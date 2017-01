Volkswagen halveert IT-kosten met platform-as-a-service

''Ik weet niet zeker of het ons de das om zal doen of dat we er sterker uit gaan komen."

Niet lang nadat Volkswagen aankondigde een enorme OpenStack-cloud aan het bouwen te zijn, deelde de autofabrikant ook gedetailleerde plannen om daar een applicatieontwikkelingslaag aan toe te voegen, gebaseerd op Pivotal Cloud Foundry.

Cloud Foundry is een open source-platform-as-a-service (PaaS), waarmee het ontwikkelen van applicaties simpeler en efficiënter wordt. Voor Volkswagen is het van vitaal belang om de stap naar een moderne infrastructuur te maken, zeker als ze bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden willen creëren voor auto's met internetverbinding.

Van autofabrikant naar transportservice

''Onze onderneming legt de focus nu op het maken van de stap van traditionele autofabrikant naar aanbieder van een transportservice'', vertelt Roy Sauer, hoofd van de afdeling IT-architectuur en technologie bij Volkswagen, tijdens de Cloud Foundry-top in Frankfurt.

''We zijn begonnen met de IT-strategie bepalen die we nodig hebben om onze softwareontwikkeling te versnellen en veel sneller resultaten te laten zien''.

Volgens Sauer is de open source-aard van Cloud Foundry wat de doorslag gaf in het maken van deze beslissing. ''Vorig jaar besloten we een hybride cloud platform oplossing te implementeren om de basis te leggen voor deze snellere levering. Als grote organisatie willen we er altijd zeker van zijn dat we geen vendor lock-in-situatie creëren''.

Nu ze een volledige proof-of-concept hebben sinds juni, is Sauer er van overtuigd dat het op grotere schaal in werking stellen van het platform voordelig voor ze zal uitpakken.

''Het grootste pluspunt is de snelheid'', zegt Sauer. ''Normaal gesproken hebben we grote monolithische applicaties die waarschijnlijk maar twee release cycles per jaar hebben, wat inhoudt dat je verbeteringen ongeveer een jaar van tevoren moet plannen om ze uit te voeren''.

Met deze proof-of-concept heeft Volkswagen dit teruggebracht naar eens per week.

Dit is niet het enige verwachte voordeel. ''Wat betreft de kosten hebben we in vergelijking tot ouderwetse infrastructuur en platforms waarschijnlijk vijftig procent minder productiekosten of (mogelijk) zelfs nog minder'', legt Sauer uit.

Proof-of-concept

De voornaamste reden om gebruik te maken van Cloud Foundry is om een klantgerichte 'autoconfiguratie'-applicatie aan te bieden. Hiermee kunnen klanten verschillende automodellen van Volkswagen bekijken met verschillende kleuren en toebehoren.

Sauer zegt dat er naar meer verkoop- en marketingapplicaties wordt gekeken terwijl de uitrol doorgaat.

Ook auto's met internetverbinding zijn een belangrijk gebied. Een van de voordelen hiervan is, behalve de ontwikkelingssnelheid, de mogelijkheid om werklast te verspreiden over verschillende plekken waar publieke cloud-providers opereren.

Cloud Foundry wordt ondersteund door een scala aan clouds, waaronder Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform en IBM Softlayer.