Digitalisering en interne communicatie: 6 constateringen

1. E-mail: klassieker die te vaak wordt ingezet

Ze komen aan de lopende band je postvak binnen. Soms gewenst, vaak ook ongewenst. E-mails spelen ondanks de intrede van Enterprise 2.0 nog een belangrijke rol, in ieder geval richting externe contacten. Wel vindt steeds meer interne communicatie binnen een sociale omgeving plaats (zie constatering 2).

E-mail vereist een zorgvuldige behandeling. Houd informatie kort en krachtig. Kies de ontvanger bewust uit. Je collega's zullen je dankbaar zijn.

2. Interne social platformen: direct contact met de medewerker

Veel grote bedrijven zijn al actief op publieke sociale media. Maar sinds enkele jaren geleden doen ook oplossingen voor intern gebruik hun intrede, zoals Speakap of Jive.

Met deze oplossingen speel je aan de ene kant in op het mediagebruik van Generaties Y, Z en hun opvolgers: deze digital natives zijn niet anders gewend dan in sociale omgevingen, zoals Snapchat, Instagram en Whatsapp, te communiceren. Aan de andere kant vormen ze een prima oplossing voor werknemers die geen kantoorbaan hebben. Een ruime 80% van de wereldwijde beroepsbevolking zit niet achter een computerscherm en heeft vaak geen zakelijk e-mailadres.

Conversatie centraal houden

Met een sociaal platform houd je ook de conversaties binnen je bedrijf centraal, omdat ze op timeline structuren gebaseerd zijn. Of het nu de timeline voor een afdeling, projectteam of het hele bedrijf is, betrokken werknemers krijgen allemaal een notificatie van een nieuwe post en kunnen direct reageren.

Ook bestaat er de mogelijkheid één-op-één chats of groepschats te starten. Voor organisaties waar werknemers veel op projectteambasis samenwerken en vluchtig willen schakelen, zijn aanvullende chat collaboration tools zoals Microsoft Teams of Slack nuttig.

Social media kunnen ook de supportkanalen en IT-servicemanagement tools ondersteunen. De klassieke intranetoplossingen spelen in de toekomst eerder een secundaire rol. Wil je meedoen met het avontuur van Enterprise 2.0? Zo ja, stel dan richtlijnen op zoals social media guidelines.

3. Video's: fris, kort, licht verteerbaar

Frisse, korte, 2-3 minuten durende video's kunnen de IT communicatie aanzienlijk verrijken. Als ze goed gemaakt zijn, spreken ze niet alleen de jonge YouTube-generatie aan. Zorg voor een spannende en afwisselende montage van de video's. Op internet staat genoeg informatie over hoe dat in zijn werk gaat. Bijvoorbeeld: TechSmith Blog of Storytelling Secret (Prezi). Wellicht is er een IT-medewerker die het leuk vindt om dergelijke video's te maken, stimuleer dit dan met cursussen.

