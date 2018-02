5 tekenen dat je project gaat falen

Het mislukken van projecten is kostbaar. Het Project Management Institute (PMI) becijferde vorig jaar dat het aantal projecten dat mislukt in een jaar tijd met 20 procent is gedaald, maar de totale kosten van falende projecten loopt nog steeds op, met een gemiddelde van 97 miljoen dollar voor elke miljard dollar die geïnvesteerd wordt in projecten.

Er zijn vele redenen waarom projecten nog steeds mislukken, maar als je goed oplet op deze vijf vroege waarschuwingssignalen dan kan je die direct aanpakken en zo je project redden van de ondergang.

1. Starre cultuur

Een van de eerste (en grootste) waarschuwingssignalen die aangeven dat je project richting afgrond loopt, is een interne cultuur die zich verzet tegen verandering. Projecten zorgen voor verbeteringen in de workflow en nieuwe best practises in werkmodellen, vaak met gebruik van technologie. Deze veranderingen kunnen angst opwekken, vooral als mensen denken dat het eindresultaat is dat banen verloren gaan of dat hun werkomgeving en werkwijze drastisch verandert. Veel projecten zijn vanwege dergelijke angsten vanaf de start al intern gesaboteerd.

Hoe kan je zeggen dat je een cultuur hebt die zich verzet tegen verandering? Werknemers die zich verzetten zijn vaak niet bereid informatie te delen en hebben een negatieve houding ten opzichte van het project en wat het moet opbrengen, of door directe communicatie of via lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. Het is belangrijk die angst weg te nemen door een cultuur te creëren die open staat voor verandering. Er moet frequent en duidelijk gecommuniceerd worden over het doel van elk project en de impact ervan op banen. Dat is essentieel in het kalmeren van angsten, waardoor mensen zich niet meer verzetten of tegenwerken.

2. Onzichtbare ondersteuners

Een andere belangrijke reden dat projecten plaagt, is het gemis aan ondersteuning en deelname door managers.

De rol van projectondersteuners is te assisteren in het promoten van het project, in het veilig stellen van de investeringen en in het oplossen van conflicten. Daarnaast ondersteunt hij of zij de projectmanager, de programmamanager en de portfoliomanagers. Projectmanagers hebben die ondersteuning nodig vanwege leiderschapsadviezen, en om aan medewerkers en belanghebbenden te laten zien dat het project wordt gesteund door het topmanagement.

Als projectondersteuners vaak absent zijn of weinig interesse tonen in het project, dan kan dat al een verkeerde start zijn en dan komt het moeilijk van de grond. Een gemis aan gevoelde ondersteuning van directeuren en managers kan het leven van de projectmanager moeilijk maken, vooral in het winnen van vertrouwen van andere belanghebbenden en teamleden. Projectmanagers moeten met de ondersteuners werken aan de zichtbare continuïteit in de ondersteuning van het project van de start tot aan de afronding.

3. Meer vragen dan antwoorden

Een dubbelzinnig projectdoel leidt tot meer vragen dan antwoorden en leidt uiteindelijk tot onrealistische gewilde uitkomsten. Vanaf het prille begin is het cruciaal om het precieze doel van het project te omschrijven en daaraan zoveel als mogelijk de details ervan te koppelen om die mee te nemen in de latere beschrijving van de projectfases.

Doorgaan met een project zonder dat je een duidelijk inzicht hebt in de noodzaak ervan, of de gewilde uitkomsten, zal zelden leiden tot succes. Die dubbelzinnigheid kan grote verwarring veroorzaken bij de belanghebbenden en teamleden, en een risico vormen voor belangrijke taken, inzichten en uitkomsten.

De eerste tekenen van verwarring waarschuwen je dat er iets mis is. Voordat de verwarring overslaat op anderen moeten projectmanagers op de rem trappen en iedereen weer op het juiste spoor zetten.

4. Ongeïnteresseerde teamleden

Bij het samenstellen van projectteams is het belangrijk dat alle leden zich volledig committeren aan het project en hun rol daarin, en dat ze volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op het project. Als teamleden hun rol niet goed inzien dan kan dat leiden minder goede inbreng die het project uiteindelijk in gevaar kan brengen.

De volledige sterkte van een team hangt samen met de inbreng van elk lid. Als een teamlid minder betrokken raakt of zijn interesse verliest, dan is dat aan het gedrag al vroegtijdig te zien voordat het effect heeft op de kwaliteit en de timing van zijn of haar werk. Als je dat niet aanpakt zal dat uiteindelijk ook effect hebben op de houding en bijdragen van andere teamleden en de kans op een mislukking groter maken.

Er kunnen veel redenen zijn waarom mensen hun interesse of betrokkenheid verliezen, zoals een overvolle agenda of interne conflicten. Het is belangrijk dat projectmanagers dergelijke zaken herkennen en aanpakken voordat het zich vertaalt in grotere en complexere problemen.

5. Geen vertrouwen in de projectmanager

Als betrokkenen, projectteams, leveranciers of andere managers geen vertrouwen hebben in een projectmanager bij de start van een project, is dat een groot punt van zorg. De redenen kunnen legio zijn, sommige kunnen legitiem zijn, terwijl andere niet duidelijk zijn aan te wijzen. Maar het resultaat blijft hetzelfde en kunnen een project al vroeg doen ontsporen.

Vroege waarschuwingssignalen zijn het gemis aan respons van anderen op geschreven communicatie van een projectmanager, onwil om samen te werken, non-verbale tekenen van minachting, het constant uitdagen op autoriteit, en zichtbare tekenen van desinteresse in het project.

Projectondersteuners en projectmanagers moeten samenwerken in het identificeren van zorgpunten en het vertrouwen winnen van alle partijen bij het initiëren van een project. Anders loop je het risico dat de controle over het project al verloren is bij de aanvang ervan.