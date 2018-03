Dit zijn de 16 stappen naar agile projectmanagement

Overstappen op agile projectmanagement kan de kans op succes van je project enorm vergroten. De methodologie, die gebruikt maakt van korte ontwikkelcycli om zo doorlopend verbetring aan te brengen in de ontwikkeling van een product of dienst, wordt gebruikt in veel industrietakken vanwege de sterke efficiënte samenwerkingsprocessen

Maar als jouw organisatie alle opties heeft overwogen en de beslissing heeft gemaakt om over te stappen naar agile, hoe zorg je dan voor een naadloze transitie die zowel jouw bedrijf als je klanten ten voordeel is? De volgende tips en strategieën helpen je daarin, waardoor je de kans vergroot dat jouw organisatie zonder problemen de overstap naar agile maakt.

Leg je bedrijfsdoelen vast

Voordat je overstapt op een nieuwe methodologie in projectmanagement is het belangrijk om je bedrijfsdoelen te identificeren en vast te leggen, en vaststellen op welke manier de overstap naar een nieuwe methodologie je beter in staat stelt die doelen te halen. Er moet een duidelijk verband zijn tussen de methodologieën die in het bedrijf worden gebruikt en de mate waarop ze projectteams helpen in het bereiken van de bedrijfsdoelen.

Analyseer de bedrijfshiërarchie en -cultuur

Niet elke organisatie heeft voordeel van agile methodologieën, dus het is belangrijk dat je je bedrijfshiërarchie in kaart brengt om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een succesvolle overstap naar agile. Bepaal eerst of je het talent in huis hebt die met agile development kunnen omgaan en een hiërarchie die ondersteunend is aan agile in de praktijk.

Een andere belangrijke factor is de cultuur. Kan de huidige cultuur de agile methodologie ondersteunen? Dat kan een van de grootste obstakels zijn in de overstap. Als jouw bedrijf projecten uitvoert met de waterval-methode, zou er tegenzin kunnen zijn bij diverse groepen om de overstap naar agile te maken. De bedrijfscultuur moet die verandering steunen. Dat is mogelijk een mooie taak voor experts in verandermanagement, naast duidelijke en herhaalde communicatie.

Analyseer de impact op je klanten

Als het wisselen van projectmanagementmethodologieën een onevenredige impact heeft op je klanten, is het de overstap niet waard. Dus je zal je klantbehoeften en -doelen goed moeten bestuderen en bepalen of en hoe agile je projectteam faciliteert in het beter dienen van de behoeften van de klanten. Om dat te kunnen doen, heb je de antwoorden nodig op de volgende vragen:

Hoe zal agile de klantervaring verbeteren?

Zal agile betere kwaliteit en betere opbrengst leveren?

Zal agile helpen in een betere samenwerking tussen jouw team en klanten?

Leg alle beschikbare resources vast

Identificeer alle beschikbare projectresources en documenteer ze. Bepaal of jouw bedrijf het talent en de vaardigheden heeft om agile goed te kunnen uitvoeren. Identificeer de beschikbare technologieën en leveranciers die de overstap naar agile goed kunnen ondersteunen. Zonder de juiste mensen en technologieën zal de overstap naar agile niet die voordelen bieden waarop je hoopt,

Leg vast hoe de overstap naar agile processen verandert

Als je je bedrijfsdoelen, hiërarchie en cultuur, behoeften van belanghebbenden en resources hebt geïdentificeerd, is het tijd om de details uit te werken in hoe jouw team zal overstappen van de huidige methode naar agile, en hoe dat je interne processen zal beïnvloeden. Vergeet niet de kennis en expertise van een verandermanagementspecialist vanaf het begin af aan mee te nemen.

Breng je bestaande strategieën en uitvoering in kaart

Maak een vergelijking tussen je huidige projectmanagementmethode en agile projectmanagement. Zoek naar potentiële risico's en analyseer de mate waarop je projectteam klaar is voor de omgang met zaken die mogelijk bij de overstap naar voren komen.

