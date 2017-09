5 tekenen dat jouw IT-project serieus gevaar loopt

Er zijn minstens een tiental analistenrapporten die een schatting maken van het aantal CRM-projecten die mislukken. Elke analist gebruikt weer andere methodologieën, dus de resultaten van die onderzoeken variëren nogal - tussen de 18 en 69 procent.

De meeste van die percentages zijn gestoeld rond die ene vraag, "Heeft het project de verwachtingen ingelost?" Dat is een nogal vage standaard - en eigenlijk kan je met de antwoorden erop weinig zeggen over het werkelijke resultaat van het project.

Maar laten we het gemiddelde nemen van al die analistenrapporten en dan kunnen we zeggen dat één derde van jullie te maken heeft met een mislukt CRM-project. Of je nu betrokken was bij het project of dat je de ruïnes kreeg overgedragen, de vraag is hetzelfde: wat nu?

5 kenmerken van een falend project

Als mensen denken dat jouw CRM-project een mislukking is, verdiep je dan eens in de achtergronden.

1. Bleef het project binnen 20 procent van zijn oorspronkelijke schema en budget?

Stond de planning eigenlijk al garant voor het falen? Was het budget realistisch of was het wensdenken?

2. Werden enkele van de volgende problemen in datakwaliteit steeds groter gedurende het project?

Datakwaliteit is een belangrijk aspect in de ontevredenheid van gebruikers, zelfs als het systeem op zich prima werkt.

Dubbele bestanen

Verweesde of 'onzichtbare' bestanden

Compleetheid en actualiteit van bestanden

Accuraatheid, vooral in adressen en productnummers

3. Hoe functioneel is het systeem?

Indien er functionaliteiten worden gemist, of als die in de ontwikkelfase zijn afgevallen, hebben de gebruikers de doelen dan wel vroeg genoeg duidelijk omschreven?

Indien functionaliteiten zijn afgevallen tijdens het project, wat is daar dan de oorzaak van: gemis aan inzicht, onmogelijkheid om uit te voeren of de kwaliteit van de gestelde doelen?

Indien er functionaliteiten zijn die in de kern voldoen maar problemen kennen met betrouwbaarheid of consistentie, is het achterliggende probleem dan een slecht design en architectuur, of is het een probleem in het implementeren, ontwikkelen en uitrollen?

Worden sommige van de gemiste functionaliteiten eigenlijk geleverd door subsystemen die buiten het bereik van het project liggen (zoals een telefoonsysteem, datawarehouse, externe datafeed of boekhoudsysteem)?

4. Evalueer de betrokkenheid en verwachtingen van gebruikers.

Waren de gebruikers gedurende het project daadwerkelijk en continu erbij betrokken? Dat is een belangrijke factor voor een succesvolle agile projectmanagement. Zijn degenen die nu klagen wel betrokken op een significante manier gedurende het project?

Wisten de mensen die de verwachtingen over het CRM-project hebben vastgesteld eigenlijk wel waar ze over praatten?

Is er bewijs van dat dodelijke fenomeen dat gebruikers laat denken dat alles wat maar eventueel mogelijk is in systeemfunctionaliteit de "standaard die we verwachten" wordt?

Hebben de salesmensen van de CRM-leverancier verwachtingen gewekt die alleen kunnen worden bereikt met enorm veel customisatiewerk, en vervolgens ook verwachtingen hebben gewekt over hoe goedkoop het zou zijn om dat door consultants te laten doen?

Hebben belangrijke interne krachten geprobeerd het succes van het project te blokkeren? CRM-implementaties zijn altijd politiek geladen en er zijn altijd gebruikers die niet willen dat het een succes wordt.

5. Evalueer het projectmanagement.

Was het project gemanaged door de gebruikersorganisatie? Als dat zo was, was dat het eerste grote project van die groep?

Was er inhoudelijke participatie en samenwerking vanuit de IT-afdeling?

