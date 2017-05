Maak de interne kracht van API's los!

Ik sprak tijdens de Collission Conference met Steve Rosenbush, editor van The Wall Street Journal's CIO Journal, eerder deze maand over de importantie van de API-economie en mijn andere visie erop: de blik naar binnen gericht.

Voor degenen die minder bekend zijn met de API-economie: het is simpelweg het overdragen van waarde tussen leveranciers en consumenten via API's. Een voorbeeld: Google levert Google Maps, dat een bedrijf als Airbnb in zijn applicaties kan opnemen zonder dat het zijn eigen mappingsysteem hoeft te bouwen. Die uitwisseling van waarde is wat de economie maakt. Wat organisaties nu proberen uit te zoeken, is hoe zij zichzelf in die economie kunnen plaatsen om zo meer toe te voegen aan hun eigen waarde.

Steve: We zien de API als een naar buiten gericht mechanisme dat bedrijven, of stukken software, verbindt met de wereld. Maar jij hebt een compleet ander beeld van de API: jij kijkt naar binnen. Klopt dat?

Dat klopt. Iedereen in het publiek die ontwikkelaar is en in de laatste jaren apps heeft geschreven zou de open API's op het web hebben gebruikt. Er zijn meer dan 17.000 API's die de bouwstenen zijn van alles en nog wat, variërend van gezichtsherkenning, telefonie tot deep learning-algoritmes. Ze zijn allemaal beschikbaar via die publieke API's.

Waar het pijnpunt werkelijk zit voor bedrijven, is dat ze allemaal een schatkist aan assets en mogelijkheden hebben in hun organisatie, maar dat ze mensen gebruiken om die assets in te zetten. Onze focus op API's is om elke organisatie te helpen hun waarde te vergroten en een interne API-economie op te zetten zodat ze hun data en assets breder kunnen inzetten.

Steve: Gaat dit om het meer agile maken van de organisatie?

Inderdaad. Vrijwel elke CIO die ik spreek heeft het er allereerst over dat ze sneller willen bewegen en sneller veranderingen willen doorvoeren. Maar dat kunnen ze niet. Als de kern van je bedrijf een bal modder is dat aan elkaar is geplakt, is dat nogal verschrikkelijk. Daar gaan ze noodgedwongen mee om en ze proberen veranderingen door te voeren met een nogal beperkte blik van wat ze tot hun beschikking hebben en wat er in de organisatie zit. En API's zorgen ervoor dat je die bal modder uit elkaar kan trekken tot diensten die je met elkaar kan verbinden. Belangrijk hierin is hoe je het uit elkaar trekt en hoe je die assets breder beschikbaar maakt zodat mensen waarde kunnen toevoegen aan die bouwstenen, die API's.

Steve: Je bent hier al een tijd mee bezig. Kan je ons wat voorbeelden geven hoe dit er in de praktijk uitziet?

Een paar weken geleden hadden we onze conferentie en daar stond onder meer Wells Fargo op het podium. Ze zijn al 150 jaar een bank en ze hebben onlangs radicaal hun werkwijze op de kapitaalmarkten veranderd. Dan kan je denken aan buitenlandse munteenheden en persoonlijke leningen. In plaats van daar mensen en zware processen op te zetten, hebben ze die systemen opgebroken in kleine componenten. Als ik een transactie op de valutamarkt wil doen of ik kijk of iemand voor een lening in aanmerking komt, hoef ik niet meer door die grote bal modder heen te gaan maar heb ik verschillende diensten die ik kan aanroepen om de transactie uit te voeren. Dat heeft Wells Fargo niet gedaan om API's extern ter beschikking te stellen, maar om die intern te gebruiken en zo meer producten en diensten te bieden en beter aan cross-selling te doen.

Steve: Als je die systemen hebt draaien en die bal modder uit elkaar hebt geplukt, wat gebeurt er dan met het businessmodel later in de tijd nadat bedrijven er langere tijd mee bezig zijn?

Er gebeuren echt interessante dingen met je bedrijf als je eenmaal de interne waarde weet los te maken. Een daarvan is dat je je huidige businessmodellen sneller kan uitvoeren en zo de concurrentie kan verstoren. Een voorbeeld daarvan is Unilever, een grote speler in Europa in de markt voor dagelijkse consumptiegoederen. Ze hebben ongeveer 13 merken die meer dan een miljard waard zijn en die ze effectiever wilden managen. Daarom zitten ze losjes in de organisatie. Die merken worden verkocht door anderen, voornamelijk supermarkten, en ze zoeken meer de directe relatie op met hun klanten. Dat doen ze onder meer door het overnemen van andere merken, zoals de Dollar Shave Club of T2, een theebedrijf in Australië. Die bedrijven nemen ze in hun organisatie op, maar niet op een manier waarop ze als Unilever eruit gaan zien. Ze doen dat met API's en ze geven die bedrijven de mogelijkheid Unilever te gebruiken als groot SaaS-platform.