Wanneer je moet stoppen met een falend IT-project

Het project loopt achter op schema. De pilot voldoet niet aan de verwachtingen. Verschillende belangrijke teamleden hebben al afscheid genomen. Een belangrijke leverancier heeft zojuist een essentiële component uit zijn assortiment gehaald.

Het beslissende moment is daar. Is het tijd om het project te stoppen of door te gaan in een nieuwe richting?

Dat is een makkelijke vraag. Een even makkelijk antwoord daarentegen kan moeilijker te vinden zijn. Zoals econoom Paul Samuelson ooit eens zei: "Goede vragen zijn waardevoller dan makkelijke antwoorden."

Alan Zucker, oprichter van Project Management Essentials, een adviesbureau voor projectmanagement, merkt op dat het lot van een gemankeerd project gered kan worden als alle participanten samenwerken. Het probleem is vanzelfsprekend dat falende projecten eenzelfde harmonie in een team genereren als een straatrel.

De weg naar het falen

Zucker merkt op dat interne conflicten veelbelovende projecten de nek omdraaien ondanks dat er al vroegtijdig signalen komen dat het een grote koerswijziging nodig heeft. "Het is erg moeilijk voor projectleiders en managers om de omstandigheden van een falend project te beschouwen en te analyseren zonder dat aannames en vooringenomenheid de besluitvorming vertroebelen", legt hij uit. Marketing legt de schuld bij IT, IT legt de schuld bij leveranciers, etc. "Deze discussies leiden in de regel niet tot een goed resultaat", zegt Zucker.

Koppige vooringenomenheid en misvattingen kunnen een veelbelovend project ook nog eens versneld naar de afgrond sturen. "Je hebt de struisvogelreflex, waarbij we het liefst negatieve informatie negeren, of het zoeken naar bevestiging, waarin we actief zoeken naar informatie die ons standpunt ondersteunt", zegt Zucker. "Je hebt ook nog eens het gevaar van zelfoverschatting, waarin we te zeker zijn van onze capaciteiten."

Kosten zijn een andere reden waarom veel organisaties aarzelen in de besluitvorming over de toekomst van een falend project. "Het idee is dat er al flink wat geld is uitgegeven en dat er pogingen moeten worden gedaan het project af te ronden zodat die kosten niet helemaal voor niets zijn gemaakt", zegt Erik Gfesser, architect bij adviesbureau SPR Consulting. "Het probleem met deze redenatie is dat als de koers van het project eender blijft het zal blijven mislukken, wat weer leidt tot nog meer kosten."

Te vaak speelt het eigen ego een belangrijke rol in het uitstellen van een go/no-go. "Organisaties zijn zo onwillig om gedoemde projecten te stoppen omdat het interne team - producteigenaren en hun bazen - een permanent litteken oplopen in hun goede naam", ziet Umair Aziz, innovatie-officer bij Creative Chaos, een ontwikkeladviesbureau. "Ze waren de grote aanjagers van het idee en hebben een flink deel van hun bedrijfspolitieke kapitaal gebruikt in het verkrijgen van het budget en ondersteuning."

De meeste projecten die in zwaar vaarwater komen worden geplaagd door problemen en onvoorziene omstandigheden die eigenlijk al bestonden aan de start van de planning ervan, zegt Todd Williams, consultant en auteur van het boek Rescue the Problem Project, A Complete Guide to Managing, Preventing and Recovering from Project Failure. De planners zien vaak belangrijke zaken over het hoofd, zo merkt hij op. "Het zou kunnen dat er iemand is die eerder zo'n project heeft gedaan en het ziet als een simpele herhaling, maar hij of zij neemt niet in ogenschouw dat het team anders is en wellicht niet dezelfde ervaring heeft als het team dat eerder zo'n project heeft gedaan."

Het herkennen van risico-projecten

Organisaties die starten met een nieuw project moeten zich realiseren dat sommige initiatieven meer risico lopen om te falen dan andere. "Er is empirisch onderzoek dat de soorten projecten benoemd die meer kans hebben op succes - en falen", zegt Zucker.

Planners moeten bewust zijn van de drie grote waarheden in projectmanagement:

Kleine projecten zijn veel vaker succesvoller dan grotere

Projecten met betrokken managers en stakeholders hebben een grotere kans van slagen dan andere met een lagere betrokkenheid

Agile projecten zijn vaker succesvol dan traditionele waterval-projecten

"Hoe groter het project, des te groter de kans dat het misgaat", stelt Williams. "Projecten van tien miljoen euro falen vaker dan die van 100.000 euro - er zijn gewoonweg meer onderdelen waarop het fout kan gaan." Williams merkt op dat een ontwikkeling op onderdelen veiliger is dan alles in één keer tegelijkertijd proberen op te leveren.

Michael Coakley, CIO van de stad White Plains in New York, en een adjunctprofessor in computerwetenschappen bij Pace University, zegt dat persoonlijke ervaringen hem hebben bijgebracht dat CRM-implementaties vaak de meest risicovolle projecten zijn. "Die systemen zijn zo goed als de data die erin worden gestopt en verkopers en salesmanagers zijn niet zo happig om die informatie te delen."

Coakley ziet ook in ERP-initiatieven een potentieel mijnenveld, omdat in de meeste gevallen zowel oude als nieuwe systemen naast elkaar moeten draaien gedurende een - soms lange - transitieperiode. "Dat kan veel druk leggen op alle betrokken spelers", zegt hij.

Waarom IT-projecten falen

Het totale traject van een project, en zijn kans op slagen, wordt in de regel bepaald op de dag dat het van start gaat. "Projecten met duidelijke doelen en stevige betrokkenheid van het management zijn vaker succesvol", zegt Zucker. "Projecten met velerlei doelen, en met een onduidelijke afronding, hebben het moeilijk." Hij wijst op het wereldwijde onderzoek 2017 PMI Pulse of the Profession, dat stelt dat een stevige betrokkenheid van het management de kans op succes van een project met 43 procent vergroot. "Maar slechts 60 procent van de projecten krijgt een dergelijke ondersteuning."

De waarschuwingssignalen die aangeven dat een project in de problemen zit zijn breed bekend. "Het probleem is dat we die signalen niet serieus nemen of zelfs negeren - net zoals we doen bij een beginnende verkoudheid", zegt Zucker. Een project dat achterloopt op het schema en constant zijn tussentijdse mijlpalen mist, is vrijwel zeker in grote problemen. "Als je erin duikt, zie je vaak dat de requirements niet helder zijn gedefinieerd of de technologie veel defecten vertoont."

