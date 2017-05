Netwerkinspecties van cruciaal belang voor een gezond bedrijf

Het advies is om elk jaar onze huisarts te bezoeken voor een grondige medische controle. Volgens zorgexperts kunnen regelmatige gezondheidsinspecties ertoe bijdragen dat problemen voortijdig worden gesignaleerd. Dit kan ook de behandelingskansen vergroten en het herstel van mogelijke aandoeningen bevorderen. Met een jaarlijkse controle zouden we dus in topvorm moeten zijn. Toch blijkt dat in Westerse landen ondanks alle mogelijkheden niet altijd het geval te zijn. Wat maakt nu precies het verschil, en welke lessen kunnen wij daar als ICT-professionals van leren?

Ten eerste kan het dagen duren om de resultaten van een jaarlijkse controles te interpreteren. Ze leveren ook geen tijdige, praktisch inzetbare informatie op, tenzij er sprake is van overduidelijke symptomen. De kwaliteit van de verzamelde medische gegevens is sterk afhankelijk van de specifieke zorgverlener. Bovendien schakelen mensen vaak pas de hulp van een arts in als er zich alarmerende symptomen voordoen.

Recente innovaties op het gebied van draagbare sensortechnologie voor gezondheidsdoeleinden beloven de kwaliteit en kwantiteit van de data die beschikbaar is voor het bewaken van de gezondheid van gebruikers drastisch te verbeteren. Wearables zoals Fitbits, sleep trackers en hartslagmonitors zijn razend populair. Volgens de prognoses zal er in 2021 maar liefst 18 miljard dollar omgaan in de wereldwijde markt voor gezondheidsgerelateerde wearables. Als reactie hierop doen veel zorgaanbieders onderzoek naar manieren om deze apparaten op te nemen in hun behandelingsprogramma. Daarmee wordt de kloof gedicht tussen huis-en-tuin fitness tracking en serieuze medische zorg.

Netwerkgegevens verzamelen en analyseren

Hetzelfde kan worden gezegd voor communicatienetwerken. Deze vormen belangrijke schakels binnen business-to-business (B2B) en business-to-consumer (B2C)-transacties en zijn van bedrijfskritisch belang voor ondernemingen in alle soorten en maten. Inzicht in de manier waarop deze netwerken functioneren is van cruciaal belang. Niet alleen om technische gemoedsrust te bieden, maar ook om bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De meeste netwerken genereren aan de lopende band een rijkdom aan prestatiedata. Deze wordt vaak louter lokaal opgeslagen en terzijde geschoven, tenzij er een belangrijke storing optreedt.

Als we alleen naar waarschuwingen kijken, zien we slechts een fractie van de informatie die op dat moment beschikbaar is. We verliezen daarmee zicht op het grotere plaatje ten aanzien van de staat van het netwerk. Alle benodigde data is reeds aanwezig, maar niet de mogelijkheid om die te combineren en analyseren, zodat we inzichten kunnen opdoen die gerichte actie mogelijk maken.

Operators die wel proberen om deze informatie te vergaren, moeten het vaak doen met een bonte verzameling van softwareoplossingen die slechts inzicht bieden in deelgebieden van het netwerk. Het is net zoals met veel van onze gezondheidsgerelateerde wearables: ze werpen slechts licht op één aspect. Dit maakt het moeilijk om preventieve maatregelen te nemen die bedrijfsonderbrekingen voorkomen.