Met al deze informatie kan je op een objectieve manier vaststellen dat het project niet echt een mislukking was. Het kan de doelen hebben bereikt die realistisch waren gezien de beschikbare tijd, aandacht en budget. In de wijze woorden van George Carlin: "Sommige mensen zeggen dat het glas half leeg is, anderen zeggen dat het half vol is... Ik denk dat het glas te groot is."

Natuurlijk kunnen gebruikers niet blij zijn. In veel "gefaalde" projecten verwachten gebruikers te veel voordat ze het systeem kunnen gaan gebruiken. Met andere woorden, het is niet zo dat het project een gemankeerd systeem heeft opgeleverd, maar het is dat het systeem wat betreft makkelijk of vriendelijk gebruik niet in de buurt komt van hetgeen de gebruikers zijn gaan geloven.

Beoordeel waarom je project is gefaald

Een klassieke reactie op een gefaald project is de schuld aan het projectteam te geven, een nieuwe projectmanager binnen te halen, te veranderen van consultant en een herstelprogramma erop los te laten. In extreme gevallen kan het management het hele nieuwe systeem bij de vuilnisbak zetten.

Hoewel zulke reacties emotioneel en politiek tevreden stemt, zijn ze kostbaar omdat alle veranderingen zorgen voor frictie en effecten in de leercurve. Erger nog, het herstelprogramma maakt het project uiteindelijk helemaal niet beter, maar vaak slechter, zoals beschreven in de Mythical Man-Month.

Laten we eens zien of we het beter kunnen doen aan de hand van een serie moeilijke vragen:

Was het oorspronkelijke projectontwerp rendabel?

Is de organisatie klaar om grote verbeteringen in automatisering, verfijning en management aan te kunnen?

Waren de gebruikers het eens met de veranderingen die nodig zijn in discipline en processen? Wilden ze de dingen houden zoals ze waren?

Hebben de managers een micromanagement-monstrum gecreëerd?

Hebben de IT-systemen en databronnen waarmee het CRM-systeem moet integreren genoeg flexibiliteit en datakwaliteit om de use cases te ondersteunen?

Waren het budget en de planning in lijn met de functionele verwachtingen?

Zijn er nog steeds niet gestelde requirements? Blijven die steeds boven komen?

Zijn er gevaarlijke afhankelijkheden met andere projecten (bijvoorbeeld de noodzaak te integreren met andere applicaties die veranderen, wat integratiecode disfunctioneel maakt)?

Heeft iemand een bottom-up kostenberekening gemaakt van wat het werkelijk zou kosten om alle requirements af te ronden? (Mijn favoriete situatie: een spec van 68 pagina's lang voor het gedrag van een enkel CRM-veld, met geen budgettaire schatting bij geen van de drie betrokken leveranciers die het moesten implementeren).

Was er een "fixed price or die"-houding bij het projectmanagement of directie?

Zijn stakeholders in staat genoeg tijd te investeren in het project? Zijn ze niet in staat om genoeg tijd te besteden om beslissingen in het project afdoende af te wegen?

Zijn er grote gaten in de oorspronkelijke planning waarin er niets gebeurde?

Waren er strijdende groepen gebruikers, waarin organisaties conflicterende of zelfs tegengestelde doelen hadden?

Was er echt vertrouwen tussen de gebruikers en het projectteam?

Stonden teamleden wantrouwend tegenover elkaars drijfveren of vaardigheden?

Werden gegronde vragen soms geïnterpreteerd als uitdagingen of zelfs bedreigingen?

Speelden er emoties op of dreigde iemand te stoppen?

Waren er mensen die eenvoudigweg niet effectief konden samenwerken?

Is er gedreigd met juridische stappen?

Als je voldoende ja-antwoorden krijgt op die moeilijke vragen is het herstelprogramma voor het project al verpest. Het kan verstandig zijn een managementconsultant of een specialist in organisatie-ontwikkeling in te schakelen voordat je het nieuwe IT-project in de hoogste versnelling zet.