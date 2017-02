4 bedreigingen voor de toekomst van outsourcing

Er staan ons grote veranderingen te wachten op veel gebieden, variërend van het politieke klimaat dat nu al zorgt voor grote bewegingen in de wereldwijde markt voor IT-diensten, tot aan nieuwe databeschermingswetten, de wereldwijde transitie naar nieuwe digitale technologieën, tot een revolutie in de snellere oplevering van software, systemen en diensten.

Het advocatenkantoor Mayer Brown liet vier specialisten praten tijdens een webinar over wat ons dit jaar te wachten staat binnen de IT-dienstensector, en dan vooral op het gebied van IT-outsourcing, data en privacy, digitale diensten en softwareontwikkeling, en wat IT-leiders kunnen doen om zich voor te bereiden op de veranderingen die dit jaar zal brengen.

Politieke klimaat uitdagend voor outsourcing

We leven in een tijd van grote onzekerheden in zowel de Verenigde Staten als Europa, "Dit kan wel eens een van de zeldzame gevallen zijn dat traditionele outsourcing direct wordt beïnvloed door het politieke klimaat", zegt Daniel Masur, partner bij Mayer Brown.

In de Verenigde Staten belooft de nieuwe president Donald Trump grote veranderingen in handelsakkoorden, wetgeving, zakelijke belastingen en visabeleid, en dat allemaal om Amerikaanse banen te redden. Dat gaat impact hebben op outsourcing als die voornamelijk is gericht om de loonkosten te drukken. "Daarnaast hebben we de Brexit, de komende verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, en de onzekere economie in Italië en andere EU-landen", zegt Masur. "Bedrijven met bestaande outsourcingsregelingen en degene die nu op het punt staan nieuwe outsoursingsovereenkomsten af te sluiten moeten die ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen."

Klanten van IT-dienstenleveranciers zouden meer flexibiliteit in hun contracten moeten opnemen door nieuwe clausules toe te voegen die beëindiging van het contract mogelijk maken, of om van locatie te veranderen of om de diensten weer in eigen beheer te nemen. Maar, zo waarschuwt Masur, de leveranciers zullen waarschijnlijk weerstand bieden door te stellen dat deze ontwikkelingen een probleem zijn van de klant, en dat het niet aan de leveranciers is om deze op te lossen.

Tot op bepaalde hoogte kunnen deze politieke veranderingen leiden tot sourcingmodellen die kostenbesparing bieden die niet gebaseerd zijn op lagere lonen, zoals clouddiensten of robotische automatisering. "Dat zal eveneens leiden tot de vernietiging van Amerikaanse banen, maar je kan dan niet worden beschuldigd van het verplaatsen van banen naar het buitenland", zegt Masur.

Het netto resultaat van de huidige politieke ontwikkelingen is moeilijk in te schatten. Sommige klanten zullen nu tempo maken met hun outsourcingdeals voordat er belangrijke veranderingen worden doorgevoerd, andere bedrijven zullen juist deals uitstellen in afwachting van een meer duidelijk plaatje van hetgeen er nu staat te gebeuren. Maar IT-leiders kunnen besluiten niet eeuwig blijven vooruitschuiven, zegt Masur. "Er is simpelweg te veel risico dat een disruptieve innovator voordeel haalt uit dat uitstel."

Ondertussen worstelen IT-leiders ook nog eens met de uitdagingen van een groeiend portfolio aan nieuwe en niche-aanbieders. "Onze klanten sluiten steeds meer contracten af met nieuwe outsourcingpartners", zegt Paul Roy, partner bij Mayer Brown. "We verwachten dat dat alleen maar toeneemt, door de komst van providers van digitale technologische diensten."

Databeveiliging wordt belangrijk beslispunt

IT-leiders blijven geconfronteerd worden met uitputtende veranderingen in beveiliging en dataprivacywetgeving, waarmee vorig jaar een start is gemaakt, zegt Rebecca Eisner, een partner bij Mayer Brown.

Sinds de ondergang van Safe Harbor zoeken bedrijven naar alternatieven in het overbrengen van data tussen de EU en de VS. Een nieuw raamwerk, Privacy Shield geheten, kwam afgelopen zomer bovendrijven, maar bedrijven kijken nog steeds of ze daarmee uit te voeten kunnen, zegt Eisner. Verder komt de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU er nog aan en dat zal waarschijnlijk resulteren in belangrijke technische en operationele veranderingen voor multinationals en bedrijven van buiten de EU die de persoonlijke data van EU-burgers verwerken.

