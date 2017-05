Hoe Blockchain jouw wereld gaat veranderen

We leggen hier uit wat het enorme potentieel is.

In alle tijden is de grootste schepper van welvaart in de menselijke geschiedenis de wereldhandel geweest, zoals wij Hollanders dat maar al te goed weten. Marktfrictie is de grootste hinderpaal in het creëren van welvaart. Nu bedrijven en processen verder zijn ontwikkeld en meer geautomatiseerd, hebben we veel verschillende bronnen van marktfricties weten uit te schakelen.

De ontwikkeling van tools, instituten en vertrouwensregels hebben potentiële risico's in zakelijke transacties weten weg te nemen, terwijl technologie bedrijven heeft geholpen in het elimineren van hun inefficiënties, hoewel nog veel zakelijke transacties tot op de dag van vandaag inefficiënt, duur en kwetsbaar blijven. Maar daarin kan Blockchain een grote rol spelen. Deze innovatieve technologie, die zorgt voor een permanente, veilige en transparante vastlegging van transacties, brengt een ongelooflijke mogelijkheid mee om verborgen hindernissen in veel, zo niet alle, markten te voorkomen.

Meer dan dat: Blockchain biedt een gedecentraliseerd eigendomsregister door het vastleggen van elke transactie in het systeem, vanaf de creatie van een block tot aan elk aantal verhandelingen van dat block. Elke computer in dat systeem slaat een kopie van deze Blockchain op, en voordat een transactie kan worden gemaakt checkt het systeem of hun versie van de Blockchain gelijk is met alle andere versies in het netwerk. Dat betekent dat door het gebruik van deze technologie alle gebruikers altijd weten wie elk block bezit.

In de huidige digitale economie gaat het potentieel gebruik van zulk een krachtig gedecentraliseerd register ver voorbij digitale munteenheden, die aan de oorsprong lagen van de ontwikkeling van Blockchain. Er is een kans om de beveiliging van eigenaarschap enorm te verbeteren, zeker waar het gaat om transacties van enorme waarde binnen veel markten en industrieën.

Inmiddels heeft Blockchain veel belangstelling getrokken van investeerders en enkele grote bedrijven. Venture capitalists hebben enorm veel geld gestoken in startups en bedrijven die met deze nieuwe technologie bezig zijn. De Blockchain-markt gaat naar verwachting meer dan 2,3 miljard dollar waard worden in 2021, tien keer zo groot als dat in 2016 was, zoals onderstaande grafiek laat zien.

De vraag die veel CIO's, IT-leiders en CEO's bezighoudt is hoe Blockchain nu eigenlijk werkt. De technologie is in wezen een gedistribueerde database. Ongeveer zoals een enorme wereldwijde spreadsheet die staat op miljoenen verschillende computers met geen enkel centraal punt. Het is open source, dus iedereen kan werken aan de onderliggende code, en iedereen kan zien wat er gebeurt, als een echte P2P-technologie, of zoals het wordt genoemd een "trust protocol". Het heeft immers geen krachtig tussenstation nodig om transacties goed te keuren of te bemiddelen, omdat het gebruik maakt van een uitermate verfijnde versleuteling.

Op de volgende pagina: Nog meer toepassingen van Blockchain, zoals voor het Internet of Things.