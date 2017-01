9 schadelijke politieke spelletjes op de werkvloer

Politiek op de werkvloer leidt tot gedragsvormen en acties die processen en resultaten kunnen compliceren, beschadigen of zelfs frustreren. Politiek en de gevolgen daarvan worden vaak onderschat totdat het te laat is. Maar je kan die risico's inperken en de eerste stap daarin is het herkennen van het soort en niveau van politiek gedrag dat schadelijk kan zijn voor een project, programma, portfolio of zelfs een gehele organisatie.

Politieke spelletjes kunnen komen van één individu tot aan meerdere plekken binnen een organisatie, en kunnen een verwoestende impact hebben. Sommige uitingen van politiek zijn duidelijk en voor de hand liggend, terwijl andere meer passief zijn en soms totaal onopgemerkt blijven. De aard en de hevigheid van politiek van variëren, afhankelijk van het niveau binnen de organisatie en de motivatie erachter. Maar vergis je niet:, zelfs het meest onbeduidende stukje politiek kan verregaande gevolgen hebben voor het moraal, vertrouwen en de resultaten van een project. Daarnaast blijven de gevolgen zelden beperkt tot het projectniveau en heeft het vaker wel dan niet negatieve gevolgen voor de gehele organisatie. Soms worden de effecten van politiek gedrag pas duidelijk als die al op snelheid door de organisatie razen en de problemen zo groot worden dat de strategische doelen in gevaar komen.

Als het niet wordt aangepakt kan politiek gedrag op de werkvloer zijn invloed hebben op de algehele bedrijfscultuur en zich daardoor plaatsen tussen het topmanagement, het middle management, projectteams, ondersteunende diensten en medewerkers, en dat kan mogelijk ook schadelijk zijn voor je relaties met leveranciers en partners.

Hier zijn enkele van de politieke gedragingen die werknemers, teamleden en zelfs leiders tentoonspreiden, en wat je kan doen als projectleider om het effect ervan te minimaliseren.

1. Constant anderen de schuld geven

Bij het begin van elk project of initiatief is het zaak de toon te zetten. Duidelijke communicatie door programma- en projectleiders kan nutteloos vingerwijzen voorkomen. Natuurlijk is verantwoording nemen voor fouten belangrijk, maar het vingerwijzen en de schuld bij een ander leggen leidt zelden tot betere resultaten. Het leidt daarentegen tot schaamte, wantrouwen en het verbergen van fouten in de toekomst.

2. Je alleen richten op de managers ten bate van je carrière

Professionals moeten op elk niveau laten zien dat zij de bijdragen van elke medewerker waarderen. Je hoeft mensen geen lippendienst te bewijzen, maar projectleiders zijn tevens goed in relatiemanagement die samen met managers kunnen werken aan een cultuur waarin positieve relaties, ongeacht hiërarchie, aan de basis ligt van het succes van het team.

3. Een barrière vormen tussen management en werkvloer

Om medewerkers op elk niveau mee te nemen in het succes van alle projecten, moet management en de project- en programmaleiders ideeën en initiatieven stimuleren en rond laten gaan, ongeacht waar die vandaan komen. Het is ook goed voor het succes van een project als een projectleider ontmoetingen kan regelen tussen managers en andere werknemers. Het opwerpen van barrières tussen management en medewerkers is niet in belang van betrokkenen en leidt daarentegen alleen maar tot meer en grotere verwijderingen tussen beide groepen in de toekomst.

4. Conflicten creëren zonder oplossing

Bij de start van elke project moet de projectmanager duidelijk de verwachtingen communiceren en iedereen duidelijk maken dat voordat mensen problemen benoemen zij ook mogelijke oplossingen moeten aandragen. Dat zorgt voor een team van kritische denkers die vooruit denken en zich richten op het succes van het project en niet op het mislukken ervan.

5. Bevoordelen van gelijkgestemden

Het is menselijk om je meer aangetrokken te voelen tot diegenen die jouw wereldbeeld en mening delen, maar een (project-) manager moet dat voorkomen. Een projectmanager zou persoonlijke voorkeuren zoveel mogelijk moeten zien te voorkomen. Vaak komt echte vooruitgang en innovatie door het toelaten en stimuleren van andere ervaringen en inzichten.