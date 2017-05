Waarom algoritmen racistisch zijn

Precies een jaar geleden publiceerde ProPublica een artikel waarin gesteld werd dat er alom software in gebruik is die toekomstige criminelen voorspelt. En dat die software een vooroordeel heeft ten opzichte van niet-blanken.

ProPublica keek naar hetgeen in de VS in gebruik is aan dergelijke software. Zo wordt een algoritme gebruikt door de reclassering om te voorspellen of een crimineel opnieuw de fout in zou gaan. In detail wordt beschreven hoe er vaker een slechte uitslag werd gegeven in het geval van zwarten, ten opzichte van blanken. Maar er zijn veel meer voorbeelden van algoritmen die in ethisch opzicht problematische resultaten uitspuwen.

Daardoor zoeken bedrijven en onderzoekers naar manieren om nieuwe en vooral ethisch betere algoritmen te creëren om allerlei soorten vraagstukken op te lossen zonder in simplistisch racisme te vervallen. Hoewel deze denkrichting begrijpelijk is, zit er een morele zwakheid achter. In plaats van het onder ogen zien van je eigen morele falen en vooroordelen, geven we het algoritme de schuld en zoeken we een beter algoritme die ons ontslaat van de verantwoordelijkheid om zelf ethisch en onbevooroordeeld te zijn.

Algoritmen zijn zonder twijfel van waarde voor de maatschappij, maar ze kunnen de mensheid - of menselijk beoordelingsvermogen - niet vervangen. In plaats van ethiek te leren aan algoritmen, moeten we ethiek leren aan de mensen die de algoritmen beheren.

Begrijp je eigen vooroordelen

Laten we eens kijken naar een ander algoritme dat veel van de ethische problemen blootlegt die naar verluidt aan algoritmen kleven maar in werkelijkheid de bijproducten zijn van onze eigen vooroordelen. In september van vorig jaar draaide een AI-lab met de naam Youth Laboratories een online schoonheidswedstrijd waarbij een algoritme de kandidaten beoordeelde. Het keek naar 600.000 online foto's en selecteerde eruit 44 foto's die het als de mooiste beoordeelde. Van de 44 gekozen mensen waren alle of blank, of Aziatisch. Slechts één had zichtbaar een donkere huid.

Dat kan zeker gezien worden als een voorbeeld van een racistisch algoritme. Maar het algoritme kwam tot deze resultaten omdat het de onbewuste vooroordelen van zijn makers in zich meedroeg. Youth Laboratories vertelde het algoritme niet dat mensen met een lichte huid mooier waren. Maar omdat er meer kandidaten waren uit Europese of Noord-Amerikaanse landen op plekken als Instagram, gaven de makers het algoritme meer voorbeelden van licht getinte mensen. Dat zorgde ervoor dat het algoritme zelf tot de conclusie kwam dat een witte(re) huid aantrekkelijker was.

Het algoritme kwam dan wel zelf tot die conclusie, maar de fout zit fundamenteel in de mens. Als mensen niet gaan nadenken hoe ze hun eigen vooroordelen kunnen aanpakken, zal elke toekomstige algoritme die vooroordelen met zich meedragen.

De privacy-uitdaging

Het is een uitdaging om vooroordelen aan te pakken, maar de meeste mensen begrijpen dat discriminatie en vooroordelen slecht zijn. Wat gebeurt er als we kijken naar meer complexe ethische vraagstukken als privacy?

