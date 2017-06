De Chief Digital Officer is een spookfunctie

Een paar jaar geleden voorspelden de 'kenners' een komeetachtige opkomst van een nieuwe topmanager, de Chief Digital Officer (CDO). Eén analist meldde dat tegen 2015 een kwart van alle bedrijven een CDO zou hebben die de digitalisatie van de producten en diensten voor zijn rekening zou nemen. Een andere marktvorser noemde het de nieuwe sweetspot voor snelgroeiende bedrijven.

De geschiedenis bewijst dat deze voorspellingen niet geheel zijn uitgekomen. Of liever gezegd: nauwelijks. Slechts 7 procent van alle organisaties heeft een leider met de CDO-titel volgens het Digital IQ-onderzoek van PwC onder meer dan 2200 topmanagers (ter verantwoording: ik ben werkzaam voor PwC). En ons CDO-onderzoek, dat later deze maand openbaar wordt gemaakt, stelt dat 19 procent van alle bedrijven iemand heeft die de verantwoordelijkheden of mogelijkheden heeft van een CDO, maar dat die zijn toegewezen aan een CIO of een ander directielid en niet per se aan een dedicated CDO-positie. De onderzoeken wijzen zelfs uit dat de overgrote meerderheid van de organisaties niet van plan is zo'n dergelijke positie te creëren.

Maar die percentages betekenen niet dat de rol van de CDO al is uitgespeeld, of dat die positie zonder waarde is. Er is geen indicatie dat er minder digitale mogelijkheden nodig zijn of dat bedrijven al helemaal up to date zijn wat betreft de inzet van technologie. De realiteit laat juist het tegenovergestelde zien. Terwijl nieuwe technologie steeds complexer wordt hebben bedrijven meer dan ooit iemand nodig die die tech kan inpassen in de business. Bedrijven die een CDO hebben aangesteld deden dat met gegronde redenen, en een CDO kan nog steeds een enorme invloed hebben in het managen van de digitale investeringstrategie van een bedrijf.

Dus waarom zo relatief lage percentages mensen met een CDO-titel? Als we weten dat een hoog Digitaal IQ nodig is voor het succes van een bedrijf, is het dan niet raar dat er een CDO ontbreekt? Het antwoord daarop ligt in de veranderende aard van digitale integratie, en wie de grootste verantwoordelijkheid daarin heeft. Wat we zien is hoe centraal 'digital' nu in de kern van elk bedrijf is ingebed. Het is niet langer een bijproduct van de business die zij eigen organisatiemodel nodig heeft - het ís eenvoudigweg de business. In deze omgeving kan de CEO de facto worden gezien als CDO. In het onderzoek van PwC zegt 68 procent van de topmanagers dat hun CEO de grootste ondersteuner van digital was. Vergelijk dat eens met de 33 procent van ons onderzoek van 10 jaar geleden.

Het belangrijkste hierin is niet de titel, maar de integratie. Zelfs als het niet de CEO is, is het niet echt een probleem als een andere topmanager de digitale transformatie leidt, zolang het maar leidt tot het behalen van de bedrijfsdoelen. Het is zelfs OK als deze leider iemand anders is dan de CIO. Of de CDO of de digitale leider nu binnen IT valt of elders resideert, feit blijft dat de strategieën en mogelijkheden van de functies die toezicht houden op het gelijkschakelen van de bestaande systemen en infrastructuur met de functies die zich bezighouden met de introductie van nieuwe technologie.

Het exacte model - wie in het topmanagement is verantwoordelijk voor wat in de digitale transformatie - zal uniek zijn voor elke organisatie, afhankelijk van cultuur, doelen en de skillset van de mensen in die rollen. Maar voorop staat dat de CDO of degene met de digitale verantwoordelijkheden de bestaande IT-infrastructuur begrijpt, en de zakelijke prioriteiten, voordat hij een nieuw systeem in elkaar knutselt of een investeringsvoorstel doet voor nieuwe technologie.

