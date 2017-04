5 vakgebieden waar de blockchain ook van waarde is

De blockchain is inmiddels uitgebreid besproken binnen de bancaire sector. Het systeem kan bijvoorbeeld benut worden voor het afrekenen en overdragen van effecten. Het doel is om transacties zonder centrale instantie rechtsgeldig te documenteren en uiteindelijk kosten te besparen en processen te versnellen.

Maar dit principe is net zo goed interessant voor andere branches. We komen tot het volgende lijstje:

Smart contracts

Met de blockchaintechnologie kunnen complexere structuren worden verwerkt. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar om contractvoorwaarden in de vorm van een programmacode weer te geven. En daarnaast voor een geautomatiseerde naleving van het contract te zorgen (smart contracts).

Zo wordt vastgelegd welke voorwaarden tot welke besluiten leiden. Bedrijven kunnen eigendoms- of huurcontracten sneller afwikkelen en waardeneutraal laten uitvoeren. Zodra de koper of huurder de prijs voor het object aan de verkoper of verhuurder betaald heeft, wordt het aan hem overgedragen of krijgt hij er de beschikking over via een digitale sleutel.

Verzekeringen

Vergelijkbaar met smart contracts is het mogelijk om verzekeringsvoorwaarden, door intelligente programmering op basis van de blockchain, dynamisch aan te passen aan het gedrag van de verzekeringnemers en de premiebetaling overeenkomstig te regelen. Bijvoorbeeld een autoverzekering met een premie die afhankelijk is van de rijprestaties.

Muziekindustrie

In de muziekindustrie willen veel artiesten direct invloed uitoefenen op de verkoop van hun muziek. Of op de muziek- en gebruikersrechten van hun eigen werk. De blockchain biedt daarvoor passende opties, door bijvoorbeeld het gebruik en de betaling direct te koppelen aan een algoritme in de blockchain.

Stemmen

Voor digitale stemsystemen kan de blockchain de anonimiteit van de kiezers waarborgen evenals de beveiliging tegen manipulaties.

Octrooiwezen

In plaats van octrooien te registreren via erkende octrooibureaus, kun je documenten als bewijs van intellectueel eigendom decentraal, permanent en zonder tussenpersoon in de blockchain bewaren.

Certificaten die door een wiskundige versleuteling gewaarborgd worden, bewijzen dan het bezit, het bestaan en de integriteit van deze documenten. Ze kunnen wereldwijd worden gecontroleerd.

'Trust machine'

Om te herhalen wat blockchain ook alweer is: een technologie voor de validatie van informatie-uitwisseling, zonder tussenkomst van een controleorgaan: een soort 'trust machine' dus.

Toch, ondanks deze kwaliteiten, zien we dat er nog genoeg verweer bestaat tegen de blockchain. Lang niet iedereen omarmt bijvoorbeeld de bitcoin. Dit toont aan dat de eventuele invulling van de blockchain niet alleen een technisch vraagstuk is, maar ook wetmatige en politiek-economische vragen met zich meebrengt.

In bepaalde gevallen kan het inschakelen van een deskundige tussenpersoon, bijvoorbeeld een notaris of een octrooi-jurist, juist gewenst of zelfs wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden die de laatste tijd graag aangehaald worden, zoals ook een huwelijksvoltrekking via de blockchain, geven natuurlijk een verkeerde voorstelling. Een veilige registratie van de huwelijksakte is nu niet bepaald het belangrijkste op je huwelijksdag.

We moeten ons bedenken dat het bij de blockchain om een totaal nieuwe en ander type technologie gaat. Vandaar dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn, zoals de overerving van sleutels in geval van overlijden.