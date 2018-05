Waarom digitale initiatieven een holistische blik nodig hebben

Zicht op het grote plaatje is een holistische blik dat laat zien welke gerelateerde onderdelen binnen de organisatie interacteren om zaken voor elkaar te krijgen. Het grote plaatje is belangrijk voor je als je de scope definieert die de vertaalslag is van je strategie. Het is ook nodig om de twee gevaarlijke extremen te elimineren: projecten met een technologische insteek en projecten die alles moeten bevatten.

Vertaal de strategie

Strategieën worden gemaakt om de overkoepelende doelen van de organisatie te realiseren. Hoe doen strategieën dat? Voor een deel gebeurt dat via de dagelijkse gang van zaken. Ze doen dat tevens via nieuwe initiatieven die uiteindelijk tot een beter bedrijf leiden. Hoe realiseren strategieën hun doel via nieuwe initiatieven? Het antwoord: door een deel van de bedrijfsstrategie te nemen en dat in een architectuur om te zetten die potentie heeft om de bedoelde uitkomsten te behalen. Dat is de vertaling van strategie. En hoe werkt dat? Het antwoord: door te beginnen met het zien van het grote plaatje.

Dat zien van het grote plaatje gaat voorbij aan een enkele technologie, proces, discipline, afdeling of belanghebbende en draait om de juiste combinatie van meerdere elementen. De juiste combinatie laat strategische potentie zien. En de juiste combinatie zou de strategische uitkomsten moeten opleveren. We noemen deze combinatie een reservoir (zoals een oliereservoir dat potentieel winstgevend is). Zo begint de vertaling van de strategie vorm te krijgen.

Het tegendeel is ook waar. Het implementeren van een voorstel zonder dat het grote plaatje wordt gezien (en verwerkt) betekent onzekere strategische resultaten.

Vermijd de technologische silo-injectie

In traditionele projecten zijn vrijwel alle activiteiten ingekaderd binnen de grenzen van de beoogde technologie. Projecten werden gestart met het accepteren van die grenzen, zonder de strategische potentie na te gaan van hetgeen zich binnen die grenzen bevond.

Deze aanpak leverde enkele resultaten op, maar die resultaten zijn vaak generiek en als mocht worden verwacht van 'automatisering' of van de functionele categorie waartoe de technologie behoort. Deze resultaten zijn niet strategisch.

Analistenfirma's zoals Forrester wijzen regelmatig op de risico's van het injecteren van dergelijke silo-technologie. Maar er lijkt nu een einde aan gekomen. Tegenwoordig nemen tech-initiatieven een onderzoekende blik op het grote plaatje en het resultaat is meer business-innovatie met technologie. Injectieprojecten met silo-technologie worden steeds meer vermeden.

Vermijd 'alles erop en eraan'-projecten

Hoe simpeler de scope is van een project, des te groter is de kans het succesvol af te ronden - althans vanuit het oogpunt van projectmanagement. Een project waarin silo-technologie wordt geïnjecteerd kan dan wel een simpeler project zijn om te draaien, maar het is onwaarschijnlijk dat dat strategische resultaten oplevert. Dus als je wel voor strategische resultaten gaat, zal je je moeten instellen op een meer complexer project. Veel processen en technologische elementen zullen tesamen moeten komen om een strategische bijdrage te leveren. Maar we hebben het niet over het transformeren van de organisatie via een allesomvattend project. Zo'n poging draait uit op een ramp.

Wat zou nu een goede aanpak zijn? Stel een basale vraag: wat zou de scope moeten zijn om te zorgen dat een project uiteindelijk de bedoelde strategische uitkomsten oplevert? Een holistische blik maakt een dergelijke aanpak mogelijk. Een holistisch plaatje vermijdt op natuurlijke wijze negatieve implicaties voor het bedrijf, omdat het een bredere blik vraagt van het bedrijf. Je zal vragen stellen over de haalbaarheid: hebben we de benodigde resources? Is het technisch mogelijk? Onderbouwde antwoorden op al die vragen zijn tevens de input voor het opdelen van een groot project en voor de prioritering van de ontstane kleinere projecten. Dat is hoe een goede holistische blik gecompliceerde "alles erop en eraan"-projecten vermijdt.

Waar te kijken

Er zijn veel mogelijkheden om een strategische bijdrage te leveren. Met de hedendaagse technologie bijvoorbeeld is disruptie mogelijk. Zelfs het businessmodel van een organisatie kan compleet worden veranderd voor het beter kunnen creëren, leveren en vasthouden van waarde.

Er is een groeiend bewustzijn over de importantie van een holistische blik om zulke kansen te verzilveren. Toch is er verzet. Waarom?

De mythe dat een holistische aanpak verkeerd is: de agile aanpak heeft sommige leiders en vakmensen misleid. Maar uit de succesverhalen over digital is duidelijk geworden dat de agile aanpak alleen werkt is je al een architectuur hebt gecreëerd die business-innovatie mengt met technologische elementen. Alleen dan zullen de losse onderdelen werken als één geïntegreerd geheel.

Veronderstelde moeilijkheidsgraad, vertragingen en kosten: hoewel de ontdekkingsfase kort kan zijn, zal de implementatiefase waarschijnlijk significante resources vergen. Dus de haalbaarheid moet worden onderzocht, maar alleen als je het grote plaatje ziet.

Gemis aan een onderzoeksmethode om te weten waarnaar je moet kijken en hoe: we nemen een kort kijkje naar de ontdekkingstaken.

Je hebt een duidelijk omschreven stel ontdekkingstaken nodig om een reservoir te vinden.

Start met het voorgestelde idee: het idee kan betrekking hebben op het sleutelen aan een technologie of proces.

Zet de processen tegenover die technologie of dat proces. Nu heb je wat ik noem een "lead". Begrijp die lead.

Gebruik bewezen business-tools, kies processen die het reservoir vormen.

Of je nu een idee valideert voor strategische inpasbaarheid of onderzoekt of er iets is dat helpt een deel van de bedrijfsstrategie te bereiken, belangrijk is om de starten met een holistisch plaatje.