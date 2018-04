Hoe je een falend IT-project weer op de rails krijgt

Het kan een korte achtbaan zijn tussen het initiëren van een project en het falen ervan. Hoewel niet elk mislukt project het waard is te herstellen, kunnen projectmanagers die vroege waarschuwingssignalen opmerken een project in moeilijkheden redden van de afgrond door hun kennis en ervaring in te zetten en het volgende te doen:

Tip 1: Herken de tekenen

Het eerste en meest belangrijke wat je moet doen is opletten op elk klein teken dat er mogelijk een probleem is met je project. Hier een aantal belangrijke signalen dat je project mogelijk op de afgrond dendert.

Er vallen steeds meer gaten in de communicatie. Als de juiste informatie niet in de handen komt van de juiste mensen op het juiste moment, dan kunnen er grotere problemen zijn die nog niet zijn opgemerkt. Houd frequent contact met de functionele teamleiders, de belangrijkste teamleden en belanghebbenden, zodat je snel door hebt of er pijntjes sluimeren voordat ze uit de hand lopen en je project laten ontsporen. Toename aan conflicten. Conflicten komen vaak bovendrijven als er communicatiegaten vallen, taken niet worden uitgevoerd en opleverdeadlines niet worden gehaald. Projectmanagers moeten hun oren en ogen openhouden om conflicten al in hun eerste stadium te ontdekken voordat het escaleert. Het vroegtijdig aanpakken van conflicten kan helpen in het beperken van het aantal en de zwaarte van problemen voordat ze uit de hand lopen en je project in gevaar brengen. Teruglopende betrokkenheid. Als teamleden en belanghebbenden hun interesse of vertrouwen verliezen in een project, zal de betrokkenheid verminderen. Dat betekent in de regel dat de projectmanager de communicatiegaten heeft gemist en/of de toenemende conflicten die hebben geleid tot ontmoediging. In die fase is het nog niet te laat om het project weer op de rails te krijgen. Door direct en bewust de belanghebbenden en de teamleden in een dialoog te betrekken over elk onderliggend probleem, kan je het tij keren en de betrokkenheid weer vergroten. Zorg in ieder geval dat je zo snel en direct kan gaan naar de bron van het probleem. Vaak gemiste deadlines. Op het moment dat er deadlines worden gemist, is het risico dat je project loopt al naar serieuze vormen gestegen. De projecttaken weer op de rails krijgen is dan het meest belangrijke, voordat je gaat analyseren wat er is gebeurd en dat probleem aan te pakken.

[Meer tips over het aanpakken van in moeilijkheden geraakte projecten: 5 tekenen dan je project gaat falen]

Tip 2: Prioriteer wat je aan moet pakken

Nu je weet hoe je de belangrijkste tekenen kan herkennen van een project in moeilijkheden, is het essentieel te bepalen welke problemen je eerst aanpakt en waarom.

Bekijk de scope en doelen van het project. Volg de projectactiviteiten terug tot aan de projectscope om je ervan te vergewissen dat de activiteiten logisch zijn in relatie met de projectdoelen. Soms kunnen taken onbedoeld zijn toegevoegd, en dienen ze geen significant of relevant nut. Identificeer de impact van elke issue op de projectresultaten. Net als met de vorige stap zal je activiteiten moeten terug herleiden om problemen te identificeren die opgelost moeten worden, en in welke volgorde dat moet gebeuren. Wees niet bang om taken of onderdelen te elimineren die een negatieve impact hebben op het project.

Tip 3: Adresseer problemen hard en direct

Hoe je de problemen aanpakt is essentieel in het herstel van een falend project. Hier is het belangrijk dat je snel en samenhangend handelt.

Wijs resources toe om prioriteiten aan te pakken. Nadat je de problemen en hun impact hebt geïdentificeerd, kunnen resources worden toegewezen om je belangrijkste zorgen aan te pakken. Maak snelle doch methodische veranderingen in het rechttrekken van de projectactiviteiten. Communiceer de veranderingen aan alle belanghebbenden om te zorgen dat alle neuzen de juiste kant op staan. Evalueer de prioriteiten. Nadat problemen zijn aangepakt is het belangrijk dat de projectprioriteiten opnieuw worden vastgesteld om je ervan te verzekeren dat alle problemen volledig zijn opgelost. Deze stap moet worden herhaald om te voorkomen dat je extra en onnodig werk doet en tijd en resources verkwist. Houd nauwgezet de progressie bij. Als je het gevoel hebt dat het project weer de juiste kant opgaat, zorg dan dat je nauwgezet de projectactiviteiten volgt om er zeker van te zijn dat andere zaken niet negatief worden belast door de correctieve acties.

Taken, de beweegredenen van belanghebbenden en teamparticipatie kunnen snel uit de pas gaan lopen met de projectdoelen, waardoor het project in gevaar komt. Het herkennen van signalen dat er problemen ontstaan, het op tijd aanpakken van de problemen en het herijken van de projectscope, prioriteiten en doelen, zijn essentieel in het op de rails krijgen van een project en het daarop houden.

Het is tevens belangrijk te weten wanneer je een project de nek om moet draaien. Het proberen een project te herstellen die niet langer de behoefte van het bedrijf dient is niet verstandig. Meer advies over wanneer je de stop eruit moet trekken en hoe je dat dan doet, lees dan 3 stappen om het falen van IT-projecten te verminderen en Hoe je een dood IT-project de nek omdraait.