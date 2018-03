6 tips in het inzetten van Six Sigma

Six Sigma is een managamentmethodologie die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit en het vermijden van fouten in service-, software- en hardwareprocessen. Deelnemers kunnen opklimmen in de training van Six Sigma, starten met een Green Belt en werken zich op tot Black Belt. Hoewel het makkelijk lijkt om Six Sigma in je organisatie in te voeren, kost het veel tijd om Six Sigma in de praktijk uit te voeren.

Je hoeft niet te worstelen met het uitzoeken van je eerste Six Sigma-project: hier zijn zes tips voor het identificeren van de meest geschikte projecten in je organisatie.

Consulteer het management

De beste Six Sigma-projecten betrekken het management vanaf de start, omdat je leiders nodig hebt die mee kunnen helpen in het definiëren en structureren van de strategie in het kiezen van een project. Daarnaast is het wijs andere managers en afdelingshoofden bijeen te roepen.

Jessica Congemi, projectmanagementprofessional bij Reveille Group en een Lean Six Sigma Black Belt, zegt dat het senior management kan helpen in het vaststellen wat "de organisatie wil bereiken" en ze zijn het beste startpunt voor het vaststellen van de doelen en de metrics van het project.

Proces-georienteerde problemen

Je zal geen tekort hebben aan problemen die in jouw bedrijf moeten worden opgelost, maar met Six Sigma zijn de beste problemen procesproblemen. Congemi zegt dat Six Sigma niet goed hoeft te werken met andere bedrijfsproblemen, dus het is het beste om het te blijven gebruiken voor het oplossen van procesfouten.

Als je een proces hebt bepaald die aandacht nodig hebt, wil je daar dieper induiken en specifieker worden. Als je bijvoorbeeld probeert het aantal varianties in een product te beperken, of het aantal fouten in software, zal je expliciet elke fout moeten onderzoeken of proberen te bepalen welke de meest urgente is. Je kan niet elk probleem tegelijkertijd oplossen, dus het is belangrijk dat je stap voor stap blijft werken.

Kijk naar de klant

Sean Robertson, een Six Sigma Green Belt en voormalig CIO en huidig president bij een IT-bedrijf, zegt dat je moet kijken naar klantgerichte afdelingen voor eventuele geschikte projecten. Hij beveelt aan de leiders buiten IT te bevragen, zoals de CFO of de leider van de klantenservice, over wat ze het meest frustrerende vinden en hoe ze dat willen veranderen.

"IT Six Sigma-projecten hebben de neiging om de reactietijden van de servicedesk te verbeteren, de uptime te verhogen of de uitrol van werkplekken te versnellen, maar die projecten richten zich op het IT-team. Dat kan belangrijk zijn, maar het hoeft niet het meest belangrijk te zijn voor de klanten", zegt hij.

Vraag belanghebbenden

Het luisteren naar belanghebbenden helpt in het creëren van betere producten en diensten, maar het kan tevens helpen in het identificeren van te verbeteren pijnpunten nadat dat product of die dienst live gaat. Six Sigma-tools zijn het meest effectief als ze worden gebruikt om een interne fout op te lossen die direct impact heeft op de tevredenheid van klanten of belanghebbenden.

Robertson geeft het voorbeeld van een CFO die merkt dat facturen te laat worden verstuurd of met verkeerde data. In dat geval zou een Six Sigma-project de data-invoerproblemen identificeren die voortaan kunnen worden vermeden of die een waarschuwing oproepen. Hoewel dat geen traditioneel IT-project is, is het wel eentje die de efficiëntie verhoogd en de business dient, terwijl in het proces IT-diensten worden ingezet.

Wat is de impact?

Congemi zegt dat het belangrijk is dat je de processen identificeert die de meeste variatie kennen en die lijst te gebruiken om te bepalen welke problemen de meeste effecten hebben op het gehele bedrijf.

"Het is belangrijk om het probleem te bepalen en de scope van Six Sigma-projecten niet te verbreden om elk probleem in een proces te onderzoeken, maar je te richten op degene die het meeste impact heeft. Project-ideeën kunnen worden geprioriteerd aan de hand van de strategische bedrijfsdoelen en metrics van het senior management", zegt ze.

Dat is een andere zaak als het belanghebbenden en andere afdelingshoofden aan gaat - de mensen die elke dag werken in die processen zullen de meest waardevolle inzichten hebben in hoe het te verbeteren.

Probeer iets nieuws

Je zal wellicht ondervinden dat het beste Six Sigma-project nog niet bestaat in jouw organisatie. Wellicht is het beter om een nieuw project, dienst of proces helemaal vanaf de bodem opnieuw op te bouwen. In dat geval zou je het Six Sigma-proces van een andere invalshoek kunnen bezien.

"In die Scenario's kan je een variatie op Lean Six Sigma gebruiken. Defina, Measurement, Analysis, Design, Verify (DMADV). Dat kan vooral helpen in IT, omdat het zich vooral richt op de ontwikkeling van nieuwe diensten, producten of processen", zegt Congemi.

Ongeacht het procesprobleem is er een manier om Six Sigma te laten werken voor jouw bedrijf als je eerst de juiste training en certificering hebt.