IT-projecten falen door een zwakke cultuur

Maar liefst 59 procent van de bedrijven en organisaties zijn bezig met één of meerdere grote transformatietrajecten, zegt het BPM Trend Rapport The State of Business Process Management in 2018.

Nu zovelen van ons de uitdaging van verandering aangaan, hoe komt het dan dat sommige organisaties consistent meer winst halen uit investeringen in nieuwe technologie dan andere bedrijven? Het verschil kan liggen in de procescultuur in de organisatie, en het feit niet erkennen dat mensen een substantiële rol spelen in het slagen van IT-projecten.

De cultuur van een organisatie heeft een enorme impact op de gehele succesratio van verander-initiatieven. Over het algemeen hebben mensen een intrinsieke behoefte zich te verbeteren en ontwikkelen en zoeken ze steeds naar betere manieren om dingen te doen. Maar aan de andere kant zijn we gewoontedieren, vaak angstig voor of afwerend tegen verandering.

Verzet wordt feller als teams niet betrokken raken en consequent de motivatie missen om deel uit te maken van verandering. Het resultaat is een zwakke procescultuur.

Is het mogelijk een modus operandi te stimuleren waarin teams zich continu gesterkt en geïnspireerd voelen door nieuwe manieren van werken? Dan zal je eerst te weten moeten komen welk type procescultuur je nu hebt.

Wat is een zwakke procescultuur?

Elk bedrijf is weer anders, maar de fundamentele tekenen van een zwakke procescultuur zijn algemeen. Je kan het onder meer aflezen aan medewerkers die een groot deel van hun tijd brandjes moeten blussen. Er is weinig tot geen communicatie of samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Als er nieuwe verander-initiatieven worden ondernomen, mislukken die regelmatig of voldoen niet aan de verwachtingen.

In organisaties met een zwakke procescultuur is weerstand de standaard reactie ten opzichte van verandering. Teams realiseren zich wel dat de huidige methoden frustrerend zijn, of verouderd, maar omdat ze zelden analyseren of bediscussiëren hoe processen beter kunnen, komen ze niet verder. Deze defaitistische houding smoort elke verandering in de kiem en is de doodsteek voor elk project.

Bouw aan veranderzin

Een van de meest voorkomende oorzaken van een zwakke procescultuur ligt in de situatie waarin het topmanagement zich wel bewust is van de waarde van processen en waarin ze wel degelijk verbeteringen willen doorvoeren, maar de kans niet grijpen om dat publiekelijk kenbaar te maken.

Of er zijn situaties waarin het management wel opstaat en praat over de importantie van processen, mist het personeel vaak de overtuiging in die woorden. Dat gebeurt als managers processen zien als een noodzakelijk kwaad of als iets ongrijpbaars. Het resultaat is dat werknemers dezelfde scepsis heeft en zich afkeert tegen vastliggende processen.

Hoe je dat verandert

Als je dergelijke gedragingen ziet in jouw organisatie is het nog niet te laat om de verandermogelijkheden in jouw organisatie te verbeteren. Hier zijn vijf stappen die je kan nemen in het creëren van een gezonde procescultuur, waarin innovatie niet alleen welkom is maar waar het tevens kan floreren.

1. Zoek en krijg steun

Het is essentieel dat het managementteam erachter staat. Dat vergt een businesscase voor nieuwe technologie. Haal cijfers en bewijs van klant- en medewerkersonderzoeken die laten zien welk probleem er zal worden opgelost en wat de investering gaat opleveren. Vind steun bij het personeel vooraf, zodat ze al vroeg deel uitmaken van de verandering die in hun voordeel is.

2. Bouw een procesnetwerk

Stel een Chief Process Officer (CPO) aan die verantwoordelijk is voor het communiceren van de procesvisie in de organisatie. Verdeel de verantwoordelijkheid voor processen aan proceseigenaren die feedback van de werkvloer krijgen. De proceseigenaren krijgen steun van procesexperts, zodat deze één op één kunnen werken een een effectief werkend proces.

3. Hou het momentum vast

Er komen onvermijdelijk moeilijke momenten bij elk nieuw IT-initiatief en het kost tijd om innovaties goed in te bedden. Om die eerste hobbels te nemen en procesverbeteringen dagelijkse praktijk te laten zijn, zal je zowel planning als structuur moeten aanbrengen. Zet een formeel procesforum op en geef het een naam zodat mensen er naar kunnen verwijzen.

Hou regelmatig workshops met je CPO waarin de voortgang wordt behandeld en betrek elk team in het aanpassen en stroomlijnen van processen zodat frustraties kunnen worden aangepakt. De workshops moeten open events zijn waarin collega's ideeën kunnen delen, zodat iedereen zijn zegje kan doen.

4. Intuïtieve procesleidraad

Procesdocumentatie hoeft niet breedvoerig en saai te zijn. Als het niet makkelijk te gebruiken is, wordt het genegeerd. Bied een inhoudelijke leidraad voor een proces zodat het in tien seconden te begrijpen is. Waar het is opgeslagen is eveneens belangrijk: bed de processen in op de plekken en bestaande apps waarmee de teams al bekend zijn, zodat het altijd bij de hand is wanneer en waar het nodig is.

5. Richt je op je mensen

Decennia lang stonden tools en methodologieën centraal in procesverbetering, maar om het succes van IT-transformatie te verbeteren moet je je de ondersteuning van de krachtbron achter verandering krijgen - je mensen.

Als je de gehele organisatie meekrijgt, wordt doorlopende verandering en verbetering de natuur van de organisatie in plaats van een projectspecifieke uitdaging. Dat verhoogt de kans op succes van je technologieprojecten, zodat die een optimale return on investment blijven geven.