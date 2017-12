Hoe je een dood IT-project de nek omdraait

Wat hebben zombiefilms en veel bedrijven gemeen? Antwoord: dode dingen die niet simpelweg stil willen blijven liggen. De dode hersenetende dingen waarmee bedrijven zoveel moeite hebben om die naar de eeuwige jachtvelden te verjagen zijn geldverslindende projecten.

Je kent ze wel. Het zijn projecten waarbij de meetings door blijven gaan, de teamleden nog steeds tijd ervoor claimen. Maar niet alleen zit er geen vooruitgang in, er is geen enkele overeenstemming in welke richting die vooruitgang moet zijn.

Maar terwijl iedereen weet hoe je een echte zombie doodt (zijn hersenen doorboren), is het doden van een dood project niet zo makkelijk.

Er zijn drie even moeilijke stappen in het doden van een dood project. De eerste is het identificeren van de zombie. De tweede is degenen te overtuigen die daadwerkelijk de zombie kunnen doden. De derde is de stekker eruit te trekken. De eerste is forensisch. De tweede is voornamelijk politiek. De derde is een zaak van logistiek.

Hoe vind je een dood project

In een zombiefilm is het aanzien van een levend wezen voor een zombie een gênante zaak. Dat is tevens het geval als je op jacht gaat naar zombieprojecten, dus je moet er zeker van zijn dat het project echt dood is, zonder hoop op wederopstanding.

Met zombies is het niet zo moeilijk het verschil te zien - of ze hebben een hartslag of niet, of het wil je hersenen eten of niet.

Een dood project? Hier zijn enkele aanwijzingen en voortekenen:

Disfunctioneren van het team: Geen enkel lid van het kernteam kan met elkaar omgaan.

Wijzen naar elkaar: Of het nu de manager is, de projectmanager of en teamlid, als er geen vooruitgang is, is er altijd een reden die niets van doen heeft met de definitie, het toezicht, het leiderschap, verwachte waarde, methodologie of iets anders. Het ligt altijd aan iets dat "zij" hadden moeten doen en niet gedaan hebben.

Definitie: In de zin dat er te veel definities zijn in waarom het project belangrijk genoeg is om te doen. Dat is geen probleem bij de start van een project, omdat er soms een ongemakkelijk proces is waarin projectteams dat en elkaar proberen te begrijpen. Maar in de eerste maand zou iedereen de verschillen in inzicht moeten hebben bijgelegd en er zou dan één gezamenlijke kijk op het project moeten zijn ontstaan. Maar nadat er genoeg tijd gepasseerd is en iedereen toch een ander perspectief heeft op de fundamentele zaken van het project, dat is de situatie duister.

Herdefinitie: Voor veel imploderende projecten heeft de "echte reden" achter het project - voor teamleden, de projectmanager en mogelijk het management ook - niets te maken met de officiële redenen die aangevoerd zijn in het verkrijgen van toestemming voor het project. Als de beslissers in het bedrijf zouden begrijpen dat dit iets is dat echt belangrijk is - "dit" als zijnde een verscholen voordeel die beter tot ontwikkeling komt dan de geplande projectopbrengsten - dan zouden ze begrijpen dat alles goed komt.

Apathie van het management: Sommige projecten zijn een doodgeboren kindje. Dat zijn die projecten waarvan het management vooraf al één van hen onvrijwillig moet aanwijzen om toezicht te houden op het project omdat niemand eigenlijk interesse heeft in het project. Of als gaandeweg de ondersteunende manager wordt vervangen omdat hij meer interesse heeft in een ander en spannender project.

De projectondersteuner uit het management moet echt de wil hebben om het project tot een succes te maken. Ze moeten bereid zijn risico's te nemen, het budget te verdedigen en veranderingen in te plannen als de situatie daarom vraagt, en moeilijke beslissingen te maken over controversiële zaken als veranderingen in een ontwerp ten behoeve van de functionaliteit. Projecten met apathische ondersteuners - of zonder ondersteuner - hebben geen kans op succes en hebben die ook nooit gehad.

Commissie als ondersteuner: Soms maken bedrijven de fout stuurcommissies te zien als ondersteuners. Grote projecten hebben gewoonlijk een stuurcommissie nodig, maar hun rol is toezicht te houden op het project en niet het ondersteunen ervan. Als een commissie bedoeld is als ondersteuner en er is niemand in die commissie die zich gedraagt als echte ondersteuner, dan is dat opnieuw een teken om de zaak op te doeken.

Hoe je toewerkt naar het einde

Welke van de bovenstaande symptomen zich ook voordoen, als je ervan overtuigd bent dat het project echt dood is, raap dan je argumenten bij elkaar en stap het kantoor binnen van de manager die het project ondersteunt. Dat is de enige plek om naartoe te gaan als je een dood project de doodsteek wilt geven. De projectondersteuner is de enige die bepaalt dat een project is afgerond, en heeft dus ook de autoriteit om het te grave te dragen.

Wat zeg je? Je dacht dat een project afgerond was als alle gestelde doelen in het werkdocument waren afgevinkt? Dat mag dan wel in de leerboeken staan, maar zo werkt het niet in een gemiddeld bedrijf. De ondersteuner uit het management bepaalt of het klaar is of niet. Punt.

