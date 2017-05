Ontwerp je organisatie rond de behoeften van je klant

De discussies in de bestuurskamer worden tegenwoordig gedomineerd door de realisatie dat digitale transformatie nodig is, enthousiasme voor wat die transformatie allemaal mogelijk maakt, maar ook door angst voor de gevolgen ervan. CEO's verwachten van hun CIO's dat ze platforms voor verandering en innovatie creëren, terwijl de CIO's tegelijkertijd gedwongen worden de dagelijkse kosten van bedrijfsactiviteiten te beperken.

De verschillende aanjagers voor digitale transformatie, de uitdagingen die ermee gepaard gaan en de impact van de vereiste radicale verandering binnen een beperkt budget, vormden het onderwerp van een groot Europees onderzoek door IDG Connect voor Level 3, een wereldwijd opererende gigant op het gebied van zakelijke communicatienetwerken.

Richting innovatie en transformatie

De meest bemoedigende bevinding was dat de meeste onderzochte organisaties vastberaden bleken om in hun digitale investeringen de kant van innovatie en transformatie op te gaan, liever dan aan de huidige toestand vast te houden en de huidige applicaties en services te behouden. Ongeveer 96 procent van de ondervraagden richtte zich op twee of meer gebieden van digitale investering. De belangrijkste prioriteiten waren:

Gebruikmaken van big data-analyse voor verbeterde business intelligence (61 procent)

Migratie van applicaties en services naar openbare, privé en hybride cloud (58 procent)

Implementeren en onderhouden van effectieve systemen voor gegevensbeveiliging (57 procent)

Upgraden of moderniseren van netwerkplatforms (55 procent)

IoT en digitale apparaten (54 procent)

Beheer van mobiele apparaten ter ondersteuning van BYOD (50 procent)

De resultaten waren over het algemeen voor alle landen eenduidig, maar de respondenten in Nederland en het VK noemden het implementeren en onderhouden van systemen en beleid voor gegevensbeveiliging als hun voornaamste investeringsfocus (70%).

Dit zijn volgens de respondenten de voornaamste uitdagingen die digitale transformatie met zich meebrengt:

De snelheid van digitale verandering bijhouden (64 procent)

De juiste partner vinden voor support bij digitale transformatie (63 procent)

Effectieve gegevensbeveiliging implementeren voor de benodigde systeemarchitectuur (62 procent)

Vereiste IT-resources gescheiden houden van dagelijkse activiteiten (58 procent)

Gebrek aan eigen expertise in nieuwe technologieën (58 procent)

Een duidelijke routekaart vaststellen (53 procent)

Aanjagers

Uit de gegevens over de bedrijfsfactoren die digitale transformatie aandrijven wordt duidelijk wat de kansen en mogelijke dilemma's zijn voor ICT-leiders die CEO's en brancheleiders de digitale kant op willen leiden.

De voornaamste aanjager was het verminderen van de kosten van IT-dienstverlening door reeds bestaande systemen te optimaliseren (57 procent). Dit werd gevolgd door het ondersteunen van product- en service-innovatie (51 procent), het verbeteren van de beleving door en interactie met klanten (50 procent) en het voldoen aan globaliseringsvereisten van het bedrijf (47 procent).

Meten is weten

Andrew Edison, SVP Sales EMEA van Level 3 zei in reactie op de resultaten: "Je moet het voordeel van iedere investering kunnen meten, maar de waarde van digitaal gaat veel verder dan ouderwetse ROI-metingen. Digitale transformatie is veel meer dan het verminderen van de kosten van IT-diensten - ook al is het zo dat dankzij de cloud en een steeds breder scala aan As-A-Service-opties de kosten worden beperkt. Bij digitaal gaat het om een door technologie aangedreven transformatie van producten, services, de bedrijfscultuur, samenwerkingsverbanden en sourcingstrategieën. Misschien het belangrijkst is dat het gaat om het opnieuw ontwerpen van je organisatie rond de behoeften van je klanten, en het gericht aanwenden van de daarvoor benodigde uitgaven."

CIO's en ICT-professionals moeten de platforms creëren en de infrastructuur leveren waarmee organisaties op een veilige en kosteneffectieve manier kunnen transformeren en groeien. We zullen deze thema's in de toekomst verder uitwerken in onderzoeksartikelen van Level 3 - IDG Connect.

IDG Connect heeft een enquête uitgevoerd onder bestuurders, CIO's, CTO's, CDO's, CISO's en managers in organisaties met 500 tot 25.000+ medewerkers, met meerdere kantoren wereldwijd en met een vestiging in Nederland, België, het VK, Frankrijk en Duitsland