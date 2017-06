Nog steeds niet naar IPv6? Je bent niet alleen

Dat blijkt uit het nieuwste rapport van de Internet Society over de uitrol van IPv6, vijf jaar nadat die organisatie zijn promotionele activiteiten omtrent IPv6 begon en 20 jaar nadat het protocol werd gedefinieerd.

Ongeveer 13 procent van de top miljoen websites wereldwijd staat open voor IPv6-verkeer, zo blijkt uit een analyse van data van Amazon.com. Dat cijfer stijgt naar 22 procent voor de top duizend websites. In 37 landen wordt IPv6 in meer dan 5 procent van het internetverkeer gebruikt, zegt Google, dat zijn schatting baseert op het verkeer dat op zijn load-balancers terecht komt.

Een gebied waarin IPv6 groot is, is het Internet of Things. "Dat komt doordat IPv6 daarin de standaard is", zegt Fred Baker, een consultant bij de Internet Society en de schrijver van het rapport. "Het slechte nieuws is dat zakelijke netwerken achter blijven. Consumentennetwerken doen al lekker mee, en mobiele netwerken naderen de 100 procent IPv6-gebruik."

In de zakelijke markt zit er een sterke rem op de inzet van IPv6 in de huidige omgeving. "Ze gebruiken IPv4 nu 20, 30 of 40 jaar en ze hebben iets dat werkt. Ze hebben zoiets van 'als het niet stuk is, moet je het niet repareren', het lost geen bestaand en acuut probleem op. Daarom zien ze geen reden daar geld en energie in te steken."

Maar er zijn zeker problemen die met een overstap naar IPv6 kunnen worden opgelost, ongeacht bedrijven die problemen herkennen. Een daarvan zijn de netwerkprestaties. Facebook zag op de Amerikaanse mobiele netwerken IPv6 15 procent gemiddeld sneller gaan dan IPv4. Nu de uitrol van IPv6 versnelt, komt het omslagpunt eraan waar IPv4-verkeer wordt getunneld over IPv6 in plaats van andersom. Na het bereiken van dat punt zullen de prestatievoordelen van IPv6 boven IPv4 alleen maar toenemen.

Een ander probleem is het kapitaal dat vast zit in IPv4-adressen. Deze zijn tegenwoordig per stuk zo'n 10 euro waard en dat zal in de naaste toekomst nog stijgen als de IPv4-plakkers meer adressen nodig hebben. Maar al snel daarna zullen de prijzen dalen als ze vanwege de migratie naar IPv6 irrelevant worden. Bedrijven die voor de piek reageren kunnen wat van hun migratiekosten dekken door hun IPv4-adressen te verkopen.

Bedrijven die meer hosts hebben dan IPv4-adressen moeten hun toevlucht zoeken in trucjes als NAT om die te delen. Degenen die de meeste pijn voelen in deze materie zijn de ISP's, die juridische beperkingen kennen doordat ze aan opsporingsdiensten moeten kunnen laten weten welke klant aan welk IP-adres is gekoppeld op welk moment. Het overstappen naar IPv6 zou de noodzaak voor een enorme logging-praktijk kunnen wegnemen.

Dat alles betekent niet dat de overstap naar IPv6 simpel is. Bedrijven moeten het stap voor stap aanpakken. "Je zal eerst bedenken welke hardware, software en applicaties je hebt en of ze kunnen omgaan met IPv6", zegt Baker. Daaruit kan volgen dat sommige oudere apparatuur zal moeten worden vervangen, wat weer een budget-issue is.

Baker heeft in het verleden gewerkt bij Cisco Systems, waar volgens hem het een jaar kostte om met klanten te praten over IPv6-uitrol voordat het in de budgetcyclus werd opgenomen.

Oudere netwerkapparaten zijn de eerste die voor vervanging in aanmerking komen. Waarschijnlijk zorgen ze nu al voor koppijn bij de netwerkmanagers, dus IPv6 kan een mooie aanleiding zijn om ze te vervangen, zegt Baker. Dat gegeven op zichzelf zou al genoeg moeten zijn om een bedrijf over te laten stappen.

Als je zoekt naar nieuwe en IPv6-capabele apparatuur en diensten, "kan je eerst kijken naar de leverancier waar je je oudere spullen vandaan hebt gehaald, behalve als je daarover klachten hebt natuurlijk", zegt Baker. "Waarschijnlijk hebben ze hun apparatuur inmiddels verbeterd."

Matt Ford, de programmamanager bij de Internet Society, zegt wel dat bedrijven zich niet moeten laten afschepen door hun leverancier. "Als je leverancier zegt dat geen enkele andere klant hierom vraagt, zeg hem dan dat je dan gaat onderzoeken welke leveranciers het wel kunnen leveren."

Overigens maken bedrijven zelden in één klap de overstap naar IPv6, zo blijkt. "Allereerst worden de klantgerichte systemen gedaan, zoals e-mail en web", zegt Baker. Het toevoegen van een IPv6-adres aan de bestaande IPv4-capabele diensten wordt vaak gedaan met hulp van een leverancier als Akamai, zegt hij. Bedrijven kunnen de volgende stap, het intern aanzetten van IPv6, pas doen als je intern een of andere applicatie- of netwerkdeployment moet uitvoeren.

De derde stap, het intern uitschakelen van IPv4, wordt over het algemeen gedaan als bedrijven zich realiseren dat ze nu eigenlijk twee netwerken draaiende houden."Microsoft is onlangs tot de conclusie gekomen dat IPv4 een boel problemen veroorzaakt en dat het draaien van twee netwerken meer ellende meebrengt dan het waard is", zegt Baker.

Als er verder geen complicerende factoren zijn, zouden bedrijven moeten overwegen IPv6 op hun eigen tempo in te voeren, nu ze daar nog de kans voor hebben, zegt Baker, die eraan toevoegt dat netwerkoperator Swisscom denkt dat zijn klanten grotendeels IPv6-klaar zijn in 2019. "Tegen het jaar 2024 denken zij dat er zo weinig IPv4 meer actief zal zijn dat er eigenlijk geen enkele reden meer is om eraan vast te houden."