Hoe virtual reality je helpt je angsten te overwinnen

U richt zich specifiek op VR om mensen te coachen, vooral in het overwinnen van angsten. Kunt u me uitleggen wat de voordelen ervan zijn?

Virtual Reality is bewezen effectief met name op het overwinnen van angsten. Zie deze korte video, daarin wordt het heel mooi uitgelegd.

Ziet u ook nog beperkingen? En op welke manier zouden die kunnen worden weggenomen?

Beperkingen zijn dat mensen misselijk kunnen worden van de VR-ervaring, dat kan verholpen worden door gemberthee te schenken en bisquitjes aan te bieden :)

Ik heb ook bepaalde armbanden die helpen tegen reisziekte.

Hoe staan mensen tegenover het gebruik van VR in uw coaching?

Mensen vinden het over het algemeen leuk en indrukwekkend. De omgeving hoeft nu niet meer gevisualiseerd te worden, want ze worden gewoon per direct in de omgeving gebracht. Ze durven daardoor verder te gaan dan in het echte leven, want ze weten dat het niet echt is, daardoor leren mensen stukken sneller.

Met VR kunt u een veilige omgeving creëren voor mensen met een bepaalde tekortkoming of angst. Het 'echte' kleven kent zijn onverwachte momenten. Is dat een overbrugbaar gat?

Dat is juist het mooie. Daar biedt VR coaching juist uitkomst. Heel vaak kun je dat soort onverwachte situaties niet oefenen in het echte leven en in VR kan dat dus wel. Door herhaaldelijk te oefenen met VR exposure coaching/ training of therapy dooft de angst als het ware uit en doordat je dus controle krijgt over het gevoel van de angst, kan je steeds een stapje verder gaan en een moeilijkere situatie of confrontatie aangaan met deze angst of uitdaging. Daardoor maak je als het ware nieuwe patronen/verbindingen in je hersenen zodat je in het echte leven, dus ook op onverwachte momenten steeds makkelijker met dit soort situaties kan omgaan.

Zou de koppeling tussen machine learning/kunstmatige intelligentie en een VR-omgeving het nog realistischer maken? Of is een intelligent VR-systeem te bedreigend voor de doelgroep?

Ik denk dat dat de toekomst is, we hebben straks waarschijnlijk geen coaches meer nodig, maar kunnen met behulp van slimme technologie aan ons zelf werken. Misschien niet gelijk voor de ernstige gevallen.

Ziet u nog meer potentiële gebruikskansen voor VR?

VR coaching voor talentontwikkeling, het behalen van doelen, mindmapping. Maar denk ook aan andere industrieën zoals de filmindustrie. Je kijkt niet meer naar Indiana Jones, je bent Indiana Jones.

U heeft een prijs gewonnen en Samsung helpt u met verdere uitrol. Hoe staat het daarmee?

We zijn bezig met een Fear or Love Virtual Reality Coaching-platform. Een platform waarop Virtual Reality-trainingen worden aangeboden om mensen te helpen alle soorten angsten te overwinnen.

Fear or Love!

Angsten houden ons tegen om van ons leven een succes te maken.

Angsten zoals podiumVRees, netwerkVRees, de angst voor afwijzing, de angst om niet goed genoeg te zijn.

Als je vrij bent van angsten dan staat niets meer in de weg om je doelen en dromen te bereiken.

Met dit idee won ik vorig jaar de prijs voor het beste idee van Nederland. De Samsung VR Challenge. CaptainVR leidt coaches op om met deze applicaties te werken en in samenwerking met deze specialisten worden er trainingen ontwikkelt die mensen gaan helpen om van hun angsten af te komen.