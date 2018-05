Hoe je anders met IT-projecten moet omgaan

Er gaat nauwelijks een week voorbij of ergens in de wereld worden in een project dezelfde fouten gemaakt die anderen al eerder hebben gemaakt. En toch zijn projecten nog steeds de beste manier om verandering te bewerkstelligen en een bedrijf te laten groeien, maar alleen als ze goed worden uitgevoerd. En er zijn mensen met grote kennis en kunde om dat heel goed te kunnen doen.

Maar kan je een paar ervan opnoemen? Hoeveel nemen de tijd om goede relaties op te bouwen? Hoeveel van hen zijn rolmodellen in communicatie? Hoeveel zijn er goed in zelfreflectie en doorlopend leren? Hoeveel staan er open voor nieuwe ideeën en nemen risico's? En hoeveel van hen geven kracht en vertrouwen aan het team van getalenteerde mensen? Eén? Twee? Drie? Ik denk dat het er niet veel zijn.

En dan, hoe veel kun je er noemen die alle certificaten hebben en zeggen dat ze een projectmanager zijn (of tegenwoordig een scrummaster)? 10? 20?

De meeste organisaties zijn mede schuldig aan deze mismatch. Ze ontwikkelen hun mensen op een verkeerde manier (op technische vaardigheden in plaats van emotionele vaardigheden), nemen mensen aan op de verkeerde criteria ('Heb jij je Prince2/PMP/Agile?' in plaats van 'Hoe communiceer jij met iemand die niet jou is?') en vanwege het implementeren van structuren die creativiteit de nek omdraaien in plaats van het te stimuleren ('als je het proces volgt, zal je succesvol zijn').

Genoeg is genoeg. Het is tijd dat organisaties meer vragen van zichzelf en van degene die projecten moet opleveren. En te stoppen met het luisteren naar ouderwetse invalshoeken, het implementeren van ouderwetse structuren en het kopen van ouderwetse methoden.

Er kan zoveel worden geleerd van degenen die het wel snappen. Ik heb veel tijd gestoken in het bestuderen van de manier waarop organisaties als Spotify, Netflix, Amazon, Atlassian en anderen hun projecten afronden. Ik heb dat samengevat in een whitepaper die gedownload kan worden en vijf aanbevelingen doet die voor iedereen van toepassing zijn..

Iedereen die betrokken is bij de oplevering - van CEO's tot degenen die een carrière in projectmanagement ambiëren - moet zich richten op de gedragingen en vaardigheden die nodig zijn om de manier waarop projecten worden opgeleverd te veranderen, in plaats van de retoriek van het verleden te herhalen en toe te kijken terwijl het project wordt verruïneerd door degenen die houden van snelle oplossingen, met agile als meest recente voorbeeld.

Het beroep zelf moet zich losmaken van erfenis in schuld, arrogantie en het eindeloze proces, en moet bouwen aan een nieuwe set aan waarden en vaardigheden die de motor worden van excellente teams die kunnen leveren.

En in het hart van elk project zou een goed mens moeten staan.

Zelfbewuste individuen die de tijd nemen om een emotionele band te creëren en empathie kunnen hebben met degenen met wie ze werken. Zo iemand staat vooraan en spreekt met passie, kan bewust luisteren en vraagt om feedback zodat zij of hij zichzelf kan verbeteren.

Deze mensen zullen vanzelf slimmere en betere manieren zoeken om dingen voor elkaar te krijgen. Ze hoeven niet verteld te worden om 'agile te gaan', ze gebruiken een mix aan technieken en methodes die bij het initiatief passen. Ze brengen duidelijkheid aan in de complexiteit en humor in de alledaagse gang van zaken.

Deze mensen voeren een beweging aan die organisaties eindeloos beter wil maken. Om de nadruk te leggen op wat wél werkt, te leren van fouten, de kennis die ze hebben te delen, de status quo uit te dagen en te zijn in het hart van de culturele evolutie. Ze brengen stabiliteit aan in de flexibiliteit en leiden de organisaties van de toekomst.

Dus wat gebeurt er nu in projectoplevering? Dat hangt af van hoe serieus je bent in het verkrijgen van waarde voor de investeringen die je hebt gedaan en of - zoals Netflix, Spotify, Amazon en Atlassian - je de moed hebt om de dingen anders te doen.

De schrijver Colin Ellis is een internationale keynote-spreker en trainer. Hij heeft 20 jaar aan het hoofd gestaan van grote overheidsafdelingen en werkt nu samen met organisaties in de verbetering van de oplevering van projecten. Meer op www.colinellis.com.