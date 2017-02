Waarom je je werkgever (soms) moet wantrouwen

Als we denken aan de bescherming van onze privacy, maken we ons meestal zorgen over meeglurende overheidsinstanties als de NSA of CIA, die meelezen met onze e-mails of social media. Maar hoewel we daar waarschijnlijk terecht zorgen over maken, zien we over het hoofd hoe bedrijven toegang hebben tot data die we online zetten. En als we daar wel eens aan denken, is ons wantrouwen vooral gericht op techbedrijven als Google en Facebook.

Maar elk bedrijf, vooral die waarvoor je werkt, kan een potentiële bedreiging zijn voor je privacy. Misschien is de grootste bedreiging voor je privacy nog wel de toenemende verspreiding van wearables op de werkvloer. Werknemers moeten inzien waarom dit een probleem is voordat ze gretig ingaan op het aanbod van hun werkgever om een wearable te dragen. Want is dat wel zo'n goed idee?

Wearables: niet alleen voor mensen

Draagbare apparaten zoals de Fitbit en smartwatches krijgen meer populariteit en de markt voor wearables zou 411 miljoen apparaten groot zijn in 2020, met een waarde van 34 miljard dollar. Bedrijven zijn begonnen met het promoten en verspreiden van wearables en Fitbits onder hun werknemers. Bloomberg meldde onlangs dat BP meer dan 24.500 fitnesstrackers heeft verspreid onder zijn werknemers. Daarin staat het bedrijf niet alleen. Al in 2013 blijken er meer dan 2000 bedrijven wereldwijd te zijn die fitnesstrackers aan hun personeel hebben gegeven, in 2014 waren dat al 10.000 bedrijven.

Er zijn meerdere redenen waarom deze bedrijven wearables uitdelen aan hun medewerkers, maar een erg duidelijke is vanwege de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Bedrijven willen gezonde en productieve medewerkers, vooral als het bedrijf meebetaalt aan de zorgverzekering. Als een Fitbit een medewerker kan aanzetten tot gezonde bewegingsactiviteiten, dan kan het bedrijf daarop veel besparen.

Maar er zijn ook andere redenen voor de groeiende interesse in wearables. Propelics schrijft dat autoverzekeraars apparaten leveren die klanten in hun auto kunnen plaatsen zodat de verzekeringsmaatschappij kan zien wie veilig rijdt en dus een lagere premie kan betalen. Er zijn tevens wearables die de omgeving van een werknemer in de gaten kunnen houden en direct kunnen reageren op onveilige situaties, of zelfs microchips die kunnen functioneren als vervanger van de bekende elektronische (toegangs)kaarten.

Het resultaat is dat steeds meer bedrijven wearables inzetten en dat werknemers die makkelijk accepteren omdat ze ook hen nieuwe informatie geven over zichzelf en hun omgeving. Maar werknemers zijn te onnadenkend over de privacy-implicaties van het gebruik van wearables die door het bedrijf beschikbaar zijn gesteld.

Bescherm je tegen bedrijfstoezicht en hackers

Het eerste dat je moet weten als je een bedrijfswearable gebruikt is dat ze persoonlijke data leveren aan het bedrijf. Het idee dat je bedrijf zaken registreert als je hartslag en lokatie binnen het kantoor kan irritant zijn, maar wearables kunnen ook dingen registreren als je buiten kantoor bent. The Independent waarschuwde onlangs nog dat dit een scenario schept waarin arbeiders niet meer als menselijke wezens met rechten worden behandeld, maar als een hond die tot in de perfectie wordt getraind om ten alle tijden zijn baas te dienen. Als je niet werkt, dan zou je moeten sporten of trainen zodat je je werk beter kan doen.

