedrijfsprocessen, behalve voor security. Een cloudgebaseerde aanpak is cruciaal voor een effectieve benadering van security die bestand is tegen moderne dreigingen. Updates worden automatisch in de cloud uitgevoerd en patient-zero is beschermd tegen geavanceerde dreigingen. Een dergelijke mate van automatisering is nodig om te voldoen aan de vereisten van toenemende digitalisering. Zo ziet de toekomst van uw organisatie, vanuit de cloud, een zonnige toekomst tegemoet.