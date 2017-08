Het particuliere netwerk moet veiliger voor thuiswerkers

Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal thuiswerkers inmiddels de 3 miljoen voorbijstreeft. Dit kan betekenen dat de laptop daadwerkelijk thuis wordt opengeklapt, maar ook in bijvoorbeeld koffietentjes of restaurants. De lange tafels van de CoffeeCompany zitten dagelijks vol professionals. En willen we vanuit huis toch een vergadering bijwonen? Dan schakelen we tegenwoordig zonder moeite onze smart-tv in.

Ook bedrijven ondergaan een transformatie om mee te kunnen gaan met deze ontwikkeling. Steeds vaker stimuleren bedrijven thuiswerken, bijvoorbeeld door vaste telefoons op het bureau te vervangen door mobiele werktelefoons. Ook een Bring Your Own Device (BYOD-)cultuur is meer regel dan uitzondering. Bedrijven bekijken alle mogelijkheden om flexibel met devices en locatie om te gaan. Wel staan ze nog voor een aantal uitdagingen op het gebied van stabiliteit van het thuisnetwerk van de professionele consument, maar zeker ook met betrekking tot veiligheid.

Hoe veilig is het particuliere netwerk?

Dat steeds meer mensen thuis gaan werken, betekent dat ook steeds vaker vertrouwelijke klantgegevens en data worden geopend op particuliere en openbare netwerken. Je moet jezelf afvragen hoe veilig dat eigenlijk is. In openbare ruimten komt iedereen met hetzelfde, of zelfs zonder, wachtwoord op het netwerk terecht. Ook aan de veiligheid van thuisnetwerken valt nog flink wat te verbeteren. Voor de gemiddelde hacker is inbreken op een thuisnetwerk een kleine moeite. Veiligheid van particuliere netwerken staat nu eenmaal minder hoog op de agenda dan de veiligheid van zakelijke netwerken.

Nu er steeds meer zakelijke gegevens via het thuisnetwerk worden geopend, wordt dit echter anders. Hackers beschikken na inbraak in het netwerk over toegang tot jouw bestanden. Natuurlijk is dit met privébestanden al een hele vervelende situatie, maar het wordt nóg erger als er vertrouwelijke bedrijfsgegevens mee zijn gemoeid.

Bewust van het probleem, maar wat is de oplossing?

Dat er iets gedaan moet worden aan de stabiliteit en veiligheid van particuliere en openbare netwerken is voor wifi-leveranciers duidelijk. Het belang van een veilig openbaar en thuisnetwerk komt namelijk steeds meer aan het licht. Ontwikkelingen op het gebied van veiligheid zijn al in volle gang. Zo maakt bijvoorbeeld het enkele wachtwoord voor een openbaar netwerk plaats voor een persoonlijk gegenereerd wachtwoord. Met behulp van een app krijgt iedere gebruiker van een openbaar netwerk een eigen wachtwoord, waardoor deze in een unieke sessie terecht komt. Dit maakt het voor hackers al moeilijker om in te breken dan wanneer iedereen met hetzelfde wachtwoord op het netwerk zit.

De volgende stap ligt bij het particuliere netwerk, waarvoor al aanstalten worden gemaakt. Wifi-leveranciers en telecom-aanbieders zijn volop aan het onderzoeken hoe zij hun krachten kunnen bundelen. Hoe kunnen zij samen zorgen dat de professionele consument van wifi via het thuisnetwerk veilig en stabiel aan het werk kan? En hoe kan de professionele thuisgebruiker van wifi-netwerken met een gerust hart aan het werk?

Gaby Kroet is Regional Sales Director bij Aerohive

De thuiswerker heeft behoefte aan een stabiel en veilig netwerk, op het werk, thuis en in openbare ruimten. Aan de aanbieders dus de taak het particuliere én openbare netwerk toereikend te maken voor de professional, zodat hij met een gerust hart zijn werklaptop kan openslaan aan de keukentafel en thuis in alle rust in een taak kan duiken.