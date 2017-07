Hoe je het meest haalt uit je managed service provider

Gebruik maken van een managed service provider (MSP) voor een deel van je IT-diensten kan een zegen zijn. Als je meer aanpakt dan alleen maar specifieke onderdelen als e-mailhosting of CRM, kan je met een MSP in je IT-mix veel intern IT-personeel vrijmaken voor meer strategische projecten.

Maar het zorgen voor een sterke strategische partnerschap met je MSP is essentieel. We gaan in dit artikel kijken naar de huidige staat van managed IT-services, waar bedrijven het MSP-model inzetten en hoe je het meeste haalt uit je partnerschap met een MSP.

Stabiele groei in managed services

Managed services is het op één na meest populaire businessmodel in het IT-kanaal, zegt IT-handelsorganisatie CompTIA in zijn rapport Fifth Annual Trends in Managed Services. Drie van de tien IT-bedrijven zeggen in het onderzoek dat managed services de belangrijkste generator is van omzet in de laatste 12 maanden, vlak achter de 44 procent die meer haalt uit IT-diensten (zoals projecten in hardware, software en diensten), maar voor alle andere businessmodellen, zoals value added resellers (VAR's), IT-ondersteuning, helpdesk en consultancy.

Het onderzoek, onder leiding van Carolyn April, directeur industrie-analyse bij CompTIA, laat verder zien dat de groei van managed services gestadig verder gaat.

"Ik denk dat de markt voor managed services eenzelfde trage maar gestage groei doormaakt als we in de laatste vijf jaar hebben gezien", zegt April. "Waar we nu vooral momentum zien is het kanaal dat groeit rond SaaS-applicaties en bij SaaS ISV's."

"Veel van die SaaS-spelers zijn eigenlijk zelf MSP's. Ze zijn of geboren in de cloud, of ze zijn bestaande MSP's die het SaaS-component toevoegen aan hun portfolio."

Ga niet op koopjesjacht bij managed services

Het gebruik van managed services blijft grotendeels beperkt tot bepaalde IT-functies, zo blijkt uit het onderzoek. Daarbij gaat het vooral om e-mailhosting, customer relationship management (CRM), opslag, backup & recovery en netwerkmonitoring.

CompTIA ziet daarnaast commoditization ontstaan vanwege een overaanbod, vooral aan de zijde van de simpele IT-functies. April zegt dat dat CIO's kan verleiding op koopjesjacht te gaan, maar die verleiding moeten ze weerstaan.

"Zoek MSP's die jouw business begrijpen en het minder hebben over de technologie zelf", zegt ze. "Ik denk dat dat over het algemeen het belangrijkst is. Je wil een partner die mee kan praten over bedrijfsresultaten en hoe hun diensten je helpen in het bereiken van je doelen - vanuit een zakelijke kant gezien en niet vanuit technologisch perspectief."

In deze is een bewijsbare trackrecord van belang - en dan vooral klantervaringen van bestaande klanten. April waarschuwt dat het stoplicht op rood moet gaan als een MSP je een standaard SLA aanbiedt. Het is een veel beter teken als ze een op maat gesneden contract willen opstellen die gebaseerd is op jouw business en je behoeften.

Top MSP's breiden uit vanwege de vraag

Strategische inzet van MSP's hoeft niet beperkt te blijven tot commodity IT-diensten. Veel CIO's, zegt April, zoeken MSP's die geavanceerde diensten kunnen leveren, zoals cloudinfrastructuurmanagement, applicatiemanagement en BPO, business process outsourcing.

April merkt tevens een toenemende vraag naar diensten rond data-analytics, business intelligence en geavanceerde applicatiemonitoring. En terwijl sommige grote spelers in de top van de markt daar al op inspelen, moeten de meeste MSP's nog de slag maken vanuit hun basis in het managen van netwerkinfrastructuur en basale software-infrastructuur.

"Ik denk dat mobile een gebied is waarin het IT-kanaal wat tractie krijgt, maar ze benutten hierin nog niet volledig alle kansen", zegt ze.

Partners, en geen vervangers

Het is tevens belangrijk op te merken dat terwijl bedrijven in toenemende mate vertrouwen op externe leveranciers voor een deel van hun IT-behoeften, MSP's over het algemeen een aanvulling zijn en geen vervanger van de interne IT.

"Slechts weinig bedrijven hebben hun IT-personeel laten vertrekken vanwege de samenwerking met een MSP", zegt April.

Daarentegen, en vooral in grotere bedrijven, helpt het inschakelen van een MSP vooral in het vrijmaken van personeel voor de inzet in meer strategische projecten.

"Het verlicht de druk op het IT-personeel en maakt ze zichtbaarder in de organisatie", zegt ze. "Het geeft hen de mogelijkheden om zich te richten op maatwerk in een app-ontwikkelproject of een cloudinitiatief - dus zeer strategisch. Ik denk dat dat een win-win is voor je personeel."

Het laat ook zien dat de redenen waarom organisaties een MSP inschakelen nu veranderen. In het verleden, zo zegt April, werden kostenbesparingen beschouwd als het grootste voordeel van MSP's. Tegenwoordig worden kostenbesparingen als gewoon ervaren en wordt dat niet tot het uiterste opgerekt, maar wordt er verder gekeken naar meer voordelen als het genereren van omzet en het efficiënter maken van de organisatie. Zelfs security heeft zich ontwikkeld van risicofactor in het gebruik van MSP's tot juist een argument om een MSP te gebruiken.

April legt uit dat bedrijven hun zienswijze over security hebben veranderd, nu het duidelijk is geworden dat securityproblemen vaak het gevolg zijn van menselijke fouten in de eigen organisatie.