Wat we gaan merken van de overname van Accenture door Oracle

De Britse IT-publicatie The Register kwam deze week met de aankondiging dat Oracle specialisten heeft ingehuurd om een due diligence-onderzoek te doen naar de synergieën en gevolgen van een overname van Accenture. Natuurlijk is zo'n onderzoek in een vroeg stadium en en geen van beide bedrijven wil op het nieuws reageren... en het zou zo maar eens niet door kunnen gaan. Maar wat als de overname wel gebeurt?

Hier zijn mijn gedachten over wat deze mogelijke overname kan betekenen in de digitale wereld voor de concurrentie in software en diensten en voor klanten van Oracle en Accenture.

Wat is het waarom van deze opvallende actie?

Vanzelfsprekend heeft het een enorme impact als een softwaregigant en een dienstengigant worden gecombineerd, ongeacht wat ze met die combinatie voor ogen hebben. Maar het samengaan zou betekenen dat zowel Oracle als Accenture laten zien dat ze zien dat ze sneller voort moeten maken met hun transformatie naar digitale businessmodellen.

De verschuiving naar digital is moeilijker dan traditionele businesstransformatie omdat het vereist dat een bedrijf zijn businessmodel verandert. Zoals veel bedrijven nu zien kan je het beste optrekken met een sterke partner en deze moeilijke reis beter niet alleen maken.

Oracle heeft al flink geïnvesteerd in digital en in IP-assets, onder meer met de acquisitie van NetSuite afgelopen november. Daarbij heeft Accenture deels een rol gespeeld. In 2015 hebben beide bedrijven een businessgroep geformeerd om klanten te helpen bij hun digitale transformatie. Een in het laatste kwartaal van vorig jaar werd Accenture de eerste cloud managed service provider van Oracle's publieke cloud, met diensten op het gebied van IaaS. Dus de twee bedrijven hebben al een succesvol verleden in samenwerken naar klanten toe.

De overname kent wat obstakels

De overnamestrategie moet nog duidelijk worden, en er zijn toch wel een aantal substantiële obstakels:

Cultuur. Accentures cultuur richt zich op zijn mensen. Oracles model richt zich op intellectueel eigendom. Klanten zouden zich zorgen kunnen maken over de samensmelting van die twee culturen. Zou de overname de consultants bij Accenture aanmoedigen het bedrijf te verlaten?

Schulden. Oracle heeft momenteel weliswaar cash op zijn balans staan, maar de aankoop van Accenture betekent wel dat het bedrijf een flinke schuldenlast oploopt.

De gevolgen voor klanten

De markt voor software en diensten is wel rijp voor consolidaties. Ik voorzie geen problemen wat betreft onderlinge concurrerende zaken, maar niettemin zijn er toch flinke implicaties voor de klanten van beide bedrijven als de overname doorgaat:

Digitale kracht. Zoals ik al eerder opmerkte is digitale transformatie moeilijker dan traditionele transformatie omdat het een verandering vereist van het businessmodel van een bedrijf. Die worsteling is de belangrijkste barrière voor bedrijven die digitaal willen worden. De overname zou een reusachtig nieuwe bedrijf vormen die een krachtige leider wordt in het helpen van klanten in hun verandering naar digitale businessmodellen.

Vendor lock-in. Klanten kunnen zich zorgen maken over vendor lock-in. Accenture heeft historisch gezien een technologie-agnostische houding gehad in zijn diensten en de overname zou die objectiviteit beëindigen. Maar digitale modellen draaien steeds meer om de resultaten en dus is erg steeds minder noodzaak voor een multi-vendoromgeving. Klanten willen sterke partners die hun kunnen helpen in het bereiken van marktveranderende en -bepalende resultaten die het marktaandeel vergroten en het concurrerend vermogen versterken..

Oracle geeft al een flinke diensten- en consultingtak naast zijn softwaretak, maar de overname van Accenture zou leiden tot een schaal en niveau van ongekende hoogte en grootte. Maar belangrijker nog: hun vermogen om end-to-end digitale transformatie neer te zetten zou ongeëvenaard worden.