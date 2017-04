Wat we op AI-gebied kunnen leren van de advocatuur

Als je denkt aan een innovatieve en disruptieve groep gebruikers van moderne technologie, kom je al gauw uit bij advocaten. Ze zijn van nature risicomijdend, voorzichtig en punctueel en wegen hun woorden heel zorgvuldig af. Een perfecte match met technologieën als Artificial Intelligence (AI) en machine learning zou je denken. Er is dan ook geen andere beroepsgroep die op dit moment beter gebruik maakt van de nieuwe technische mogelijkheden.

Van oudsher staan advocaten niet bepaald bekend om hun grote voorsprong op technologisch gebied. Sterker nog, meestal lopen ze een stap (of twee) achter op hun klanten. Toch zijn het de vooruitstrevende advocatenkantoren en de grotere corporate juridische afdelingen die de laatste tien jaar al bezig zijn geweest met het verkennen van de mogelijkheden van AI. Intussen is er dan ook geen advocaat meer die niet gehoord heeft van predictive coding of technology assisted review.

Predictive coding en technology assisted review zijn voorbeelden van machine learning-toepassingen die het beslissingsproces van een advocaat nabootsen. Er worden, geautomatiseerd, miljoenen documenten geïdentificeerd en beoordeeld, om te bepalen welke gebruikt kunnen worden in een proces of onderzoek. Als het op de juiste manier wordt ingezet, zorgt deze technologie voor een drastische verbetering in snelheid én feitelijkheid van de review van documenten voor verscheidene juridische en compliance-processen.

Waarom zijn advocaten zo snel met AI?

De volgende factoren hebben samen geleid tot deze innovatie uit onverwachte hoek:

1. Big data

Dagelijks worden er explosieve hoeveelheden data geproduceerd binnen bedrijven. In on-premise software, cloud apps, chatprogramma's, gedeelde werkomgevingen en ga zo maar door. Dit betekent een steeds grotere uitdaging voor juridische medewerkers: al deze data is tenslotte mogelijk bewijs in onderzoeken en rechtszaken.

2. Hoge kosten

Document review brengt enorme kosten met zich mee. In de Verenigde Staten is onderzocht dat jaarlijks maar liefst 70 procent van het totale budget voor het juridisch doorzoeken van digitale data wordt besteed aan document review. Hoe meer er bespaard kan worden op dit gebied, hoe beter.

3. Behoefte aan snel inzicht

Schikking is in de advocatuur nog altijd een populaire uitweg om een verder proces te voorkomen. Het scheelt tenslotte een heleboel kosten. Het vinden van het juiste bewijs is essentieel om tot een schikking te komen. Worden er sneller middelen gegeven om de onderhandeling een boost te geven, dan kunnen er ook meer kosten en ellenlange processen worden bespaard.

4. Afkeer tegen document review

Niemand vindt het leuk om irrelevante content door te spitten. Een voorselectie kan ervoor zorgen dat advocaten alleen maar content door hoeven te nemen die er wel toe doet en dat maakt het een stuk interessanter. Bovendien verbetert het hun accuraatheid en productiviteit.

Zo past de advocatuur AI toe

Predictive coding start met een statistische analyse van miljoenen documenten, waarbij wordt bekeken in welke van deze documenten bepaalde woorden samen voorkomen. Het systeem creëert vervolgens een verfijnd model van een aantal documenten die volgens advocaten relevant kunnen zijn voor de zaak. Er wordt binnen de totale dataset gekeken of er meer documenten zijn die gerelateerd zijn aan de desbetreffende zaak. Die documenten worden voorgelegd aan advocaten voor review.

