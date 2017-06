Dit is de digitale toekomst van het bankieren

Digitale technologie verandert ontegenzeggelijk de manier waarop klanten wereldwijd hun bankzaken regelen en je kan eigenlijk wel stellen dat elke klant een digitale klant is geworden. Digital is in elk aspect belangrijk geworden voor klanten. Hoewel de mate waarop klanten die digitale technologieën gebruiken varieert, verplaatsen bij de traditionele financiële instellingen steeds meer dagelijkse transacties van de fysieke wereld naar digitale kanalen. Dat leidt weer tot flinke herpositionering van de distributiemix van de bank en heeft gevolgen voor het aantal fysieke lokale vestigingen en de inrichting en personeelsbestand daarvan.

Het punt is dat veel klanten alleen nog maar digitale kanalen gebruiken voor het zoeken, afwegen, kopen en contact (internetbankieren, onderlinge betalingen via mobiel). De markt ziet tevens de GAFA's (Google, Amazon, Facebook en Apple) cirkelen rond de bankensector, op zoek naar manieren om in de markt te komen en waarde te creëren zonder de last van reguleringen, maar wel met de reputatie dat ze hun klanten een betrouwbare digitaal kanaal kunnen bieden met de kwaliteit en de beschikbaarheid die ze van die giganten gewend zijn.

De recente opkomst van nieuwe technologieën in het bankieren heeft een blijvende impact, nu steeds meer omzet in het traditionele bankieren wordt opgeslurpt door nieuwe concurrenten. Dat gebeurt allemaal in een tijd waarin de klantverwachtingen rond bankdiensten veranderen door de ervaringen met online leveranciers en dienstverleners. In de laatste jaren kon je zien dat de financiële dienstverleners hard werken aan het verbeteren van de beleving in hun digitale kanalen. Veel bankinstellingen realiseren zich nu dat ze de uitlevering van financiële diensten via digitale kanalen moeten verbeteren om de techbedrijven bij te kunnen blijven benen, want die bedrijven bepalen de kwaliteitsstandaard voor veel nieuwe digitale klanten over de hele wereld.

Historisch gezien hebben banken en andere financiële instellingen hun focus gelegd op kostenbesparingen in plaats van de ervaringen en verwachtingen van de klant, en dat maakt het transformatieproces moeilijker dan in andere marktsectoren. Het snel veranderende gedrag van de digitale klant zorgt voor slapeloze nachten in het topmanagement van de financiële dienstverlening. De nieuwe standaarden die door de GAFA's zijn neergezet, waaronder onbeperkte beschikbaarheid, superschaalbaarheid, individuele aanpassing, innovatie en enorme kwaliteit, en dat alles exclusief via digitale kanalen, gaan zo diep dat een recent onderzoek van CGN Research & Advisory Group waarin deelnemers werd gevraagd of indien de bekende technologiebedrijven bankdiensten aanbieden, zij daar gebruik van maken, het volgende resultaat gaf:

Dit fenomeen, waarin consumenten hun transacties alleen doen via digitale kanalen als mobiele telefoons, PC's en tablets (en dus traditionele fysieke kanalen mijden) heet 'omni-digital'. De financiële dienstensector praat al langer over omni-channel, waarin klanten een variatie aan kanalen gebruikt, zowel digitaal als offline, dezelfde ervaringen heeft tussen die kanalen en naadloos kan overschakelen tussen die kanalen. Hoewel de omnichannel in het hart van de strategieën van de meeste banken en financiële instituten is opgenomen, blijkt het gedrag van de nieuwe digitale klant onderhevig aan de invloed van het gemak, innovatie, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijke platforms van de fintech-bedrijven en de al eerder genoemde GAFA's. Daardoor neemt het aantal klanten van de omni-channel in de laatste jaren sterk af en worden vervangen door klanten die kiezen voor omni-digital. Volgens een onderzoek van PwC is dat aantal al substantieel: 46 procent van de bankklanten kiest sec voor digitale kanalen, wat verschillende implicaties voor de strategieën van banken met zich meebrengt, zoals hun prioriteiten in investeringen en HR-strategieën.

