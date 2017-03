5 valkuilen bij het uitvoeren van IT-projecten

Wat heb je aan een strategie als je die niet kan uitvoeren? En wat heb je aan een team dat goed is in de uitvoering, als je geen gedragen strategie hebt? In elke IT-organisatie moet met beide aspecten rekening worden gehouden. Je hebt ze allebei nodig om succesvol te zijn.

Laten we eens bekijken hoe we onze goed doorwrochte strategieën kunnen vertalen naar een vloeiende uitvoering.

Voorbereiding maakt het verschil

Voor zolang er strategen bestaan en plannen die moeten worden omgezet in actie om je doel te bereiken, is de sleutel tot het succes altijd en immer de voorbereiding.

Ik denk dat de Chinese strateeg en generaal Sun Tzu dat goed heeft verwoord in zijn klassieker The Art of War: "De generaal die de slag wint heeft veel calculaties gemaakt in zijn tempel voordat de slag werd uitgevochten. De generaal die de slag verliest heeft vooraf te weinig calculaties gemaakt. Want veel calculaties leiden tot de overwinning en weinig calculaties tot verlies. Aan de aandacht voor dit punt kan ik zien wie waarschijnlijk zal verliezen of winnen."

Winnende teams gaan nooit aan de slag zonder een plan. Veel IT-organisaties, en bedrijven, hebben een goede strategie. Maar zelden worden de gewenste resultaten behaald.

Waarom is dat? Het is het oude cliché: mensen plannen niet om te falen, maar falen in het plannen.

Jouw IT-strategie is eigenlijk een route voor je trip omhoog op de IT Maturity Curve. Je voorbereiding zal bepalen of je in staat bent om tot goede uitvoering te komen, wat weer gevolgen heeft voor de effectiviteit in het behalen van de gestelde doelen.

Haal de barrières weg

Wat is het onderscheidend vermogen van de besten als het gaat om een feilloze uitvoering van onze IT-strategieën?

Er zijn 5 obstakels of valkuilen die je moet aanpakken.

Deze zijn:

1. Je stelt geen meetbare doelen

We weten allemaal dat je niets kan managen zonder dat je meet. Metingen vertellen ons niet alleen wanneer we ons doel hebben bereikt, maar geven ons ook inzicht in de progressie naar dat doel. Vertaal je strategische doelen in meetbare punten en bijbehorende targets.

Neem als voorbeeld het verbeteren van klanttevredenheid met 4 procent aan het einde van het jaar terwijl je de gemiddelde kosten in het wegwerken van een ticket met 7 procent wil verlagen.

Die meetbare doelen kunnen aan je team worden geleverd als prestatiedoelen en gedurende het jaar worden bijgehouden zodat je weet of je op weg bent naar het beoogde doel.

2. Er is geen actieplan

Veel leiders hebben een goede strategie maar weten die niet om te zetten naar actieplannen of projecten. Het wordt "management speak" dat niet wordt vertaald naar wat teamleden elke dag zouden moeten doen om onze doelen te bereiken.

Als je eenmaal je strategie en de metrics (de wat) hebt, concentreer je dan met je team op het 'hoe'. Laat ze actieplannen definiëren die elk strategisch doel gaat ondersteunen, gebaseerd op de metrics.

Je zal versteld staan hoe mensen op de werkvloer kunnen beschrijven hoe ze hogere doelen kunnen halen. Het zorgt daarnaast voor meer betrokkenheid. En de collega's van de medewerkers die meehelpen de actieplannen te ontwikkelen worden ook meer betrokken omdat ze zien dat het management luistert.

3. Slechte toewijzing van middelen

Hoe vaak komt het voor dat je een prima plan hebt, zes maanden onderweg bent en je dan realiseert dat je niet alle middelen hebt die nodig zijn om het resultaat te halen?

Ga met je team aan de slag om goed in te schatten wie er aan elk project aan de slag moet en hoe veel tijd daarmee is gemoeid. Gebruik die prognoses om te zien of er ergens overbelasting ontstaat en kijk waar er gaten ontstaan.

Je hebt nu twee keuzes. Of je elimineert wat projecten, en past je strategische doelen en metrics aan, of je zorgt voor meer middelen.

Vaak zal je zien dat de kosten van het inhuren van extra personeel vaak verbleken bij de winst die je haalt uit het betrokken project.

