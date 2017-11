Hoe je goed faalt met IT-projecten

Te weten wanneer je moet concluderen dat het wel genoeg is geweest en de stekker uit het IT-project te trekken behoort tot een van de vaardigheden die het moeilijkst is aan te leren. Ik betwijfel zelfs of iemand het zelfs helemaal eigen heeft gemaakt. Als je opdrachtgever een flinke som geld heeft geïnvesteerd en jij en je team veel tijd, bloed, zweet en tranen erin hebben gestopt, kan het moeilijk zijn toe te geven dat een succesvol einde je ontglipt.

Het houdt me de laatste bezig omdat ik dit nieuws moest brengen aan een aantal klanten die mijn advies vroegen over een aantal van hun in moeilijkheden geraakte IT-projecten.

Eén in het bijzonder demonstreerde hoe pijnlijk dit besef kan zijn. De CIO vroeg me te kijken naar wat hij beschreef als een 'op hol geslagen trein' en toen ik er aankwam was het team juist nauwgezet bezig met het doorlopen van een lijst met mogelijke oplossingen.... "Wat als we vragen om meer geld, meer tijd, meer ondersteuning, meer mensen, wat en wie kunnen we uit andere projecten halen...?"

Als je denkt aan een echte 'op hol geslagen trein', wat zou je dan doen? Machinisten lenen van andere treinen? Meer motoren of meer wagons plaatsen? Of zou je moeten zoeken naar een manier om de trein te stoppen voordat er serieuze schade ontstaat?

Je moet je IT-teams de kans en de vrijheid geven om te falen.

Dit team van doorgewinterde projectprofessionals zaten, natuurlijk, zo in hun eigen project dat ze bereid waren om de efficiëntie van anderen die bezig waren met andere projecten, op te offeren. Natuurlijk, als jouw project de strategisch meest belangrijke is die wordt uitgevoerd en die resultaten moet opleveren die essentieel zijn voor je bedrijf, dan is dat een goede optie, maar dat was in dit geval niet zo. Het project had een van die arbitraire deadlines die je stelt omdat "een doel zonder deadline slechts een droom is", het team had een nijpend gebrek aan bekwaamheid en, eerlijk gezegd, een betere (en goedkopere) oplossing voor het probleem was allang al voorhanden in de markt.

Ze vertelden me dat ze bang waren om het project te stoppen omdat "falen niet cultureel zou worden geaccepteerd".

Laten we daar eens een momentje stil bij staan. Als je die echte 'op hol geslagen trein' zou stoppen ben je de held, krijg je wellicht een lintje en een mooie plek in allerlei media. Waarom doen we dat niet met IT-projecten? Waarom stimuleren we niet dat mensen aan de bel trekken bij een fatale fout?

Heb je ooit de TED-talk gezien van Astro Teller, "The unexpected benefit of celebrating failure"? Hij is briljant! Teller heeft het als hoofd van X (het voormalige Google X) over hoe 'falen' wordt beloond. Hij zegt: "We werken hard...om het veilig te maken om te falen Teams draaien hun ideeën de nek om zodra er bewijs op tafel ligt omdat ze daarvoor worden beloond. Ze krijgen applaus van hun collega's. Knuffels en high fives van hun manager, van mij in het bijzonder. Ze worden erom gepromoveerd. We geven bonussen aan elk persoon in de teams die hun projecten stoppen, van teams de bestaan uit twee leden tot aan teams die 30 leden tellen."

Ik beveel je aan de hele TED-talk te bekijken; het is zeer interessant en inspirerend. Teller vertelt over hoe zij consistent proberen hun projecten stuk te maken en de 'fatale' fout te vinden die het einde betekent van een idee. "Proberen te bewijzen dat we mis zitten. Dat is het, dat is het geheim. Ga eerst aan de slag met de moeilijkste onderdelen van het probleem."

Nu kun je tegenwerpen dat als jij een dergelijke luxe positie niet hebt - maar wat een cultuur! Als jij elk project start met een dergelijke instelling dan zal je uiteindelijk zien dat je projecten juist minder snel falen en dat je de erkenning krijgt (en geen kritiek) van je meerderen als je toch een finaal oordeel moet vellen.

Toen ik het goedkopere alternatief voorstelde aan het management van deze klant, werd ik bedankt, kreeg een schouderklopje en werd betaald voor het geven van dat nieuws waarvoor de mensen in het team bang waren dat te doen. Je moet je teams dezelfde mate aan vrijheid geven dat je aan een externe toevertrouwt, onafhankelijke ogen als de mijne. Ik kwam het project in zonder bagage, zonder parameters en zonder gewekte verwachtingen bij alle betrokkenen - alleen met de instructie dat ontspoorde project te regelen. Als dat betekent dat het moet worden beëindigd dan ben je aan je talent verplicht die vrijheid te nemen.

Het is nu eenmaal zo in een IT-project dat het beste wat je kan doen is op de rem te trappen.

Verder betekent het melden van een grote fout in een IT-project niet altijd dat het project moet worden beëindigd. Vaak hoeft het alleen op het juiste spoor worden gezet om de resultaten te krijgen die je nodig hebt - of soms zelfs betere resultaten. Zoals Teller het stelt: "Enthousiaste scepticisme is niet de vijand van onbegrensde optimisme... Het ontsluit het potentieel in elk idee."

Dus waarom twijfelen projectteams aan hun beoordelingsvermogen wanneer ze een potentieel fataal projectprobleem vinden?

In het boek Originals: How Non-Conformists Move the World, schrijft organisatiepsycholoog Adam Grant dat er twee soorten twijfel zijn: twijfel over jezelf en twijfel over het idee.

Twijfel over jezelf ('ik kan dit niet') slaat je dood. Je bevriest, je reageert niet meer. Je spreekt je niet uit of meldt dat er iets mis is omdat je te bang bent voor de gevolgen. Dat is het soort twijfel dat projectteams leidt tot het negeren of verbergen van fouten die ze vinden. Het is niet gezond.

Twijfel over een idee is daarentegen opwindend en motiverend. Als je dergelijke twijfels hebt dan daag je de status quo uit. Je verlegt de grenzen, stapt uit je comfortzone, je test jezelf en je collega's en je scherpt je instelling aan.

Grant heeft een interessante manier om dat te illustreren met de webbrowser die je gebruikt. Hij claimt dat er bewijs is dat gebruikers van Firefox en Chrome beter presteren dan gebruikers van Internet Explorer of Safari.

Waarom?

Het komt niet omdat de ene vooral sneller is dan alle andere en ook niet om elk andere technische reden. Het is hoe je ertoe komt ze te gebruiken. Gebruikers van Safari of IE (of Edge) gebruiken de standaard browser die meegeleverd is met het apparaat. Gebruikers van Chrome en Firefox hebben daarentegen de status quo uitgedaagd; ze zochten en downloadden een alternatief die beter paste bij hun behoefte.

