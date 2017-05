De digitale transformatie van 's werelds grootste energieleverancier

Data is essentieel in het aanboren van nieuwe business

Veel organisaties werken aan het digitaliseren van hun arbeid en marketing, of proberen digitaal in gesprek te komen met hun klanten. Dat zijn waardevolle inspanningen, zegt Bell, maar hij voorspelt dat dergelijke soorten projecten uiteindelijk te kort schieten in de digitale transformatie.

""De strategie moet zich verder uitstrekken dan alleen arbeid en marketing om echt je core business anders vorm te geven - en daarmee bedoel ik je producten en je diensten. Zo moet je nieuwe businessmodellen creëren. Zonder dat zullen de meeste digitale transformaties falen", zegt Bell, die zijn strategie uitlegde tijdens een presentatie op IDGE's AGENDA17-conferentie.

Essentieel punt in een succesvolle digitale transformatie is het investeren in je mensen, zegt Bell. "Een groot deel van de digitale transformatie is het besef dat digital beangstigend kan zijn voor veel van je werknemers. Je moet leiding geven met een inspirerende visie. Je moet de mensen meenemen. En sommigen van hen zullen dat mogelijk niet kunnen", zegt hij. "Maar na verloop van tijd heb je wel een nieuw soort werknemer, dat beloof ik je."

In een exclusief interview met IDG, de uitgever van CIO.nl, legt Bell uit dat er drie belangrijke elementen zijn in het succes van digitale transformatie:

1. Bouw aan vertrouwen. Het topmanagement moet gecommitteerd zijn aan de digitale inspanningen, zegt Bell, of de strategie nu gebouwd is rond applicaties, data of het bouwen van nieuwe oplossingen in jouw markt. Als er geen vertrouwen is, zal het de taak zijn van de IT-leider om die te creëren.

2. Construeer een raamwerk om je kernoplossingen te transformeren. Als je de belangrijkste producten en diensten van je organisatie niet transformeert, zegt Bell, dan ben je niet bezig met de digitale transformatie van je business,.

3. Verander de gehele cultuur. Bell beschrijft zijn inspanningen in het veranderen van het vertrouwen, de metrics en hoe je mensen werken. Belangrijk in deze onderneming is het reïntegreren van je mensen in de digitaal getransformeerde omgeving.

Volg de digitale 'uitlaat'

GE is liefst 125 jaar oud, maar ondergaat nu een van de grootste digitale transformaties in de hele wereld, zegt Bell.

"Het is een simpel recept, net zoals dat Amazon en Google tegenwoordig in businesses zitten die ze nooit voor mogelijk hebben gehouden toen ze begonnen", zegt Bell. "Hoe kwamen ze daar? Ze volgden de 'digitale uitlaat' van alle producten en diensten, en hun klanten. Wij doen hetzelfde."

In het geval van GE Power bestaat de 'digitale uitlaat' uit de passieve data die vanuit hun machines komt, letterlijk honderden miljoenen uren aan operationele data in het algemeen, en specifiek voor de energiebusiness meer dan 120 miljoen uren aan operationele data, zegt hij.

Door die data te analyseren kan GE Power applicaties maken die meer waarde toevoegen aan zijn assets, storingen voorspellen, de betrouwbaarheid verbeteren, de energieconsumptie verminderen en de productiviteit verhogen, zegt Bell.

De digitale transformatie werd daarmee ingezet. "We gingen van de machines naar de medewerkers die die machines bedienen, en vrij snel verbonden we dat met drones en robots", zegt Bell. "We volgen die digitale data-uitlaat om alle problemen voor onze klanten te kunnen oplossen. Niet alleen in machines, of de hardware, of de diensten, maar het hele probleem. Dat is een geheel nieuwe business voor ons geworden, en het is nu goed voor 4 miljard dollar."