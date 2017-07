9 krachten die de toekomst van IT bepalen

IT staat voor een ongekende verandering. Elk bedrijf dat zich nu bezighoudt met technologie ervaart nu een flauw begrip van wat er komen gaat: automatisering, gedecentraliseerde technologiebudgetten, een snelle verschuiving naar cloudgebaseerde diensten en meest recent kunstmatige intelligentie als een zakelijke voorwaarde.

Dankzij deze opkomende en samenhangende trends bevrijdt technologie in toenemende mate werknemers van hun routinetaken, vanaf de werkvloer tot aan de directie. Enorme aantallen data worden in realtime verteerd nu zakelijke beslissingen steeds meer worden overgelaten aan machines, waardoor er meer tijd overblijft voor planning, het najagen van leads en het inzetten van nieuwe technologie.

IT bevindt zich in het centrum van dit alles, en gaat dramatisch veranderen. Om je door de komende jaren heen te helpen hebben we alle krachten die de toekomst van IT bepalen uit elkaar gevlochten, met de inzichten die collega's in tech-leiderschap hebben over de impact die deze veranderingen op langere termijn zullen hebben.

Automatisering

Automatisering wordt snel mainstream en gaat vanuit experimentele omgevingen naar de business. En terwijl automatisering in de business flinke gevolgen gaat hebben op de toekomstige werkgelegenheid - geschat wordt dat de helft van alle taken die nu nog door mensen worden uitgevoerd geautomatiseerd kunnen worden met bestaande technologie - is de impact op IT dat het de vrijheid krijgt om meer strategisch te zijn.

"Het vinden, losmaken en passend maken van al die informatie zodat het gebruikt kan worden om beslissingen te maken is jarenlang een complexe en arbeidsintensieve taak geweest", zegt Timo Elliott, een VP en wereldwijde innovatie-evangelist bij SAP. Elliott citeert uit het McKinsey-rapport uit 2015, waarin de aanname wordt gemaakt dat AI en machine learning tweederde van de tijd kan schelen in het doen van dit soort algemeen en tijd-intensief werk.

Bevrijd van dat hele proces heeft IT meer middelen voor verbeteringen in de business.

"Ik zie automatisering de meeste impact hebben op IT in het versnellen van de overgang van 'de boel draaiende houden' naar innoveren voor de toekomst", zegt Chris Bedi, CIO bij ServiceNow. "Ook zullen we een verbetering zien in de betrokkenheid van werknemers als zij minder tijd kwijt zijn aan algemene taken."

Snelheid

Na automatisering komen snelheid en agility om de hoek kijken. Technologische initiatieven die normaal gesproken een half decennium nodig hadden om aan te slaan, zullen nu in één of twee jaar gemeengoed zijn. En dat gaat steeds sneller worden - in jouw voordeel of nadeel.

"Als je teruggaat in de tijd en vraagt wat de ruimte is die je hebt voordat concurrenten een echte impact krijgen op je business, zou het antwoord zijn geweest dat dat ongeveer vijf jaar is", zegt Steve Rotter, CMO van OutSystems. "Tegenwoordig is dat 24 maanden. CIO's voelen de druk en spanning rond snelheid en agility, voor mij betekent het dat er een hoop interessante dynamiek in de markt ontstaat."

OP de volgende pagina: IT is niet langer een backoffice-functie die je inschakelt als je iets nodig hebt.