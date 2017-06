Waarom outsourcing weer strategisch moet worden

In de afgelopen twintig jaar was outsourcing wel een van de belangrijkste punten op de to-do lijst van de CIO. Op strategisch niveau bood het uitbesteden van IT-diensten het bedrijf de gelegenheid om de essentiële kwaliteiten die het nodig had binnen te halen, en dat gebeurt nog steeds nu we middenin de enorme digitale transformatiegolf zitten.

Maar ergens in die lange historie is het wereldwijd leveren van IT-diensten minder belangrijk geworden, en minder strategisch. Kostenbesparingen werden het belangrijkste criterium om het succes ervan aan af te meten en dienstenleveranciers maakten hun aanbod een commodity om meer aan de markteisen te kunnen voldoen. Maar met welk gevolg? Veteranen in onze industrie zullen waarschijnlijk wijzen op het gebrek aan innovatie, de matige dienstverlening of de recente trend om diensten weer in huis te nemen. En inderdaad, de vraag naar verdergaande kostenbesparingen heeft functionele CIO's gecreëerd en wereldwijde IT-dienstverleners minder relevant gemaakt.

De tekenen van die verschuiving zijn makkelijk te zien. Tien jaar geleden ontwikkelden outsourcingsexperts een kernteam waarin interne experts zorgvuldig hun leveranciers selecteerden en onderhandelingen voerden over contracten, waardoor de IT-leiders zich daarover niet hoefden te buigen. Tegenwoordig wordt strategische uitbesteding niet eens meer genoemd in de gesprekken over cloud, security, agility, automatisering en een hoop andere onderwerpen die de agenda van de CIO bepalen.

Onze collega's van CIO.com hebben dit onderwerp nader onderzocht tijdens het jaarlijkse onderzoek State of the CIO, editie 2017. Aan CIO's werd gevraagd hoe zij hun tijd besteden in relatie met een scala aan activiteiten - inclusief wat zij beschouwen als kernactiviteit, gerelateerd aan transformatie en zowel functioneel als strategisch. Het onderzoek laat zien dat de prioriteiten veranderen. In 2010 liet hetzelfde onderzoek zien dat CIO's 34 procent van hun tijd spendeerden aan functionele activiteiten en 53 procent aan het moderniseren van applicaties, met een flink aantal CIO's die strategische outsourcing gebruikten om hun doelen te bereiken.

In de editie 2017 van het onderzoek wordt onder functionele activiteiten verstaan kostenbeheersing, onderhandelingen met leveranciers, crisismanagement en operationele verbeteringen. Wat in het verleden werd beschouwd als strategische beslissingen in kostenbeheersing en het ontwikkelen van een wereldwijd uitleveringsmodel, wordt dat nu gezien als functionele activiteiten - en CIO's besteden minder dan 20 procent van hun tijd daaraan.

Betekent dat dat outsourcing niet langer strategisch is? En, belangrijker, is dat belangrijk? Zeker, de manier waarop outsourcing ooit is begonnen sterft uit. De iconen van vroeger (IBM, HP, EDS, CSC) zijn heel andere bedrijven geworden, met HP en de overblijfselen van EDS gecombineerd met CSC die gezamenlijk DXC Technology vormen en daarmee hopen dat ze weer de powerhouse van vroeger kunnen worden.

De tweede generatie outsourcingdeals heeft eveneens zijn tijd gehad. De opkomst van wereldwijde toelevering van diensten gaf een enorme groei in de Indiase en Zuid-Amerikaanse markt en kon voor een groot deel het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in het Westen ondervangen, met daarnaast een verlaging van de kosten. We zagen niet altijd innovatie maar de IT-industrie kwam in hoge mate tot standaardisatie in het managen van processen en resultaten. Over de voordelen van deze aanpak zijn twijfels, maar wat wel vaststaat is dat IT-organisaties over de hele wereld meer schaal, orde en regelmaat gaven.

Maar door de tijd heen, zelfs nu ze de substantiële financiële voordelen van arbeidsinhuur genieten, zijn bedrijven steeds meer ontevreden over dat model. Wat ooit als strategisch werd gezien is gereduceerd tot een spelletje uitonderhandelen van overeenkomsten, waarbij er wordt gesteggeld om de kleinste details. Geen wonder dat een CIO daar geen tijd meer aan wilt verkwisten.

Maar ondertussen zijn de technologische uitdagingen complexer dan ooit. De behoefte aan snelheid, wendbaarheid en connectiviteit is nooit groter geweest. Outsourcing moet dus weer strategisch relevant worden. Bedrijven moeten meer dan ooit voordeel halen uit de bedrijfsmodellen die ze in de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd in combinatie met de digitale, economische en sociale ecosystemen die daarin ondersteunend zijn. Belangrijker nog: bedrijven hebben een wereldomspannende arbeidspool nodig die IT kan transformeren van een back-officefunctie naar een innovatiemotor die voor een groeiversnelling zorgt.

Maar hoe herwint outsourcing zijn strategische positie? Ten eerste kan het gesprek niet gaan over outsourcing. Het moet gaan over de transformatie van de organisatie die in staat moet zijn om elke uitdaging aan te gaan. We acteren in een nieuwe realiteit waarin bedrijven, dienstverleners, start-ups en industriegiganten als Microsoft, Amazon en Google samen een complex ecosysteem vormen die vraagt om nieuwe allianties en nieuwe manieren van werken. Ten tweede moeten bedrijven de laatste nieuwe werkmethoden oppakken en naar hun behoefte modelleren - of dat nu gaat om Lean, Scrum, Scalable Agile Framwork (SAFE), Kanban en DevOps - zodat zij kunnen concurreren in een snellere en meer eisende wereld.

Het opnieuw strategisch maken van outsourcing betekent dat je nieuwe relaties moet aangaan die de nieuwe manier van zakendoen reflecteren - het cultiveren van partnerschappen die bedrijven kunnen helpen in het anticiperen op de realiteit van een onzekere en voortdurend veranderende toekomst.