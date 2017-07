De revolutionaire verandering in outsourcing raakt ook jou

Een paar weken terug vroeg ik of traditionele outsourcing zijn strategische relevantie had verloren. Die vraag was gebaseerd op de huidige irrationele opgetogenheid waarmee iedereen in de wereld praat en doet over digitale transformatie en de veranderende focus van CIO's in de digitale economie van tegenwoordig. Veel lezers waren het met mij eens, maar ik werd er onlangs aan herinnerd dat sourcing nog lang niet passé is. Volgens het laatste rapport van ISG genereert de markt nog meer dan 100 miljard dollar aan totale contractwaarde in een jaar.

Natuurlijk zou kan je zeggen dat een markt met zoveel waarde nog steeds strategisch is. Het is in ieder geval strategisch voor degenen die aanlopen tegen de uitdaging om diensten uit te leveren aan de duizenden zakelijke klanten die nog steeds afhankelijk zijn van de sourcing-industrie.

Niettemin, ondanks die sterke vraag is de totale sourcing-industrie niet erg veel gegroeid in de afgelopen tien jaar. Wel schoof het geld de wereld rond, van het westen naar het oosten en van het noorden naar het zuiden, toen Indiase serviceproviders marktaandeel pakten van westerse serviceproviders en nieuwe namen opkwamen in Latijns-Amerika en Oost-Europa.

Die verschuivingen werden voornamelijk geleid door arbeidskosten - het verplaatsen van werk naar plekken waar de arbeid het minst kostte.

De markt van vandaag wordt volledig getransformeerd door het fenomeen as-a-service. Hoewel wereldwijde outsourcingcontracten nog steeds ongeveer 40 miljard dollar per jaar genereren, maakt de markt voor as-a-service (zoals IaaS en SaaS) daarvan meer dan 40 procent uit.

Stel je eens voor! Een markt waarvan we dachten dat die gedomineerd werd door IBM, DXC Technologies (voorheen CSC en HP), Capgemini, Accenture, TCS, Infosys, Wipro en HCL wordt nu overgenomen door Amazon AWS, Microsoft Azure, ServiceNow, Workday en Salesforce.com.

De recente ISG Index geeft zicht op die diepgaande verandering. In de eerste helft van 2017 was de waarde van de getekende contracten een totaal van 19,8 miljard dollar. In diezelfde periode ging de contractwaarde van traditionele outsourcing (de outsourcing van IT en BPO naar traditionele dienstverleners) met 2 procent naar beneden, terwijl de as-a-service-markt (denk aan cloudgebaseerde dienstenplatforms) met maar liefst 36 procent steeg. Vooral de contractwaarde voor IaaS-oplossingen ging met 62 procent omhoog, een indicatie van de populariteit van de publieke cloud.

Deze cijfers laten zien dat de outsourcingmarkt verandert en geven een kijkje in de agenda van de CIO: in het inzetten van de publieke cloud wordt de bedrijfsomgeving veranderd met softwarediensten en automatisering versneld ingevoerd om operationele efficiëntie te verkrijgen.

Dat zijn de megatrends in IT - wat ik noem de 'digitale ruggengraat' die nodig is om een modern bedrijf te zijn. Sourcing gaat tegenwoordig niet alleen over de kosten. Door de jaren heen heeft outsourcing geresulteerd in zeer efficiënte, procesgedreven organisaties. Nu is het tijd om die energie te gebruiken om het volgende niveau van groei en prestatie te bereiken.

Simpel gezegd is de digitale ruggengraat een pakket van technologieën en processen die uit de volgende vijf componenten bestaat:

Publieke cloud: De publieke cloud biedt het platform om development en automatisering te versnellen. Een IaaS of cloud-first-strategie is het hart van de digitale transformatie. De publieke cloud biedt het platform om development en automatisering te versnellen. Een IaaS of cloud-first-strategie is het hart van de digitale transformatie. Applicatie-modernisering: De meeste bedrijven hebben twee maal zo veel apps als ze nodig hebben en werken nu aan het leveren van custom apps in een SaaS-model. In de business wordt al op die manier gewerkt. Het is tijd voor IT om dat te volgen. Organisaties moeten een productmentaliteit ontwikkelen in het opbouwen van hun portfolio door alleen maar die applicaties te bouwen die het verschil maken in de markt. De meeste bedrijven hebben twee maal zo veel apps als ze nodig hebben en werken nu aan het leveren van custom apps in een SaaS-model. In de business wordt al op die manier gewerkt. Het is tijd voor IT om dat te volgen. Organisaties moeten een productmentaliteit ontwikkelen in het opbouwen van hun portfolio door alleen maar die applicaties te bouwen die het verschil maken in de markt. PaaS-strategie: Dit helpt in het vereenvoudigen van de bestaande architectuur en levert een algemene strategie voor het bouwen van nieuwe diensten. Dit helpt in het vereenvoudigen van de bestaande architectuur en levert een algemene strategie voor het bouwen van nieuwe diensten. Automatisering: Of een bedrijf nu de bouwcyclus of het direct oplossen van aangemelde IT-problemen automatiseert, het gaat erom dat automatisering een must is vanwege de snelheid van het digitale tijdperk. Of een bedrijf nu de bouwcyclus of het direct oplossen van aangemelde IT-problemen automatiseert, het gaat erom dat automatisering een must is vanwege de snelheid van het digitale tijdperk. IoT-strategie: Het IoT creëert een grote API-community. Om daaraan deel te nemen is het absoluut essentieel om een IoT-strategie te hebben als onderdeel van je digitale ruggengraat.

Zonder twijfel zal traditionele outsourcing blijven afnemen. Nu bedrijven meedoen aan de digitale revolutie hebben ze nieuwe skills, processen en denkwijzen nodig. Serviceproviders die die behoefte begrijpen en een digitale ruggengraat kunnen ondersteunen, zijn degenen die uiteindelijk zullen overwinnen.