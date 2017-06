5 redenen waarom IoT-projecten falen

Cisco gaf wat interessante cijfers op het IoT World Forum in Londen, waaruit je kan opmaken dat de meeste IoT-projecten gedoemd zijn te falen. De redenen hierachter, zo geeft Cisco aan, zijn niet technologie-gerelateerd, maar inherent aan de bedrijfscultuur, de organisatie en de structuur.

De fase waarin de meeste problemen ontstaan is de PoC-fase. Het onderzoek onder 1800 IT-leiders wijst uit dat slechts 26 procent van de bedrijven een succesvolle afronding van een IoT-project kon melden.

Rowan Trollipe, general manager IoT bij Cisco, betoogt dat deze hoge faalratio niet komt omdat bedrijven het niet proberen, eerder laat het zien dat bedrijven duidelijk de meerwaarde zien van IoT. Nu het lijkt dat iedereen alles probeert te automatiseren is het logisch dat we nu obstakels tegenkomen. Maar ontwerpers werken hard aan compatibele frameworks, open source-software en andere aspecten die moeten zorgen voor een meer vloeiende integratie van IoT. Dat moet leiden tot meer doortastende projecten en makkelijkere installaties in de toekomst.

Maar er zijn factoren die je moet bekijken voordat je je stort in een IoT-project, om falen te voorkomen. We geven hier de vijf meest voorkomende redenen waarom IoT-projecten falen.

1. Tijd en ervaring

IoT is relatief nieuw in de brede IT-wereld, daarom vergissen veel bedrijven zich in de hoeveelheid tijd die nodig is om er zeker van te zijn dat de systemen klaar zijn voor IoT-inpassing, de problemen die erbij komen en de strategie die nodig is om projecten tot een succes te maken.

Een ander probleem dat voorkomt bij de onervarenen is te snel te groot willen. Met IoT-applicaties is het belangrijk dat je klein begint en het systeem opbouwt met het idee "mik op kleine doelen, mis kleine doelen, mik op grote doelen, mis grote doelen". Veel organisaties maken de fout er direct diep in te duiken zonder de nodige expertise en ervaring, en falen dus in het formuleren van de juiste zakelijke doelen en de schaal van het project. Daarmee is het al mislukt voor het goed en wel is gestart.

Het is aan te bevelen dat als organisaties IoT willen implementeren in facetten van hun business, er een IoT-professional wordt geconsulteerd en een doordachte strategie wordt geformuleerd die zorgt voor een stapsgewijze implementatie.

2. Datakwaliteit

Inadequate datasets kunnen een sta-in-de-weg zijn voor IoT-projecten omdat die juist geheel afhankelijk zijn van de data die in het systeem worden gestopt. Het gaat er niet om de bestaande data in IoT te pompen maar om het selecteren van de juiste oplossing en het integratiemechanisme om je data passend te maken. Het probleem is opnieuw het ondoordacht storten in IoT. Je kan dit probleem voorkomen door advies te vragen aan experts in hoe de gewilde output moet zijn in combinatie met het systeem dat je hebt en de kaders die je hebt gesteld.

