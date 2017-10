11 vaak gemaakte fouten in ERP-implementaties

Er is meer keuze dan ooit in de selectie van een ERP-systeem, uiteenlopend van standaard on-premise tot aan cloudgebaseerde SaaS-oplossingen en op maat gemaakte industriespecifieke software. IT-beslissers kunnen door de bomen het bos niet meer zien als ze proberen te bepalen welke features en functies de meest belangrijke zijn.

We hebben in de afgelopen weken enkele tientallen ERP-experts gevraagd naar hun advies in hoe je door dit complexe landschap moet reizen. We hebben ze specifiek gevraagd naar wat de grootste fouten zijn die ze IT-leiders hebben zien maken in de keuze, uitrol en implementatie van een ERP-systeem - en naar aanbevelingen om dergelijke kostbare fouten te voorkomen.

1. Niet zorgvuldig genoeg in het vergaren van requirements

"Het komt regelmatig voor, en het is ook verleidelijk, dat de bestaande bedrijfsprocessen worden genomen om die te automatiseren met een ERP-systeem", zegt Ed Featherston, architect bij Cloud Technology Partners, een adviesbureau. "Conceptueel is dit te begrijpen, maar je zal de tijd en moeite moeten nemen om die processen te analyseren als onderdeel van het verzamelen van de requirements. Het implementeren van een nieuw ERP-systeem is dé kans om je bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te verbeteren of opnieuw in te richten. Het automatiseren van een slecht proces maakt een slecht proces alleen maar sneller."

"Ook brengen veel bedrijven cruciale gebruiksproblemen of pijnpunten in softwaregebruik niet in kaart voordat er gemigreerd wordt naar een nieuwe ERP-oplossing", zegt Brian Berns, CEO van Knoa Software, leverancier van grootzakelijke cloudoplossingen. "Bedrijfskritieke problemen moeten in kaart worden gebracht en opgelost voor de migratie, zodat de benodigde aanpassingen kunnen worden gedaan aan verouderde, inefficiënte en complexe processen voordat die simpelweg worden verplaatst naar een nieuw platform."

2. Eindgebruikers negeren in het besluitproces

"Bij de implementatie van een ERP-systeem richten veel organisaties hun tijd en inspanning op het verkrijgen van toestemming van de directie, terwijl ze juist de werknemers erbij moeten betrekken die het systeem het meest gebruiken", stelt Kevin Beasley, CIO van VAI, een leverancier van ERP-software.

"Het is cruciaal om werknemers erbij te betrekken, niet alleen van IT maar uit de hele organisatie", zegt hij. "Het betrekken van belanghebbenden uit de gehele organisatie in elke stap in het besluitvormingsproces zorgt dat iedereen er belang bij heeft in het zo soepel als mogelijk implementeren van de juiste oplossing."

3. Niet genoeg budgetteren

"We zien vaak dat het management de uitgaven onderschatten die een implementatie met zich meebrengt, waaronder het onderhoud en het kennisniveau die nodig is om het project van de grond te krijgen", zegt Tim Webb, directeur technologiediensten bij Robert Half Technology, een aanbieder van tech-personeel. "In het geval waarin organisaties meer proberen te doen met minder hebben we gezien dat dat leidt tot mislukte implementaties. Neem de tijd om goed te budgetteren, kijk daarbij naar het niveau aan personeel dat nodig is, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan."

4. On-premises tegenover cloud

Voordat je kiest tussen een on-premises of een cloud-ERP "zouden bedrijven verschillende factoren moeten overwegen", zegt Mark Canes, president van Blue Link, een ERP-leverancier voor voorraadbeheer en accounting. "Een clouddeployment vergt bijvoorbeeld een goede internetverbinding, betaalwijze op abonnementenbasis, en het komt met voordelen in het werken op lokatie. Aan de andere kant heeft een deployment on-premises een eigen IT-team nodig, up-to-date serverpark en hardware, en meer kosten aan de voorkant, wat op zich prima is als de wens is om software op je eigen servers te hosten."

"Nu SaaS snel het voorkeursplatform wordt in nieuwe ERP-implementaties lijkt het de perfecte oplossing voor organisaties die moeilijke implementaties hebben meegemaakt of moeite hebben in de ondersteuning van hun eerdere ERP-investeringen", zegt Nathan Frey, partner bij Information Services Group, een adviesfirma op het gebied van technologie. "SaaS biedt veel voordelen, maar klanten moeten zich goed beseffen dat er nieuwe organisatorische uitdagingen aan kleven."

"Omdat SaaS-oplossingen niet op maat kunnen worden gemaakt, zijn gebruikers gedwongen om bedrijfsprocessen aan te passen aan de software", legt hij uit. "Deze veranderingen aan de processen hebben vervolgens invloed op de integratie met legacy systemen, wat extra zorgen oplevert in je verandermanagement. Daarnaast hebben organisaties met unieke functionaliteiten of industriespecifieke vereisten een structuur en aanpak nodig om de noodzakelijke functionaliteit te verkrijgen die niet in het nieuwe systeem zitten. Dat kan door work-arounds, door andere software of alternatieve middelen."

5. Een industriespecifieke oplossing (als nodig)

Bij het kiezen van een ERP-oplossing vergeten managers vaak dat er "veel goede kleine softwarebedrijven zijn die specifieke marktsegmenten ondersteunen die gespecialiseerde behoeften hebben, zoals de farmaceutische industrie", zegt Canes. En die gespecialiseerde leveranciers en oplossingen "kunnen meer industriespecifieke features en maatwerk leveren" die beter past bij je bedrijf.

6. Duizelig van features

"Features zijn belangrijk, maar ze zijn niet alles", merkt Nathan Brown, CTO van EVS, leverancier van warehousemanagementsystemen op. "Te vaak selecteert een organisatie de ERP die de grootste matrix aan features kent." Maar bedrijven zouden daarentegen de oplossingen moeten overwegen die "een succesverleden kent, aangepast kan worden, flexibiliteit kent en goed te integreren is", net als klantondersteuning en de mate waarop de oplossing past bij de behoefte en vereisten van de organisatie.

