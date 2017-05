IT onderkent eindelijk de rol van non-desk personeel

De niet-kantoorwerkers, ruim 80% van de wereldwijde beroepsbevolking, krijgen op het werk niet de technologie die ze verdienen. Dat zei Kevin Spain van de Amerikaanse durfkapitalist Emergence Capital al in een presentatie eind 2014. "Ze worden ondergeserveerd", zo stelde hij. "Ze hebben tailored apps nodig om aan de nieuwe behoeften van hun werk te kunnen voldoen."

Natuurlijk, kantoorwerkers ronden veel taken af achter een computer, maar onze smartphones en tablets stellen ook de niet-kantoorwerkers nu in staat om hun werk te vervullen. Denk aan de winkelmedewerker die met een iPad app de beschikbaarheid van een product checkt en je voor de nieuwsbrief inschrijft.

"Voor ongeveer 40 dollar per werknemer per jaar zouden mobiele oplossingen voor non-desk personeel wel eens de volgende 100 miljard dollar markt voor de software industrie kunnen zijn", claimde Spain eind 2014. Gartner sloot zich aan bij zijn voorspelling.

Rol non-desk personeel essentieel

De groep waar de behoefte aan oplossing het grootst is, zijn de werknemers die face-to-face in contact met de klant staan.We onderkennen inmiddels dat ze sleutelposities hebben. Niet alleen vanwege de erg in belang toegenomen customer experience (Forrester riep 2017 uit het tot jaar van de klantbeleving), maar ook omdat we inmiddels beseffen dat voor echte innovatie een bottom-up benadering nodig is. Non-desk personeel verneemt uit eerste hand de feedback en reacties van de klant en die zijn in potentie goud waard.

De werknemers die het klantcontact hebben, moeten dus in staat zijn om zich intern te uiten. Hun ideeën, mening en betrokkenheid doen er erg toe. Maar ze kunnen door het continue klantcontact niet rustig even achter een pc zitten, noch van gedachten wisselen met de manager en directe collega's. Bovendien levert interactie met deze collega's alleen kruisbestuiving op micro-niveau op, de hoger geplaatste managers die zich onder het kantoorpersoneel bevinden krijgen niets mee van de optelsom van hun gedachtengangen.

Sociaal netwerk

Waar interne communicatie vanaf de winkelvloer of de kinderopvang het management op ideeën kan brengen, blijken werknemers met voortdurend klantcontact ook te lijden onder een gebrek aan opties tot interactie met collega's. Wetenschappers stelden onlangs dat een relatief hoog aantal burn-outs en een groot personeelsverloop bij non-desk personeel te wijten zijn aan een gebrek aan interactie.

De onderzoekers opperen dat het personeel zijn gedachten en gevoelens moet uit kunnen wisselen met hun managers en collega's, om van hun werk te kunnen genieten en te kunnen leren. Ze spreken over een 'expressief emotioneel sociaal netwerk'. Anders stijgt de kans dat ze onder stress klantvriendelijk gedrag faken. En de kritische consument van nu prikt daar zo doorheen. Speakap, aanbieder van een sociaal platform dat wordt gebruikt door werknemers van onder meer Rituals, Schiphol Airport Retail en MediaMarkt, schreef hier onlangs een semi-academische publicatie over.