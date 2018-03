Hoe je veilig een IT-consultant kan binnenhalen

Stel je voor dat er een belangrijk probleem moet worden opgelost en helaas is het inschakelen van je interne IT-team geen optie. Je houdt niet van consultants en je hebt ze dus nooit eerder gebruikt. Maar nu moet je snel iemand vinden die de nodige expertise meeneemt.

Ongetwijfeld aarzel je omdat je niet zeker weet of het inzetten van een consultant tot de gewenste resultaten zal leiden.

Maar hoe kies je een eersteklas IT-consultant? Ik heb in de laatste 19 jaar als CIO regelmatig gewerkt met consultants (waaronder twee van de Big Four) en hier geef ik acht manieren waarop je op een betere manier om kan gaan met consultants.

1. Zorg dat je echt inzicht hebt in je probleem

Vaak heb je niet volledig inzicht in het probleem dat je probeert op te lossen en er zijn over het algemeen wat aanpassingen nodig voordat de echte knelpunten aan het licht komen. Maak tijd met je team om alle feiten te verzamelen die je naar de ware aard van het probleem leiden. Dat feitenrelaas kan je dan aanleveren bij de consultant die zich dan kan inlezen voordat hij aan het werk gaat.

2. Begrijp wat de drijfveren zijn van consultants

Als consultant wordt je geleefd door tijdschema's. Alle consultants - zelfs de junioren - zijn verantwoordelijk voor te factureren uren. Het is ook normaal voor consultants om de taak die ze oppakken te onderschatten. Vaak gebeurt dat door de concurrentiedruk en het willen binnenhalen van werk. Als je een partner bent van een topconsultancy tikit de klok altijd veel sneller dan je zou willen.

Hoewel veel projecten een vaste prijs kennen en het verder theoretisch gezien niet jouw probleem is, zal je toch de gevolgen van het 'uurtjes schrijven' moeten begrijpen. In het slechtste geval, als de vooraf opgestelde planning wordt overschreden, moet er worden afgeschreven op de prijs van de overeenkomst. Als dat gebeurt bij een topconsultancy, dan worden daardoor managementbonussen geraakt - wat zorgt voor onrust.

3. Zoek aanbevelingen

Het is een gewoonte om te zoeken naar aanbevelingen van anderen die eenzelfde soort werk hebben uitbesteed. Dat is zowel goed als minder goed. Ja, dat levert je zekerheid over de recente ervaring die ze hebben op dat vlak, maar je wil ook weer niet de volgende op de lopende band zijn.

Vaak zijn die aanbevelingen die je van collega's of branchegenoten krijgt gericht op een specifiek persoon of personen. De waarschijnlijkheid dat juist die personen beschikbaar zijn om direct bij jou aan de slag te gaan is niet altijd groot.

Tijdens dit proces krijg je ook inzicht in wie niet te gebruiken. Daar hoef je overigens niet naar te vragen - anderen noemen uit eigen beweging zelf al namen.

4. Doe aan speeddaten

Vraag aan je assistent(e) om enkele meetings in te plannen. Daarvoor moet je wel je huiswerk doen van te voren en ook zorgen dat de andere partij vooraf informatie krijgt. Je hebt een meer productieve meeting als iedereen is voorbereid.

De partner moet ook de juiste collega's meenemen om de opdracht binnen te kunnen slepen. Vaak is er aan die zijde niet altijd even duidelijk naar wat jij als opdrachtgever zoekt.

Deze informatieve meetings zijn effectieve 'speeddating'-sessies waarbij ook een afgevaardigde van de inkoopafdeling moet zijn als observator. Ja, dat kan in eerste instantie de snelheid remmen, maar je wilt later snellere klappen maken en als ze al in een vroeg stadium betrokken zijn kan dat een enorm verschil maken.

Overweeg een paar consultants op dezelfde tijd en plaats uit te nodigen. Dat kan iedereen een beetje oncomfortabel laten voelen, maar het geeft wel de boodschap dat ze concurrerend moeten zijn.

5. Zorg dat je 'scope' duidelijk is

De scope van het project zou beschreven moeten zijn in een simpele en korte zin. Vaak zijn woorden niet toereikend genoeg om uit te leggen wat je bedoelt en je plaatjes, diagrammen, analyses en datamodellen moet toevoegen.

Gedurende pitch-sessies die de speeddates opvolgen zal je jezelf tevens ervan willen verzekeren dat de consultants de scope en de prioriteiten volledig begrijpen.

Natuurlijk moet je altijd nagaan of het aanpakplan van de consultants overeenkomt met de scope. Details zijn belangrijk omdat het niet ongewoon is dat de scope verschuift tussen het eerste voorstel en de planuitwerking.

6. Wees blij met het projectteam

Het team dat uitvoering aan de opdracht gaat geven, zou dezelfde moeten zijn als het team dat het oplossingsvoorstel heeft gedaan. Kijk goed uit voor veranderingen in het gedrag nadat de overeenkomst is getekend; vergeet niet wat de drijfveren zijn van consultants. Het is waarschijnlijk dat het team nog in de afrondende fase zit van op zijn minst één ander project.

Zorg voor volledige duidelijkheid over de commitment van deze belangrijke spelers in de kritiekste fases van je project. Wees niet terughoudend in het aanwijzen van teamleden die niet passen bij je bedrijf en vervangen moeten worden.

Omgekeerd zal je ontdekken dat er een of twee van de consultants juist goed passen en vertrouwen geven. In dat geval zal je natuurlijk willen dat ze deel uitmaken van toekomstige projecten.

7. Houd de partner verantwoordelijk voor het toezicht

Je moet je partner verantwoordelijk stellen voor het resultaat van het project en dat kunnen ze niet zijn zonder dat ze een actieve rol hebben in het toezicht op de vooruitgang. Sta erop dat de partner regelmatig conference calls en formele meetings houdt met jezelf en het projectteam.

Ik heb enkele verschrikkelijke partners gehad die je niet meer ziet zodra de opdracht is binnengehaald en hun team aan de slag ging. Laat dat niet gebeuren, anders komt alle risico op jouw schouders terecht. De beste partner is degene die echt betrokken is en nauw samenwerkt met het team.

Of ze daadwerkelijk al die uren factureren is niet jouw probleem, je wilt alleen dat er afdoende toezicht wordt gehouden gedurende het gehele traject.

Stel je eigen team verantwoordelijk voor succes

Het is makkelijk te vergeten dat je eigen team ook verantwoordelijk moet zijn. Zonder die commitment is er een reëel gevaar dat al het werk van de consultant niet wordt gedragen door het team.

Er zal altijd wat spanning zitten tussen het interne team en de externe consultant. Hoewel dat een natuurwet is verandert dat niets aan de behoefte om de verantwoordelijkheid te delen.

Oké, na dit stappenplan ben je klaar om je eerste IT-consultant binnen te halen en daarmee je organisatie een duwtje in de rug te geven.