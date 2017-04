De kenniswerker neemt jouw bedrijf over

Is jouw bedrijf klaar voor de kenniswerker? Automatisering verandert de samenstelling van je personeelsbestand door banen met veel herhalingsfuncties te vervangen, en nieuwe banen te creëren. Banen die meer kennis van je vragen. Deze banen vergen meer kritisch denkvermogen, intuïtie en organisatorische vaardigheden. Met andere woorden: deze banen hebben kenniswerkers nodig.

We weten dat deze banen eisen dat werknemers uiteenlopende, ongestructureerde arbeid leveren. Dat maakt het moeilijker om hun productiviteit te maximaliseren, vooral als je bedenkt dat 50 procent van hun tijd opgaat aan interactie. Hoe maak je die interacties meer efficiënt?

Het antwoord is een technologische, en het is een trend die op stoom komt: digitale transformatie. "Technologie is zeer zeker een productiviteitsverbeteraar, maar vooral in het midden- en kleinbedrijf en onder werknemers zelf wordt er nog geworsteld met het benutten van het volle potentieel ervan", zegt Graham Long, zakelijk leider bij Samsung in het Verenigd Koninkrijk in een artikel in Computer Business Review. "Bedrijven hebben technologie nodig die makkelijk en veilig in het gebruik is, en waarmee hun werknemers goed uit de voeten kunnen."

Zet een kenniswerker in een digitale omgeving die intuïtief is ontworpen en je ziet de productiviteit oplopen. Ik sprak met Sean Nolan, CEO van Blink en een uitgesproken apostel van digitale transformatie en kwam tot de volgende drie belangrijke aspecten in het renoveren van verouderde zakelijke software.

1. Search is alles

Wat is een kenniswerker zonder informatie? Simpel: niet productief. Een onderzoek van McKinsey stelde dat werknemers zeker tot 20 procent van hun werkweek zoeken naar interne informatie of proberen een collega te vinden die kan helpen met specifieke taken. Dat is dus opgeteld een dag in de week en bijna een hele week in elke maand. Zonde van de tijd.

Dat is waarom Nolan zegt dat wellicht het meest belangrijke component in een digitale transformatie de zoekfunctie moet zijn. "Je smartphone is een zoekgereedschap voor bijna alles wat je wilt weten in de wereld. Je opent simpelweg Google. Maar op de één of andere manier ga je terug in de tijd als je je kantoor binnenloopt. Je moet door archiefkasten zoeken of mensen bellen om toegang te krijgen tot belangrijke informatie voor hetgeen je moet uitvoeren. Zakelijke technologie zonder een robuuste zoekfunctie leidt alleen maar tot inefficiëntie."

Een onderzoek van O.C.Tanner, een bedrijf dat zich bezig houdt met strategisch personeelsbeleid, wees uit dat 88 procent van effectief werk start met het zoeken naar informatie. Met andere woorden: elk project begint met een ontdekkingsfase. De vraag is hoe lang die fase moet zijn, en digitale transformatie moet erop gericht zijn die tijd belangrijk in te korten.

2. Communicatie is cruciaal

Ondanks de importantie van de zoekfunctie is er geen reden om de behoefte aan samenwerking tussen collega's te negeren. Het onderzoek van O.C. Tanner bracht ook naar voren dat 77 procent van alle arbeid succesvol wordt gedaan als teamleden met elkaar samenwerken. Maar omdat we allemaal kijken naar de verbetering van de productiviteit van de kenniswerker moeten we ook samenwerking herdefiniëren.