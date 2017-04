Hoe de blockchain werkt

In het kader van de digitalisering van financiële dienstverlening doet het cryptografische betaalmiddel bitcoin de laatste tijd steeds meer van zich spreken. Het gaat om een systeem dat waardeoverdrachten tussen onbekende partijen mogelijk maakt, zonder tussenkomst van een financiële dienstverlener. De technische uitdaging hierbij is om de transacties volledig, aantoonbaar en transparant te beveiligen. Dit doet de peer-to-peer architectuur van de blockchaintechnologie.

De blockchain werkt voor bitcoin als een soort openbaar grootboek met daarin alle netwerkdeelnemers. Het noteert niet een absoluut saldo, maar bevat juist alle eerder uitgevoerde en gevalideerde transacties.

Met het grootboek kun je telkens het laatste saldo berekenen. De informatie over transacties is weliswaar openbaar, toch zijn de adressen van de transacties (die vergelijkbaar zijn met de verplichte rekeningnummers) slechts anonieme codes, zodat ook de betrokken partijen anoniem zijn.

Decentrale databank

In traditionele systemen binnen het betalingsverkeer zijn er centrale instanties zoals banken, die uitgaande en inkomende transacties toetsen, overboekingen verwerken, het saldo controleren en ook centraal opslaan in hun systemen. Bij bitcoins worden alle transacties alleen maar in de blockchain vastgelegd. Het is een decentrale databank: transactiegegevens worden verdeeld en opgeslagen op alle computers die aan bitcoin deelnemen.

Daarmee heeft elke computer toegang tot de complete blockchain, die daarmee van niemand eigendom en dus openbaar is. Momenteel is de blockchain van het bitcoinnetwerk ongeveer 80 gigabyte groot, maar groeit met de bouw van nieuwe blokken ('blocks') natuurlijk gestaag verder.

Topbedrijven binnen de bankensector

De transacties voor de blockchain worden verzameld en ongeveer elke tien minuten achter elkaar in blokken opgeslagen, vandaar de naam 'blockchain'. Een typisch blok is maximaal 1 megabyte groot en bevat enkele honderden transacties.

Elk nieuw blok wordt daarbij op chronologische volgorde aan het voorgaande blok gehangen en is daardoor een nieuwe schakel in de blockchain. Zo worden na verloop van tijd alle blokken een keten die steeds verder groeit. Het allereerste blok heeft de betekenisvolle bijnaam 'genesis block'.

Een blok bevat naast een header en de echte transactiegegevens ook twee hashwaarden die berusten op de cryptografische hashwerking SHA-256: een hashwaarde over de totale verzamelde transacties in het nieuwe blok, een hashwaarde van elke voorgaande blok.

Sleutels in de keten

Voordat een blok gebouwd en in de blockchain geïntegreerd wordt, moeten persoonlijke en openbare sleutels gecreëerd worden. Zij worden door de wallet software op de computer van de klant, die deelnemer is van het bitcoinnetwerk, als een sleutelpaar gecreëerd.

De basis hiervoor is een asymmetrische versleuteling. Uit de openbare sleutel wordt een 34-cijferige reeks gebouwd (die voor iedereen zichtbaar is), die vervolgens als bitcoinadres voor de latere transacties fungeert. Belangrijk voor de anonimiteit van de transactie: het is niet mogelijk om de openbare sleutel te herleiden uit het openbare adres.

De blockchain voorziet dus in anonieme, maar evengoed veilige en transparante transacties.

De persoonlijke sleutel wordt gebruikt als handtekening voor een transactie. Zonder deze zou de transactie ongeldig zijn. Met behulp van de openbare sleutel die bij de transactie meegestuurd wordt, kun je controleren of de afzender van een transactie in het bezit is van de passende persoonlijke sleutel en of deze dus daadwerkelijk de initiatiefnemer is.

De ondertekende transactie wordt na de verzending over alle knooppunten in het bitcoinnetwerk verdeeld en bevestigd als 'verzonden', zodra een bepaald aantal computers (zogenaamde 'knooppunten') de ontvangst bevestigen.

