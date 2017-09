Geen agile, geen waterval, maar hybride is de toekomst

Vanaf halverwege de vorige eeuw tot aan het millennium gebruikten projectmanagers de Work Breakdown Structure (WBS), in het managen van complexe projecten. Het was het enige spel dat werd gespeeld en elke projectmanager was getraind in het gebruik van deze methode.

Toen de desktopversie van Microsoft Project uitkwam in 1984 werd WBS, of de waterval-methode zoals sommigen het noemen, veel makkelijker uit te voeren. Managers konden hun projecten plannen en delen met hun teams en het management.

In die tijd, bij zowat elk groot bedrijf, waren projectruimten gevuld met flinke uitdraaien van projectplannen uit MS Project.

Voor degenen die minder bekend zijn met WBS: het concept is simpel. Voor de start van een project plan je alles wat gedaan moet worden. Dan deel je de grote stukken of taken in kleinere stukjes of subtaken. Dat herhaal je net zo lang totdat elke taak behapbaar en goed is beschreven.

Het probleem met WBS is dat aan het begin van het project niet alle feiten bekend zijn. Daarnaast veranderen de requirements, verandert de markt en komt de klant met nieuwe eisen.

Nu is er agile

In het begin van de 21ste eeuw kwam agile projectmanagement op en dat was het helemaal. De waterval werd beschouwd als te beperkend en niet in staat de snelle marktveranderingen te kunnen volgen. Iedereen dacht dat de agile-methode en diens lean aanpak alle waterval-problemen zou oplossen, waaronder de kostenoverschrijdingen en te late opleveringen van projecten.

Het fijne van agile is dat de klant de resultaten al snel kan zien nadat een project is gestart en daardoor verandert ook het moment dat er veranderingen aan de requirements worden voorgesteld. Door de flexibiliteit van agile zorgen veranderingen aan de requirements er niet voor dat het project uit de rails loopt.

Maar de meeste managers kwamen er al snel achter dat de agile-methode niet de ultieme oplossing is. Niet alle projecten zijn eender en niet alle teams kunnen zich aanpassen aan een bepaalde methode. Dus wat is nu de beste keuze voor een projectmanager die op het punt staat een nieuw project te starten?

Laten we voorop stellen dat het zeer moeilijk is precies in te schatten wanneer een agile project afgerond kan worden. Daarnaast leiden de constante veranderingen aan de requirements onherroepelijk tot vertragingen en overschrijding van de kosten.

