IT-projecten: waarom leren we niet van onze fouten?

Het is de moeite waard om hier even over na te denken: leer je van je ervaringen of komen uitdagingen steeds weer bovendrijven? Blijf je bij elk project dezelfde punten noteren?

Het is heel zinvol om van lessen te leren en dat weet je instinctief. Herinner je je nog wanneer je leerde fietsen? Hoe verliep de eerste poging? En de tweede en de derde? Je hebt je aanpak na elke wankele poging aangepast. Elke geschaafde knie was een leermogelijkheid. Uiteindelijk snelde je je straat af met het gejuich van je ouders in je oren... voordat je per ongeluk hard aan de voorrem trok en over het stuur vloog! En ik durf te wedden dat je dat maar één keer hebt gedaan! Je hebt van al je fouten geleerd - je bent een natuurtalent!

Waarom leren we dan niet altijd van onze lessen?

1. Lessen trekken wordt gezien als het stilstaan bij negativiteit

De projectmanagementbranche moet hier op brede schaal nog eens over nadenken. Een van mijn klanten heeft een wekelijkse vergadering om actief lessen te leren en elke deelnemer zocht naar een reden voor verhindering! Ik ben niet verbaasd, het was een half uur lang de fouten van vorige week nagaan, en dat als eerste op de agenda van elke maandag. Niet erg motiverend!

Ik heb voorgesteld om de bijeenkomst te heroriënteren, zodat er ook successen in zijn opgenomen die herhaald zouden moeten worden. Grote transformatie! Enkele van de beste lessen die we kunnen leren zijn niet van fouten die we maken, maar van de dingen die we goed doen. De lessen kunnen zowel positief als negatief zijn, maar veel bedrijven trekken nog steeds de meeste lessen uit pijnlijke in plaats van vreugdevolle ervaringen.

2. Lessen vallen in een kennis-zwart gat

Een van de grootste problemen is dat de lessen worden genoteerd, om vervolgens te worden opgeborgen in een lade en ze nooit meer het daglicht zien!

Weet iedereen in je team hoe ze bij deze projectkennisbank terecht kunnen?

Als ze dat doen, zijn ze dan geneigd om het te lezen? De manier waarop we projectlessen documenteren is vaak saai! Hoe doe jij dat? Op een A4'tje in een bestand of ergens zwervend in de bedrijfscloud als Word-document. Wat zou minder inspirerend kunnen zijn!

Waarom neemt u geen video-blog of audiorecap op van de geleerde lessen? Op je smartphone kan je in een mum van tijd een heel boeiend stukje content maken. Een van mijn projectleiders doet dit, maakt een snelle video en uploadt deze elke maandag naar Yammer (inclusief de hilarische mislukte scenes!) en de betrokkenheid bij deze kennisbron is "door het dak gegaan".

3. Iedereen gaat ervan uit dat het niet aan hen is om lessen te leren

Ik kan het aantal bedrijven die ik ken niet meer tellen die worstelen met een probleem dat iemand in dezelfde organisatie al heeft opgelost. Onlangs kreeg ik van een projectmanager te horen dat hij, hoewel hij op de hoogte was van een database van geleerde lessen, alleen die lessen las die direct relevant waren voor zijn eigen projecten. En toch worstelde hij met een uitdaging die zes weken eerder al door een collega was overwonnen en grondig was gedocumenteerd. Wat is er relevanter? Ik zocht op een trefwoord in de database en vond het antwoord in seconden, dus het is niet een enorme tijdsinvestering.

Ik ben een beetje een geek als het gaat om lessen, ik hou ervan om te horen, te lezen en te leren van andermans ervaringen - je weet nooit wanneer een klompje informatie handig kan zijn.

4. Te druk!

Ik begrijp dit trouwens wel. Er is veel te doen op je "to do"-lijst en, eerlijk gezegd, een half uur vergaderen over geleerde lessen vinkt niets van je takenlijst. Sterker nog, terwijl je vergadert steekt een stakeholder waarschijnlijk een verzoek tot scope-verandering in je inbox.

Mijn vriend is een tuinman en een van zijn klanten heeft waarschijnlijk de grootste collectie van prachtig gevormde bomen, heggen en struiken. Het onderhoud ervan vergt een lange werkdag en op die dag komt hij vroeg aan en vertrekt laat, maar in plaats van direct aan de slag te gaan, slijpt hij een half uur of langer zijn knip-gereedschap. Het loont op de lange termijn.

Ik vergelijk dit met een half uur lezen over de lessen die zijn geleerd, je zou nooit te druk moeten zijn om je metaforische knip-gereedschap aan te scherpen. Vergeet niet dat Gandhi zei, "Ik heb zoveel te bereiken vandaag dat ik twee uur moet mediteren in plaats van één".

Je bent nooit te druk om jezelf te verbeteren!