In ieder geval geldt dat als je de ondersteuner niet kan overtuigen dat het project eigenlijk al is gaan hemelen, je het moet opgeven. Je hebt alles gedaan wat in je vermogen lag. Als je je zaak elders gaat bepleiten, loop je kans op schade vanwege de interne bedrijfspolitiek en bereik je nog niks. Dan lijk je iemand een mes in de rug te steken, en daar ga je dan met je goede bedoelingen.

Maar blijf niet sippend achter je bureau zitten. Als jouw reputatie aan het project hangt, begin dan te zoeken naar een andere baan zolang het project officieel nog levend is en mooi is voor je reputatie. Doe dat voordat de zombieverschijnselen zo sterk worden dat zelfs de meest koppige ondersteuner en stuurcommissie ze niet meer kunnen negeren.

Hoe de stekker eruit te trekken

Het stoppen van een dood project is grotendeels eender met het afsluiten van een succesvol project, alleen zonder het pizzafeestje na afloop. Hieronder wat er moet gebeuren, door wie en meest belangrijk, in welke volgorde, want dat kan gevoelig liggen en problematisch zijn.

Stel een post mortem op: Maar noem het geen post mortem. Anders schend je de heilige regel van het hoogste management: de Geen Verrassingen-regel.

Het hoogste management kan alleen maar van de aangewezen ondersteuner horen dat het project dood is. Maar die ondersteuner staat steviger in zijn schoenen nadat de post mortem is opgesteld.

Dus noem het niet zo. Noem het het Project Reddings Planning en laat de ondersteuner iedereen uitnodigen voor een meeting. Het kernteam moet daarbij zijn, een paar vertrouwde belanghebbenden en een objectieve outsider wiens rol is iedereen oprecht te houden.

Het officiële doel is zoals de naam doet vermoeden. Het echte doel is daarentegen tweevoudig: om de aanwezigen te overtuigen dat het project niet te redden is, en om een plausibele Plan B te ontwikkelen die relatief weinig risico oplevert, weinig kost en de fouten vermijdt die tot de ondergang van Plan A hebben geleid.

Idealiter is de meeting 's morgens, gevolgd door een meeting tussen de ondersteuner en het topmanagement op dezelfde dag.

Informeer het topmanagement: Elk falen dat met veel geld te maken heeft stelt het managementteam in een kwaad daglicht, dus ze zullen er niet blij mee zijn. Maar vertraging zal ze eveneens niet gelukkig maken en al horen ze het niet direct van de ondersteuner maar van iemand anders, zijn de gevolgen wel te voorspellen.

Niemand vindt het leuk om slechts nieuws te horen. Hoe strategischer het project, hoe slechter het nieuws zal zijn. Als het project zo groot is dat de directie ervan weet, zal het helemaal slecht vallen, vooral als de directie zich afvraagt wanneer de resultaten komen. Maar het moet wel gebeuren.

In het geval dat de ondersteuner het gesprek kan sturen, wordt er gesproken over de resultaten van de Project Reddings Planning-meeting, en een schets van Plan B dat daaruit is voortgekomen. Niettemin is het enige resultaat dat nodig is, is dat het topmanagement instemt met de dood van het project en dat het tijd is om te stoppen met er meer geld in te pompen.

Bescherm de projectmanager en het team: Behalve dan in Dilbert-cartoons komt niemand naar zijn werk met het voornemen te falen. Het is haast Shakespeariaans: sommige mensen zijn geboren te falen, en nog meer lukt dat ook. Maar de meeste mensen krijgen er onbedoeld mee te maken. De kans is groot dat de projectmanager en de meeste teamleden in die laatste categorie vallen.

Dus met uitzondering van een paar rotte appels zou de projectondersteuner en de projectmanager moeten spreken met de directe managers van elk teamlid om uit te leggen wat er fout is gegaan met het project en dat de teamleden eerder slachtoffer ervan zijn dan daders. De betrokken manager zou aangemoedigd moeten worden het bewuste teamlid een productieve taak te geven.

Kondig plan B aan: Aannemelijk is dat veel werknemers weet hebben van Plan A, het nu gestopte project. Om wilde geruchten te voorkomen is het verstandig te melden dat Plan A ter ziele is.

Maar waar die aankondiging vooral over moet gaan is de start van Plan B, wat de meest belangrijke componenten van Plan A moet bevatten.

Haal de druk eraf: Deel uitmaken van een zombieproject is harder werken en meer stressvol dan deel uitmaken van zelfs het meest taaie project. Net als dat je je mensen even rust gunt na de sluiting van een succesvol project, moet je dat ook doen met de mensen die deel uitmaakten van een zombieproject.

Leer iets: Een befaamd verhaal over IBM's legendarische Thomas Watson beschrijft hoe hij weigerde het ontslag te accepteren van een salesmedewerker die een belangrijke grote deal had verprutst. "Waarom zou deze ontslagbrief accepteren nu ik net een miljoen dollar heb geïnvesteerd in jouw opleiding?"

Jouw werkgever heeft net een heleboel tijd, moeite en geld geïnvesteerd in een project dat geen directe waarde heeft opgeleverd.

Je hebt een belangrijke rol te spelen in het zorgen dat de indirecte waarde - belangrijke kennis over hoe te zorgen dat het volgende project niet eveneens in een zombie verandert - zorgt voor breed gedragen kennis en niet een onderwerp dat iedereen beleefd probeert te vermijden.