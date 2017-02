7 betaalbare tools voor projectmanagement

Het is een perfecte tijd voor startups die zoeken naar stabiele, uitgebreide, maar betaalbare projectmanagementproducten die tot voor kort alleen toegankelijk waren voor grote bedrijven. Hier zijn enkele cloudtools waarop je een licentie kan nemen om zo direct van start te gaan met je activiteiten.

Als jouw bedrijf denkt aan projectmanagementtools zijn deze betaalbare opties je helpen in het samenwerken met collega's, opdrachtgevers en partners en kan je goed bijhouden hoe veel tijd je aan verschillende projecten besteedt en het budget wat er voor staat.

Het is belangrijk om te weten dat het prijsmodel van veel van deze aangeboden maandabonnementen gebaseerd zijn op de aanname dat klanten kiezen voor jaarlijkse betaling.

7 betaalbare projectmanagement-tools (op prijs gerangschikt)

1. Trello (gekocht door Atlassian in 2017) bestaat sinds 2011 en biedt een webgebaseerde PM-oplossing dat geschikt is voor bedrijven van alle maten en soorten, van startups tot multinationals. Deze betaalbare oplossing kost 9,99 dollar per maand per gebruiker, daarvoor krijg je een gratis probeerperiode.

Trello heeft ook een gratis, maar basic, account en daarnaast een grootzakelijke account. De tussenvorm is bij uitstek geschikt voor het budget van een startup en biedt features als samenwerking, digitale whiteboards, data-import/export, prioritering van werk en workflowmanagement. Trello integreert met veel andere oplossingen als Evernote, Gmail, Harvest, Scrum, Zendesk, Dropbox en meer.

Criteria voor PM-tools voor startups: Bedrijfsgrootte : 2 - 10 werknemers Prijs: Minder dan $50 per maand Belangrijke features/functionaliteit: Web-based Schaalbaar in gebruikersaantal Tijd- en voortgangstracking Gantt-grafieken Taakmanagement Aanpasbaar Teamcommunicatie/samenwerking/delen Budgettering Gestandaardiseerde workflows/processen Gecentraliseerde opslag/documentmanagement Integratie met andere apps

2. Mavenlink, opgericht in 2008, biedt projectmanagementoplossingen voor kleinere teams tegen 19 dollar per maand per gebruiker tot vijf gebruikers. Voor de meer professionelere uitvoering betaal je 39 dollar per maand per gebruiker en er zijn nog twee andere prijsklassen voor grotere ondernemingen. Ook hier kan je een gratis periode uitproberen. De PM-tools van Mavenlink bieden business intelligence, capaciteitsmanagement, datavisualisatie, forecasting, planning, gefilterde zoekopdrachten en uitvoeringsmanagement. Je kan integreren met Google apps, Salesforce, Quickbooks, Jira en andere apps.

3. Wrike, opgericht in 2007, geeft startups een paar opties, te beginnen met een gratis basic account, een professionele account voor teams (5, 10 of 15 gebruikers) voor 8,90 dollar per maand per gebruiker. Het MKB-model is ook betaalbaar voor startups, 24,80 per maand per gebruiker, en heeft een gratis proefperiode. Wrike heeft ook een PM-oplossing voor marketeers en voor grotere bedrijven. De oplossing heeft aanpasbare dashboards, configurabele workflows, documentmanagement en resource management. Wrike biedt op dit moment 38 integraties aan, waaronder met Google Drive, Drop Box en Box.

4. ProjectManager startte in 2008 met als doel "projectmanagers te helpen om te zien of hun project goed loopt". Ze bieden drie prijsopties, met de eerste voor 25 dollar per maand per gebruiker, tot drie gebruikers. De volgende is 20 dollar per maand voor vier tot tien gebruikers en de laatste 15 dollar per maand voor elf tot twintig gebruikers. Iedere optie heeft een gratis probeerperiode.

Projectmanager.com biedt samenwerking, Gantt-garfieken, voortgangstracking, terugkerende taken, taakplanning, taakindeling, en tijdtoewijzing. Deze oplossing integreert met Google Docs, MS Exchange, Office 365, Salesforce, Quickbooks, Xero, Dropbox, Desk, Slack, Jira, Evernote en vele andere apps.

5. Smartsheet, in 2006 op de markt gekomen, heeft een PM-oplossing met 4 abonnementsvormen. Voor één persoon is het 14 dollar per maand, kleine teams van minimaal drie personen betalen 15 dollar per maand per gebruiker, voor het MKB (minimaal drie personen) is het 25 dollar per maand per gebruiker en er is een oplossing voor grootzakelijk gebruik. Alle opties hebben een gratis probeerperiode.

Smartsheet biedt onder meer contractmanagement, inhuurmanagement, documenten/fotomanagement, taakschema's, leadmanagement en taakmanagement. Het integreert met Google Docs, MS Outlook, Azure, Office, Salesforce, Onedrive, Box, Jira, Evernote en vele andere apps.

6. Zoho Projects, opgericht in 1996, biedt een PM-oplossing in vier prijsklassen. De eerste is gratis maar werkt slechts op één project tegelijk. De tweede optie kost 25 dollar per maand per gebruiker, tot op 20 projecten. Als je meer dan 20 projecten wilt managen komen de maandelijkse kosten op 50 dollar per gebruiker. Elke prijsklasse heeft een gratis proefperiode. Zoho Projects biedt projectplanning, Gantt-grafieken, projectcoördinatie, tijdtracking, documentmanagement, verslagen en mobiele apps.

Integratie met Google apps, Jira, MS Project, Dropbox, Box, MS Outlook, Slack en andere apps.

7.Teamwork, op de markt verschenen in 2007, biedt eveneens vier prijsopties, waaronder een MKB-oplossing voor 49 dollar per maand per gebruiker, met een gratis proefperiode. De PM-oplossing biedt budgettracking, samenwerking, bestandendelen, Gantt-grafieken, ideeënmanagement, projectvoortgang, projectplanning, status- en onkostentracking en veel meer.

Integreren kan met Onedrive, Zendesk, Stickynotes, Hubstaff, Gmail, Freshbooks, Quickbooks, Google Drive en andere apps.