5. De budgetten zijn krap - kan geen verdedigbaar argument maken voor een "luxe zoals navelstaren".

Dit was een echt excuus om geen lering te trekken uit eerdere projectervaringen - een PM vertelde me dat hij de kosten van "de downtime" niet kon rechtvaardigen.

Wat een trieste gang van zaken die tijd besteed aan het leren beter en slimmer werken wordt beschouwd als geldverspilling. Ik denk dat er geen tastbaar rendement op deze investering van tijd om te bewijzen dat het tijd goed besteed is. Ik weet echter wel dat het de eerste keer goed doen minder kost dan het opnieuw moeten doen of het moeten parachuteren van hulptroepen om later de problemen op te lossen. Beschouw zelfverbetering niet als een luxe, het is essentieel en zeker geen navelstaren!

6. Te beleefd!

Dat gebeurt ook regelmatig. Ik heb onlangs overleg gepleegd over een project en als onderdeel van onze grondige inwerkprocedure hebben we gesprekken gevoerd met iedereen die aan het project werkte. Het project was boven budget en miste belangrijke mijlpalen - dus waarom was het zo laat? Een kerel (laten we hem "Steve" noemen) merkte op dat een van zijn collega's (laten we hem "Geoff" noemen) bezig was met iets dat voor een fractie van de ontwikkelingskosten gemakkelijk van de plank kon worden gekocht - en dit was niet de eerste keer dat Geoff op deze manier tijd en geld had verspild - dit was gesignaleerd in de debrief van het vorige project.

Ik vroeg Steve of hij zijn zorgen had gedeeld met Geoff? Hij zei dat hij dat niet had gedaan, omdat hij geen scène wilde veroorzaken.

"Als je Geoff de straat in zag lopen, verdwaald in zijn iPhone en het leek alsof hij op het punt stond een gat in de weg te lopen. Zou je bang zijn om hem te beledigen door zijn arm te grijpen en hem uit het gevaar te slingeren? vroeg ik.

"Je hebt een punt," zei Steve en ging op weg om te praten met Geoff.

Eerlijk gezegd, we zijn allemaal volwassenen! Het is OK om elkaar ter verantwoording te roepen! Als je iemand een eerder overeengekomen "geleerde les" ziet herhalen, heb je de verantwoordelijkheid om dat te zeggen.

7. De lessen zijn te vaag

Ik herinner me dat ik een debriefbriefje zag met zes lessen die ik moest leren. In de bullet point list erkende de projectleider dat de scope was weggeslopen, het budget overschreden werd, het project te laat was, het moreel laag was, de communicatie slecht was en de business case niet duidelijk was. Al deze gebieden zouden moeten worden verbeterd. Maar hoe? Het document ging niet in op de vraag hoe ze de aansturing zouden kunnen verbeteren om het wegglijden van een project te voorkomen of hoe een extra budget zou moeten worden toegewezen om te voorkomen dat toekomstige projecten in de rode cijfers zouden duiken!

Dus graaf eens dieper en laat wat ideeën na voor je toekomstige zelf en opvolgers over hoe je te voorkomen dat het maken van dezelfde fouten steeds opnieuw gebeurt. Om eerlijk te zijn weet je dat soms niet, anders had je waarschijnlijk deze les niet gehad.

Vaak kan een onafhankelijk paar ogen hierbij helpen. Je partner in Project Management as a Service kan je adviseren over de beste, geavanceerde oplossingen voor de meeste uitdagingen om deze in de toekomst te helpen voorkomen.

Tot slot denk ik dat we ons allemaal schuldig hebben gemaakt aan het feit dat we geen lessen hebben geleerd. Het probleem is dat het gemakkelijk een slechte gewoonte wordt en slechte gewoontes geld kosten.

Ik heb een vriend in de VS met een klant die volgens hem een recidivist is. "Deze jongens betalen van universitaire opleiding van mijn kinderen," grapte hij in een recente e-mail. "Bij elk project moeten we ze op het laatste moment redden en vanwege die urgentie kost het ze bergen meer geld. Na elk project doen we dezelfde aanbevelingen: betere planning en meer tijd voor het uitwerken van projectvereisten, eerdere inzet van Project Management as a Service (PMaaS), dat op de lange termijn goedkoper is dan brandjes blussen. Telkens knikken ze dankbaar en slaan ze de aanbevelingen op. Dan gaat er een maand of twee voorbij en krijgen we een telefoontje om ze weer te redden.

Atlete Vernon Law heeft naar verluidt een keer opgemerkt dat "Ervaring een harde leraar is omdat ze eerst het examen afneemt en daarna pas de les geeft".

De waarheid is dat in IT-projectmanagement moeilijke periodes bijna gegarandeerd zijn. Wat uitdagende projecten draaglijker maakt is weten dat ze een waardevol bijproduct opleveren ... aan het einde heb je ontzettend veel geleerd. Laten we dat niet verspillen!