Maak een businesscase en krijg input van belanghebbenden

Nu je de voordelen voor het bedrijf, project en klanten in kaart hebt gebracht, naast de risico's en de logistiek van de overstap naar agile, moet je een businesscase maken waarbij andere belanghebbenden een kans krijgen hun bijdrage te leveren. Zonder genoeg input van de belangrijkste belanghebbenden kan je mogelijk waardevolle inzichten missen die de overstap naar agile makkelijker maken.

Leg het transitieplan vast en vraag om feedback

Is er een 'go' voor de overgang naar agile, dan is er een samenhangend projectmanagementplan nodig en opnieuw feedback te krijgen van de belangrijkste belanghebbenden voordat er verder gaat. Dat geeft mensen de kans om aanvullende input te geven die mogelijk van invloed zijn op het tijdstip en de wijze waarop de overgang naar agile gebeurt en geeft management en belanghebbenden een grotere geruststelling dat de overgang naar agile succesvol wordt.

Betrek de verandermanagementexpert vanaf het begin

De overstap naar een nieuwe methodologie is een belangrijke stap met impact op mensen, processen en de wijze waarop technologie wordt ingezet. Betrek direct vanaf de start een verandermanagementexpert erbij om je te helpen bij de vaststelling wat die veranderingen zijn en hoe ze het beste aangepakt worden zonder dat er ongelukken gebeuren.

[b]Gebruik de ervaringen van andere bedrijven en experts

Voordat je overstapt op agile projectmanagement is het wellicht een goed idee om te praten met andere professionals over hun ervaringen. Dat kan je een boel frustratie schelen en de kans verkleinen dat je kostbare fouten maakt in het proces.

Stel een cross-functioneel projectteam samen

Betrek experts en belangrijke belanghebbenden vanuit diverse functionele gebieden bij zo'n grote verandering als deze. Hun input zal nodig zijn om steun te krijgen en onvoorziene problemen te voorkomen.

Maak een paar verschillende pilotprojecten

Overweeg een of twee pilotprojecten te doen. Dat geeft je de kans om te zien of jouw teams voldoende zijn voorbereid om projecten op een agile manier uit te voeren voordat je helemaal overstapt. Dat helpt je in het maken van de nodige aanpassingen op een kleinere schaal dan wanneer je al volledig draait.

Vraag feedback over lopende zaken

Het is belangrijk feedback te krijgen van het projectteam, de functionele groepen en andere belanghebbenden om inzicht te krijgen in hoe de dingen zijn gegaan en te bepalen of agile wel de juiste methodologie is voor toekomstige projecten.

Bekijk technologieën en processen

Als je overgaat op een nieuwe methodologie, kijk dan eens goed naar de technologieën en processen die je nu gebruikt, om te bepalen of er noodzakelijke veranderingen moeten zijn en betrek een verandermanagementexpert erbij om er zeker van te zijn dat je niets mist. Zowel technologie als proces heeft een impact op hoe je projecten uitvoert - en andersom. Een overstap naar een nieuwe methodologie zal een herbezinning noodzakelijk maken in de technologieën die je gebruikt en aanpassingen vergen aan je bestaande processen.

Zorg dat iedereen aan boord is

Als je zeker weet dat een overstap naar agile voor jouw bedrijf en je projecten gaat werken, je feedback hebt gehad van belanghebbenden, een verandermanagementexpert hebt ingeschakeld, een pilotproject hebt gedaan, opnieuw feedback hebt gehad en de noodzakelijke aanpassingen hebt doorgevoerd, is het tijd om iedereen volledig aan boord te halen, van de top tot aan de werkvloer.

Maak de overstap naar agile

Als tot nu toe alles goed is gegaan, de beslissing om over te stappen naar agile is gemaakt en iedereen aan boord is, is het tijd om volledig de stap naar agile projectmanagement te maken. Om iedereen binnenboord te houden tijdens de overstap is transparante en regelmatige communicatie essentieel, zodat de overstap gladder verloopt en alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de vooruitgang en ontwikkelingen.