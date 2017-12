In 4 stappen naar DevOps

DevOps is in de kern een transformatieve ontwikkeling. De agile opzet kan de cultuur binnen IT wijzigen. Nieuwe tools en processen, op code gebaseerde performance, samenwerking en teamwork: verbazingwekkend is het brede palet aan mogelijke meerwaarden.

Evenwel bewijzen de meeste business cases het mogelijke nut en toegevoegde waarde niet volledig. Ze beperken zich vaak tot Return On Investment (ROI), kostenverlagingen of eenvoudige technologische parameters. Deze aanzet schiet te kort; het beperkt het potentieel van DevOps om waarde toe te voegen en de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen.

Vooral twee kerngebieden worden door DevOps belangrijk bij het selecteren van passende aanbieders en producten:

Overeenstemming van de ondernemingsstrategie met de strategie van de business unit: Voor de omschrijving van de processen en het vastleggen van meetbare parameters die de bedrijfsresultaten weergeven, is de overeenstemming van bedrijfsstrategieën en business unit een kritische factor. Bij het tot stand brengen van strategische doelen van business management is het eenvoudiger om aan hogere budgets te komen. Ook de integrale samenhang van afzonderlijke projecten wordt via deze weg vereenvoudigd.

Leiding en team bij DevOps: De basis van succesvolle op DevOps gebaseerde projecten bestaan uit een sterke leiding en ook teams, die nauw samenwerken, over de silogrenzen heen.

Management en het team moeten erop letten dat een producent DevOps in vier kernzones ondersteunt: toolkeuze, ondersteuning van de bedrijfscultuur, distributiesteun en feedback.

DevOps-teams bouwen bij het selecteren van een passende aanbieder en een geschikte oplossing op hun ervaring en op de volgende vier kerngebieden:

1. Toolkeuze

Cross-functionele review: deze review ondersteunt het team bij de planning voor korte en lange termijn-doelen en -resultaten. Een review legt ook mogelijke uitdagingen bij de integratie en user-interfaces bloot.

Toegang voor het product management: DevOps-teams moeten hun samenwerking met het product management verwoorden en vastleggen, om veel te weten te komen over prioriteiten, budgettoewijzingen en verslagleggingstructuur van de organisatie.

Investeringsfeedback: wat voor strategische waarde heeft DevOps voor de aanbieder? Goede DevOps-teams verschaffen zichzelf een nauwkeurig overzicht rond dit punt, want het gaat uiteindelijk over budgetten, beschikbare tools, distributiesteun en ook het fundamentele 'Ability to Execute'.

Opdracht omzetting: DevOps-processen zijn met verschillende feedbackmechanismen uitgerust. De IT-verantwoordelijken moeten precies voor ogen hebben hoe en met welke snelheid opgevraagde kenmerken en klantenfeedback in nieuwe product updates geïntegreerd moeten worden.

2. Cultuur

Productiecultuur: bepaalt de essentiële culturele kenmerken van een aanbieder en toetst of deze bij de bedrijfscultuur passen.

Kengetallen: zakelijke en technologische kengetallen over wat de aanbieder eerder met het desbetreffende/een soortgelijk product heeft bereikt.

Ondersteuning bij transformatie: contact opnemen met referenties van de aanbieder, die mogelijk al een DevOps-transformatie binnen het bedrijf zijn gestart.

Organisatorische mogelijkheden: DevOps-teams zouden zich op de organisatorische structuur moeten focussen, en de daarmee samenhangende politieke belemmeringen, maar ook de mogelijke noodzaak van organisatorische veranderingen. Deze factoren zijn van kritieke waarde voor het succes van DevOps.